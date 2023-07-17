運輸署「離島遊計劃」復辦　開始接受申請　鼓勵團體參與免付船費

因疫而中斷的「離島遊計劃」復辦，今（17日）起接受申請，鼓勵合資格團體，如學校、制服團隊、非政府機構，以及社區和地區團體等前往離島舉辦活動。成功申請的機構可免付船費，往返計劃覆蓋的離島舉行活動。



疫後復辦計劃 擴展至大嶼山及馬灣渡輪服務

運輸署自2012年起推出計劃，主要為推動離島地區經濟，減低團體舉辦活動的交通開支，並帶動離島渡輪服務的乘客量。為配合疫情期間的社交距離措施，於2020至2022年暫停。

計劃繼續涵蓋往來長洲、大嶼山（梅窩）、坪洲及南丫島（榕樹灣及索罟灣）的離島渡輪服務，更將擴展至往來大嶼山（東涌、沙螺灣和大澳）及馬灣的渡輪服務。申請機構須留意，每項活動的參與人數將會按各航線不同的營運情況而設上限，亦須注意可供申請的日期、時間、票種及航段的要求。機構須於活動舉行前最少30天，將填妥的申請表格連同所需文件的影印本一併提交運輸署。當計劃的資助撥款全數使用後，運輸署將不再接受新申請。

運輸署已印製計劃的宣傳海報、小冊子及申請表，並將會透過教育局、社會福利署及民政事務總署等向公眾發放有關資訊。在2017至2019年的申請期內，運輸署共批出了近800份申請，約95 000人次獲免費乘搭相關的離島渡輪服務往來長洲、梅窩、坪洲及南丫島。