梅艷芳60歲冥壽│多媒體紀念展2023年「芳」華懷念永遠樂壇大姐大

今日（10日）是一代流行文化象徵的已故香港巨星梅艷芳60歲冥壽生日，今年亦是其逝世 20 週年，歌迷會芳心薈由即日起一連6日在旺角 MOKO 新世紀廣場舉辦「傳承·永恆僡奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽，讓大家一同追憶這位不朽巨星，展覽劃分五大區域展示梅艷芳的經典作品及破格形象，還展出2023年的梅艷芳最新形象，成為全場焦點，吸引大批追隨梅艷芳多年的粉絲前來懷緬絕代「芳」華。



有已是婆婆級的女粉絲稱，多年來習慣每晚在梅艷芳的繞樑歌聲中入眠，至今仍難忘「梅姐」；甚至有粉絲至今仍珍藏着「梅姐」所有演唱會門票票根，形容：「佢（梅艷芳）永遠係樂壇嘅大家姐，冇人可以替待佢嘅地位！」



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五大區域展覽重現絕代「芳」華 以科技創造永恆傳奇

「傳承·永恆僡奇 #梅艷芳」多媒體紀念展覽由今日（10日）起至15日在旺角MOKO 新世紀廣場中庭舉行，展覽劃分五大區域展示梅艷芳的經典作品及破格形象，分別涵蓋梅艷芳的百變形象、音樂作品及演出、經典電影作品、慈善公益活動。

展覽特別展示了梅艷芳兩套演唱會服裝，分別為2002 年梅艷芳極夢幻演唱會及梅艷芳 2003經典金曲演唱會，亦是她最後一次的演唱會。另外，展出著名時裝設計師何國鉦 ( Dorian Ho）帶領的新晉年輕設計師，及星級髮型顧問 Kim Robinson 為 2023 年的梅艷芳設計的最新形象。

《香港01》在現場所見，有不少年屆60、70歲的「婆婆級」女粉絲專程來參觀展覽，用手機拍攝展品及與梅艷芳的圖像合照留念，並購買各式各樣的偶像紀念品。

七旬粉絲心痛巨星殞落 20年後仍難忍垂淚

其中一名70餘歲女粉絲華姐是長情歌迷，由梅艷芳出道至今已離世20年，仍然一直追隨，她稱喜歡梅艷芳演出的每一齣電影及演唱的每首歌曲，尤以「梅姐」的1985年首辦演唱會及1992年、2003年的演唱會最印象深刻，她憶述：「第一次睇到佢開演唱會好興奮啊，好多人鐘意囉……因為第一次睇嘅演唱會，睇咗之後，晚晚都想睇哈哈哈，瞓唔着嘅。」她又喜歡梅艷芳每一套演唱會服裝，亦盛讚大會為 2023 年的梅艷芳設計的最新型像「好靚」。

今年為梅艷芳逝世20周年，華姐想起便心裏隱隱作痛，她又稱留意到展覽現場有其他粉絲落淚一幕，說：「我見到隔離啲fans喊，好多人忍唔住。」雖然巨星殞落，但作為忠實粉絲，華姐每晚都在梅艷芳的歌聲中入眠，至今已成習慣，她稱：「晚晚都聽緊，我唔聽佢啲歌就瞓唔着。」、「我唔開嗰啲歌我唔得，我個仔都話我，你點樣訓得着啊咁樣？」她稱每晚會選聽梅艷芳的慢歌，日間無人在家時就播放快歌。

珍藏偶像演唱會門票數十年 忠粉：佢永遠係樂壇嘅大家姐！

另一位忠實歌迷湯女士亦觀賞過梅艷芳所有演唱會、甚至一直珍藏着所有門票，她最難忘梅艷芳生前最後一場演唱會，至今感受仍然深刻，形容：「最後嗰場我係睇現場，好大感受囉，佢着婚紗最後嗰場，好大感受。」

她表示，每次唱卡拉OK都會選梅艷芳的歌，舉例說：「真係好多經典嘅歌，《似水流年》、《女人心》。」她透露每年都會在Facebook分享一首梅艷芳的歌曲以紀念偶像，最愛《似水流年》，而今年則打算分享《女人心》。另外，她指最喜歡梅艷芳演出的《東方三俠》，因為主題曲《女人心》很好聽，亦很欣賞「梅姐」、楊紫瓊及張曼玉3位女主角。

她認為梅艷芳為人正直有義氣、樂意提攜後輩，「有好多新手都係佢帶起啦，草蜢係第一個，即係有義氣囉呢個女仔真係。」她又稱，梅艷芳一生的傳奇可以寫成一個非常好的故事，並希望對梅艷芳說：「佢永遠係樂壇嘅大家姐，冇人可以替待佢嘅地位直到目前為止，即係永遠都會懷念佢，佢啲歌係永垂不朽。」

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對最後的演唱會印象深刻

至於追隨梅艷芳多年的粉絲謝女士不諱言每年都會來悼念偶像，她最喜歡梅艷芳主演的電影《胭脂扣》，因為喜歡感情戲和看張國榮，歌曲則最喜歡《壞女孩》，因為喜歡跳舞。她憶述印象最深刻是梅艷芳的最後一場演唱會，當時從電視上觀看，覺得《夕陽之歌》非常好聽，而看到穿上婚紗的梅艷芳，她即大為感觸說：「著到婚紗嗰下嘢，嗰的眼淚幾乎在心裏流。」

「傳承•永恆傳奇 ＃梅艷芳」紀念展覽

展覽日期：即日起至 2023年10月15日（日）

展覽時間：上午10時至下午10時

展覽地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 MTR/F 中庭、L1 長廊（L1 145 號舖對出）及L4 MOKO JOY (近New Balance)

活動網址：https://www.muination20.com/



歌迷會除了為紀念偶像逝世20周年舉辦展覽外，還有一系列周邊活動，包括「梅艷芳電影節」、「梅艷芳座談會」、精彩舞蹈及 Busking 演出 ，以及慈善義賣亦即日起同場舉行，回顧梅艷芳的演藝成就及光輝事迹，從不同維度更深入了解她的經典作品及她對流行文化的貢獻。

「梅艷芳電影節」

10月6日至 25日期間，從梅艷芳生前拍攝合共 40 齣電影中選出 13 齣播放，場次超過20場，涵蓋喜劇、文藝片、劇情片、動作片等，看出電影中梅艷芳的喜怒哀樂，將其經典電影作品重現幕前。

日期：2023年10月6日（五）至10月25日（三）

放映地點：旺角MOKO 新世紀廣場 L4 樓層 B+ Cinema Moko

放映時間：請留意活動社交平台上之公布

播放電影：半生緣、男人四十、慌心假期、金枝玉葉2、胭脂扣、梅艷芳、拾芳、英雄本色3、何日君再來、公子多情、神探朱古力、鍾無艷及川島芳子



門票售價：HK$125.00



購票方法：

1. MOKO 新世紀廣場 B+ Cinema

2. 百老匯網站：https://www.cinema.com.hk/



「梅艷芳座談會」

資深演藝界及文化界代表人物將聚首一堂，暢談與梅艷芳相處的軼事，亦會以不同角度分享梅艷芳的電影、歌曲及時裝作品，探討當中的流行文化價值及貢獻。

日期：2023年10月14日（六）

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 MTR/F 中庭

時間：下午3時至4時 30分

嘉賓：張文新、鄭國江、倫永亮、車淑梅、周國豐、鄭子誠

主題：百變梅艷芳：80年代盛世中的香港流行樂壇啟示

備註：現場座位有限，先到先得，額滿即止。



精彩舞蹈及 Busking 演出

一眾年輕表演者將以梅艷芳的經典作品重新編舞，並於特定期間作快閃演出 ；另外一眾中年好聲音的入圍參加者亦會在現場演出一系列梅艷芳的歌曲，向一代巨星作出致敬。



精彩舞蹈表演

日期：2023年10月7日（六）及10月8日（日）

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 MTR/F 中庭

時間：下午2時

表演機構：資優教育、BE Dance Academy、協青社嘻哈學校（10月8日）



Busking 表演

日期：2023年10月7日（六)及10月14日（六）

地點：旺角 MOKO 新世紀廣場 MTR/F 中庭

時間：

10月7日（六)：下午2時30分至3時30分

10月14日（六）：下午2時至3時

表演團體：

10月7日（六)：張艾琦、 馬嘉均、梁雪瑤、樂蘊如jesley

10月14日（六）：Just Vide 大愛派對



慈善義賣

大會特意邀請五位新晉插畫師 ，包括 Ar Yu、MAN 僧、Stella So、Caxton 及 Penso ，重新設計 5 款以梅艷芳為主題的明信片套装，同場亦會有限量的梅艷芳外觀巴士模型、梅艷芳經典海報集，以及其他訂製的精品，如環保袋、水杯、T恤等，所有收益將捐贈予「香港關懷力量」，支持十八區關懷基層學童的計劃。



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