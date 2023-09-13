信芯園花海變汪洋｜10歲巴裔童涉逃學搶劫名人站｜今日必看8分鐘

名人站劫案｜警押10歲巴裔男童重組案情-涉逃學穿校服笠外套搶劫

尖沙咀廣東道「名人站」前日（11日）遭3名非華裔男子持刀槌行劫，掠去廿隻總值約370萬元的名錶。警方迅速同日破案，拘捕兩名巴基斯坦青年，分別為19歲劫匪及在逃接應車司機的胞弟。警方昨日拘捕一名男童，累計拘捕3人。

消息指，最新一名被捕人為男學生，同樣為巴基斯坦裔，有份落手搶劫，護照顯示他現年僅10歲半，警方今日（13日）將他押至廣東道現場進行案情重組。現場所見，該名10歲半的疑犯身材高大，看起來比其報稱的年齡大。警方仍在追緝兩名在逃疑人，分別為下手搶劫的匪徒及駕駛接應車的司機。

世紀暴雨｜元朗信芯園花海變汪洋 農戶倡自救：靠政府我哋死晒喇

花海打卡熱點元朗「信芯園農莊」禍不單行，過去兩個月曾兩度遭到颱風蹂躪花田，日前在世紀黑雨下，山洪暴發，20萬方呎花田農地被水淹成一片汪洋，7萬朵向日葵與多樣農作物等心血，於一夜間全部毀於一旦，損失高達六位數字，血本無歸。

油麻地外牆燈箱帆布恐塌下 消防協助拆除

今日（13日）上午9時37分，有民政事務處的職員報案，指油麻地文明里1號一間髮型屋的外牆燈箱招牌和帆布簷篷有墮下危險。警方及屋宇署人員先後到場，經檢視後也認為有塌下危險，於是召來消防員協助，將該個燈箱招牌和帆布簷蓬拆下；其間警方圍封對開路面。

海關搗葵涌工廈毒品儲存倉 檢230公斤可卡因值1.8億拘一人

海關搗破葵涌一個工廈毒品儲存倉庫，檢獲約230公斤懷疑可卡因，估計市值約1.8億元，並拘捕一名53歲懷疑涉案男子。此為過去4年香港市內檢獲最多可卡因數目的案件，集團利用大量紙袋掩藏毒品。海關指，販毒集團除經營上述約800呎的毒品儲存倉外，亦在附近一些單位數目較多的工廈單位物色分銷中心，以圖避開執法人員追查。

Ian錄影羅淑佩全程跟到實 果然係「hellosss」

原運輸署署長羅淑佩上月升職，轉任房屋局常任秘書長兼房屋署署長，她在7月時自爆是MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲「Hellosss」，一直口講無憑。不過Ian仔上星期六（9日）在機場錄影時，意外拍到羅淑佩「全程跟到實」，印證「忠粉」所言非虛！

高級警涉偷醉漢手機 曾問：我攞咗你啲嘢得唔得啊 指事主無反應

高級警員涉在酒吧消遣後，在路邊偷取一名醉漢的iPhone，他否認盜竊罪，案件今（13日）在九龍城裁判法院開審，庭上播放警員錄口供片段，他稱案發時看到醉漢不省人事，電話放在腿間。他自覺身為警員，有責任保障對方最貴重的財物，又稱曾向醉漢說：「我攞咗你啲嘢，o唔ok？得唔得啊？」指對方無反應。警員解釋，他當時打算適合時間會報失，相信醉漢醒後能找回電話，又強調當差38年，問心無愧，只是當刻或受酒精影響，判斷「未能盡善盡美」。

利比亞水災可怕到接近「滅市」 全國恐萬人失蹤｜01國際

利比亞東部9月11日發生毀滅式水災，東部城市德爾納（Derna）約四分之一被摧毀，因大壩在暴風雨中決堤。該區政府12日稱表示，紅十字會及紅新月會說利比亞多地恐有1萬人在水災中失蹤。

挖呀挖呀挖美女老師變這樣？肥5公斤素顏曝光 反擊：我是普通人

憑藉甜美的笑容和魔性的歌曲，有了「挖呀挖老師」稱號的她，曾因沒有使用美顏濾鏡，真實膚況曝光而遭網民批評，黃老師則回應「以後我一定做好形象管理還有表情管理」。不過日前她又曬出了素顏照片，還自爆胖了5公斤，直言「就想告訴大家，我普通人一枚」。

天氣︱低壓槽持續影響 未來兩三日驟雨較多

一道低壓槽持續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。本港地區今日天氣預測大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區雨勢有時較大及有雷暴。最高氣溫約29度。吹和緩東至東南風。