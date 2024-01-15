政府擬美化北角前糖水道行人天橋用地　設電車休憩設施供「打卡」

北角前糖水道行人天橋已大致拆卸完成，政府計劃於原天橋用地及附近一帶進行美化工程，並加建以電車為主題的特色休憩設施，供市民使用及「打卡」，項目的施工期為大約一年。民政事務處指，北角糖水道行人天橋一直以來使用率較低，故重新檢視天橋的實際需要。



北角電車總站毗鄰設LED顯示屏播政府宣傳片

東區區議會文件顯示，東區民政事務處計劃於2024-25年度推展題述地區小型工程計劃中的旗艦項目，其中一項為在北角前糖水道行人天橋用地和附近一帶，進行美化工程，同時加建以電車為主題的特色休憩設施，供市民使用及「打卡」。另外，民政處亦計劃於該用地毗鄰的北角電車總站旁，設立一個大型LED顯示屏，用以播放政府資訊及宣傳短片。

民政處指，項目的施工期為大約一年，目前正深化項目設計，稍後會開展擬備招標文件工作。民政處亦分別於2022年12月及2023年7月進行了兩輪地區諮詢工作，徵詢地區人士就工程內容及設計概念的意見，而地區人士對項目反應正面。

民政處表示，北角糖水道行人天橋多年來的使用率低，又是區內一個長久的環境衞生黑點，故政府重新檢視天橋的實際需要，經過多次跨部門討論及諮詢地區持分者的意見後，決定落實拆卸糖水道行人天橋的工程，預期拆卸工程會於今年第一季完成。