大坑西邨居民批未妥善安置拒簽紙接受遷置　關注組或呈請司法覆核

大坑西邨即將啟動重建，多名居民仍不滿平民屋宇有限公司6月初公布的安置方案，批評重置期內欠安置安排。今日（1日）為「回簽」（回覆接受遷置安排承書）限期前夕，大坑西邨居民權益關注組及大坑西村八座居民重建網絡召開記者會，公布「大坑西邨重建項目落實妥善安置居民立場書」，重申「一屋換公屋」訴求，要求重置期內妥善安置居民，並強調政府有責任介入處理，亦正尋求法律協助，包括為不合回遷資格居民提呈司法覆核。



平民屋宇回應稱，公共房屋是社會寶貴資源，「一屋換公屋」如同「插隊」，有違公平原則。平民屋宇相信，今次大坑西新邨重建項目的租戶支援及回遷安排計劃已經平衡社會、社區、有意置業人士及居民需要。



促回應「一屋換公屋」訴求 或會採取法律行動

大坑西邨居民權益關注組主席歐陽潔珍表示，上星期已向居民信箱派發「大坑西邨重建項目居民遷置回箋」，收集居民意見集體回覆平民屋宇。信中有兩項選擇，分別促請政府「一屋換公屋」需求，無需發放過渡期居居所租金津貼，或要求業主承擔及安排住戶重建後，遷置入住永久及過度居所責任，清楚交代回遷單位的詳情及條件。

此外，歐陽潔珍表示將會考慮為被DQ回遷資格的居民，向法庭呈請司法覆核。譚國僑補充，已經有居民申請法律援助，並收到紙條表示收到申請表，換言之現正探討在司法程序檢討平民屋宇的做法。

區議員直斥平民屋宇無溝通

深水埗區議員李庭豐表示，整個大坑西邨重建計劃聽得最多是重建、共識、協助及安置，直言「除咗重建係真，其他都係假」。他指上屆政府於施政報告提到大坑西邨重建項目，惟只是讓市建局做規劃而非重建，質疑政府在該項目有多少的協助。

李庭豐又指，居民最關心一定是安置問題，現時平民屋宇只開出搬遷津貼，合乎資格人士才可遷回。他表示大坑西邨大部份為退休人士，難以有條件及入息證明在外租屋，又指一次過津貼可能會令生活困難的居民，超出社署資助的資產限額，日後未必能夠繼續申請其他津貼。

李庭豐批評平民屋宇未曾派代表到區議會溝通，一直做「筆友」書信來往，直斥「咁樣溝通無共識」。（鄧穎欣攝）

關注組要求「白紙黑字」寫清楚回遷安排

關注組要求政府介入，讓居民得以入住公屋或居屋，體恤安置有需要的長者租戶。

民興樓互委會前主席王碧娟表示，對平民屋宇失去所有信任，亦要求他們「白紙黑字」寫清楚5年後的回遷安排及詳細資料，並呼籲在場街坊「諗清楚唔好簽住」。

房屋局回應事件時重申，房委會處理公屋申請有嚴謹制度，以確保所有輪候人士得到公平處理，若不按制度，貿然使用公屋資源安置大坑西邨居民，將對所有輪候公屋的人士造成不公。當局指，會繼續密切跟進事件，並呼籲大坑西邨居民務實地考慮平民屋宇提出的安置方案。

王碧娟表示對平民屋宇失去所有信任，亦要求他們「白紙黑字」寫清楚5年後的回遷安排及詳細資料，並呼籲在場街坊「諗清楚唔好簽住」。（鄧穎欣攝）

平民屋宇：「一屋換公屋」要求如同「插隊」 違公平原則

平民屋宇回應表示，截至7月31日，絶大部份須於8月2日期限前遞交接受重建回條的租戶，已交回所需文件並接受重建方案，反映租戶反應非常正面 ，當中大部份選擇在重建期間自行安排臨時居所並在重建後回遷，呼籲剩下少部份租戶須在期限前遞交回條。平民屋宇重申，大坑西新邨的重建及回遷建議「合情、合理」，能夠滿足絕大部份合資格租戶的需要；相關的工作亦跟步驟、按程序，提供足夠時間讓租戶考慮。

對於「一屋換公屋」的提出，平民屋宇重申，公共房屋是社會寶貴資源，必須公平善用及合理編配給真正有需要人士，才符合大眾利益。平民屋宇一直與政府保持溝通，明白為確保對現時公屋輪候冊上的人士公平，不適宜動用公共房屋資源安置有關居民，因為有關安排如同「插隊」，有違公平原則。平民屋宇相信，今次大坑西新邨重建項目的租戶支援及回遷安排計劃已經平衡社會、社區、有意置業人士及居民需要。

另外，平民屋宇表示，社會福利署就因重建計劃而向大坑西新邨租戶建議發放的各項津貼（包括租金津貼、一次性津貼、特惠搬遷津貼等），對現居邨内領取綜援及長者生活津貼人士的影響作出了酌情處理，解除了受影響租戶的顧慮。