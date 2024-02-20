隱形慈善家︱港95歲賣糉商販離世　揭生前捐千五萬助家鄉建18校樓

多年前在尖沙咀一個樓梯舖賣糭的港人張杰日前離世，享年95歲，近日引起內地媒體高調報道，更被《人民日報》以「這名香港小販的離世，為何讓一座城動容？」為題發文悼念，揭露張杰生前原來是位備受尊敬的隱形慈善家，過去近半世紀省吃儉用睡地板，卻把努力賺得的1,500萬元人民幣身家慷慨捐出，助家鄉浙江紹興上虞興建18幢教學樓、32間教室、圖書館，並設立逾200萬元教育基金以資助貧困兒童，其偉大事蹟感動眾多內地人，也有指上虞大多學生無一未受過張杰的恩惠。



張杰多年前在尖沙咀一個樓梯舖賣糉謀生。（網上圖片）

95歲港糉舖老闆病逝 揭生前捐1,500萬助學感動內地人心

根據內地媒體報道，張杰於本月18日凌晨約2時，因心臟病發離世，享年95歲。自其逝世消息傳出後，不少上虞的鄉親紛紛到梁湖鎮華光居委的一幢老房前，獻上鮮花及鞠躬，以悼念張杰，亦有多家內地媒體報道張杰的死訊，引起多人關注及在網上留言。《人民日報》更以「這名香港小販的離世，為何讓一座城動容？」發文悼念，讚賞張杰生前的偉大事蹟。

原來張杰在過去40多年來，為扶助家鄉浙江紹興上虞的教育事務，共捐出了1,500萬元人民幣，建了18幢教學樓、32間教室、圖書館；設立逾200萬元教育基金以資助貧困兒童，有內地媒體更指，在上虞年齡50歲以下的居民，有超過一半人都曾經受過張杰的教學資助，大部分人都在他捐助興建的教學樓內上課，度過校園生活，所以張杰生前深受鄉親愛戴和尊敬，他曾是第五屆全國道德模範候選人，以及浙江省愛鄉楷模。

張杰年輕時來港定居，並租了樓梯舖賣糉和茶葉蛋起家。(網上圖片)

家境窮困自小輟學 來港賣糉謀生：睡地板、吃豆瓣

據了解，張杰出生於上虞梁湖鎮，年幼時因家境貧困，他小學尚未畢業便要外出謀生，其後輾轉來到香港定居。據《中國網》報道指，張杰在香港年輕時做過幫工，1978年在尖沙咀租下一個樓梯舖位，以賣蟹、茶葉蛋和糭子起家，為省錢支援家鄉教育，全家三代十幾口人擠在300多方呎的住房裏。報導又指，張杰曾笑說人家叫他老闆，其實他睡的是地板，吃的是豆瓣，意指自己並不富有。

張杰生前的無私捐獻助學偉大事蹟，感動內地人心，經常獲內地邀請出席頒獎禮。(網上圖片)

1979年首向家鄉學校捐贈彩色電視機

雖然張杰已離鄉在港定居，生活也不算富裕，但他仍掂掛着家鄉上虞，且因為本身自幼因家貧而被迫輟學，十分關注家鄉的學生讀書問題。1979年，張杰向家鄉上虞一間中學捐贈了一部價值3,000元的彩色電視機，自此開始了其扶助家鄉的教育事業，他每次回鄉都指定要到當地各間學校巡視，並對有困難的學校伸出援手，出資建校舍、添設備，幾乎有求必應。

張杰(第二排右四)去年曾獲設宴祝賀95歲壽辰。(網上圖片)

張杰捐5,000生日會費助學拒賀壽 長壽秘訣：捨得捐錢！

而張杰的慷慨解囊及無私奉獻的助學事蹟，早於上世紀90年代已廣為傳誦，多次在《浙江日報》顯著位置報道，備受當地人民敬佩。以往張杰都會應邀請出席家鄉的助學或頒獎禮等，至最近幾年，年事已高的張杰已較少出席公開場合，最近一次是去年8月，受上虞家鄉人民的委託，由上虞鄉賢研究會會長陳秋強等人來香港為張杰祝賀95歲大壽。

據知，此次是張杰人生首度過生日，當年他七十歲大壽時，子女曾表示為他設宴慶祝，但張杰寧願放棄過生日，將用作辦生日會的5,000元捐給了上虞中學購買圖書資料。內地媒體引述陳秋強指張杰當時對大家說：「有人問我，長壽的秘訣是甚麼？捨得！我把一生節衣縮食的鈔票都為家鄉捐資興學，我心裏很開心。長壽大概是老天對我的回報。」

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