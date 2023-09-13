研究指北都農田成稀有物種棲息地　灰燕鵙三度過境　促建綠道脈絡

政府2021年施政報告宣布「北部都會區發展策略」，嘉道理農場暨植物園關注該項發展會對北都的農田面對壓力，遂於同年底展開為期一年的研究，調查北部範圍內的九片選定農田，面積約167公頃，以鳥類的生物多樣性進行系統性研究。

研究記錄到北都區內有154種雀鳥，有多達66種具特別保育價值物種，更紀錄到一隻灰燕鵙，為該物種在香港的第三個紀錄。

研究結果顯示，一些北都現存的農田滋養了豐富的鳥類群落，並為大量全球或本地受威脅物種提供了重要的棲息地。至於九片用以觀察的農田中，沙嶺濕地的綜合生態價值排名第一，地點雖小，卻是鳥類和具特別保育價值物種數量最多的地方。

嘉道理農場暨植物園建議，把沙嶺濕地納入擬議的沙嶺/南坑自然生態公園範圍，以及在北都設計一個「綠道脈絡」，將步行徑、單車徑、農業和文化特色聯繫起來，用於保育、教育和休閒。



沙嶺濕地的綜合生態價值排名第一，面積僅為 17 公頃，卻是 鳥類和具特別保育價值物種數量最多的地方。（嘉道理農場暨植物園提供）

研究紀錄到66種具特別保育價值物種

政府在2021施政報告提出「北部都會區發展策略」，雖然有提出多種保育措拖，但有關農田及其相關生物多樣性的保育措施則未被提及。嘉道理農場暨植物園關注該項發展會對北都的農田面對壓力，遂於 2021 年 12 月至 2022 年 11 月期間，於北部都會區範圍內的九片選定農田，分別為香園圍-松園下、 竹園、週田-李屋、昇平、坪洋舊村-水流坑、大埔田-山雞笏、沙嶺濕地、落馬洲村，及石湖圍，面積約167公頃，以鳥類的生物多樣性進行系統性研究。

調查工作跨越一年，以涵蓋各種候鳥和過境遷徙鳥的出現期 ，研究記錄到154種雀鳥，佔香港572種雀鳥中的27%。有多達66種具特別保育價值物種。

沙嶺濕地生態價值排行第一

結果顯示，沙嶺濕地、週田-李屋，以及大埔田-山雞笏三地的生態價值在北都的所有選定農田中排頭三。沙嶺濕地雖然地點面積相對較小，只有17公頃，但是鳥類和具特別保育價值物種數量最多的地方，歐亞水獺很可能仍在此地活動。以往研究亦表明，彩鷸很可能曾在沙嶺的農地繁殖 。

嘉道理農場暨植物園保育經理楊劍煥指，農地的生態價值一直被公眾忽視。在世界各地，由於農地用途或耕作模式改變令農田生物多樣性面臨嚴重危機，呼籲政府在北部都會區的發展中能夠優先保護具高生態價值的農地。

彩鷸很可能曾在沙嶺的農地繁殖 。（嘉道理農場暨植物園提供）

灰燕鵙在香港的第三個紀錄

調查期間在坪洋舊村水流坑紀錄到一隻灰燕鵙，是該物種在香港的第三個紀錄，顯示本地農田生境被一些本地稀有過境物種利用。

除此之外，研究亦發現了彩鷸在港數目自1960年代以來在香港急劇下降，而北都現存的水田正為其提供重要的覓食和繁殖地。而北都的旱田為全球數量正急劇下的鵐科鳥類的重要遷徙中途站和越冬地，可見北都農田的重要性。

灰燕鵙第三度在本港發現。（嘉道理農場暨植物園提供）

嘉道理農場暨植物園高級自然保育主任羅益奎表示，組織發現農地的農業價值、文化價值、生態價值常不被重視，僅被視作待發展的土地儲備；由棕地、禽畜養殖場和村落產生的水污染和土壤污染也隨處可見；這些都對農地生物多樣性構成威脅。

建議設計「綠道脈絡」

嘉道理農場暨植物園建議，將沙嶺濕地列入自然生態公園範圍，並設計「綠道脈絡」，將步行徑、單車徑、遠足徑、野生動物廊道、綠化帶和保護區組成的系統，將重要的自然、農業和文化特色聯繫起來，用於保育、教育和休閒目的。

其次，建議政府建立農田生物多樣性分布基線，確定香港具高生態價值的農田地點，並制定農田鳥類指數等機制來監測這些具有高生態價值的農田。第三，建議制定資助計劃應與農民合作，啟發他們成為農田生物多樣性的維護者。

第四是提高公眾關注度方面，建議將保護農田視為重要的保育項目及制定農田鳥類指數，將大量的科學數據轉化為簡單、易懂且有意義的表述。