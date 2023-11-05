大停電｜警方與港燈舉行跨部門演習應對　首次應用三維製圖系統

本港兩間電力公司近年先後發生大型停電事故。先是中電去年6月元朗電纜橋起火，導致元朗、天水圍及屯門停電，歷時逾10小時；及後港燈今年4月由於供電系統故障，港島區停約1小時，近月暴雨亦令電力供應不穩。



警務處今日（5日）聯同港燈及多個政府部門舉行跨部門重大事故演習，模擬區內發生大規模停電之後的突發情況，包括醫院發電機亦未能運作的情境。今次演習亦首次引入警方自家研發的三維製圖系統Geospatial Analytics, Information and Applications （GAIA）。



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代號「舞鳳」 模擬跑馬地發生大規模停電事故

警務處港島總區今日（5日）上午聯同醫院管理局、消防處、運輸署、機電工程署、地政總署以及香港電燈，在跑馬地東華東院舉行代號「舞鳳」的跨部門重大事故演習，模擬區內發生大規模停電事故，以加強警方和各持份者的協作、預防及應變能力。

演習的第一部分為桌上演練，以像真情境模擬繁忙時間在灣仔區發生大規模停電事故及後續引發的一連串事件。演習亦加插各類型的突發情況，需要即時進行部署，以測試各相關部門人員的應變能力及應對方案，以及與持份者之間的協作能力。

警務處港島總區11月5日上午聯同醫院管理局、消防處、運輸署、機電工程署、地政總署以及香港電燈在跑馬地東華東院舉行代號「舞鳳」的跨部門重大事故演習 ，以應對大規模停電事故。圖示人員協助病人轉移至其他醫院。 （政府新聞處）

東華東院停電兼後備發電機失靈 演習緊急轉移病人至其他醫院

演習的第二部分為實體演習，模擬東華東院受事故影響停電後，其後備發電機亦告失靈，導致部分病人需要緊急轉移至其他醫院，以測試並加強人員在策劃和執行跨部門大型救援行動的能力。

▼2023年4月20日 港島多區停電肇事涉港燈數碼港分區變電站操作▼



三維製圖系統有利盡快掌握有關地形及資訊

警務處表示，警方於是次演習更首次應用警務處資訊系統部創新方案實驗室所研發的三維製圖系統Geospatial Analytics, Information and Applications （GAIA）。該系統能提供特定位置的空間資訊，以三維形式呈現各種地形及建築物的影像，有助各參與單位於事故發生時，盡快掌握有關地形及資訊，並且因時制宜，策劃和執行最佳的行動方案，提升救援效率。

▼2023年4月19日00:49港島多區停電情況 ▼



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港燈補充，演習模擬一宗在早上繁忙時間發生的交通意外導致港燈電力系統受損，影響對港島部分樓宇用戶，包括東華東院的電力供應，以及交通燈失靈後的應變安排。港燈一共派出約20名員工參與是次演習，並於馬師道港燈變電站設立現場指揮中心，即場調度人手進行搶修，以盡快恢復受影響客戶的電力供應。

▼2022年6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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▼2022年6月21日晚 元朗、天水圍大電停▼

