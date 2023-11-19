信芯園．多圖｜歷世界暴雨蹂躪後重開　陽光映照花海打卡少女

元朗花海打卡熱點「信芯園農莊」今年9月經歷「世紀暴雨」，花海全軍覆沒。經過兩個月精心培植後，信芯園今日（19日）重開，中午陽光充沛，吸引不少市民入場參觀，其中粉紫色鮮花的籬笆隧道、小田園風車、黃金色花海都成為打卡熱點。信芯園今日免費入場，明日起入場費回復至50元。



11月19日，元朗花海打卡熱點「信芯園農莊」重開，不少市民入場打卡，拍照留念。（黃浩謙攝）

信芯園今日重開，負責人信哥和職員一早就在園內切燒豬，預祝「開園大吉」。中午時分，信芯園陽光普照，不少家長帶同子女入場賞花，花海間有小情侶的蹤影，甜蜜合照留倩影，其中一處鋪滿粉紫色鮮花的籬笆隧道，吸引大批市民排隊影相，大家爭相找有利位置，自拍打卡。

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位於園中央搭建的小風車田園，在暴雨過後一度變成「汪洋大海」，經過信哥兩個月的「搶救」，田裏幼苗正在成長，是為其中一個打卡點；另一處屹立的巨型「鳥居」，掛滿紅紅燈籠，甚為觸目；一片長滿橙黃色「秋英」的景點，在太陽映照下，變成黃金色花海。

信芯園在過去兩個月，曾兩度遭到颱風蹂躪花田，日前在世紀黑雨下，山洪暴發，20萬平方呎花田農地被水淹成一片汪洋，7萬朵向日葵與多樣農作物等心血，於一夜間全部毀於一旦，損失高達六位數字，血本無歸。