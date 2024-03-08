西環業昌大廈對出設「梅花樁」 累街坊S形兜路 部份鐵架今移除
撰文：吳美松
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《香港01》早前報道過西環石塘咀山道的業昌大廈，因被屋宇署要求拆除僭建物，需在大廈近德輔道西一段行人路上設置38支「梅花樁柱」，導致途經的街坊需以「S」字形穿過有關路段。
據了解，工程人員今早（8日）移除部份「樁柱」，並在後巷張貼有關工程的通告。從照片可見，有關路段已有較多位置供途人行走，惟仍有30多支「樁柱」豎立路上。
業昌大廈疑因接獲屋宇署清拆簷篷令，月初在大廈面向德輔道西一段裝了38支千斤頂搭成大型鐵架，支撐橫跨6個舖位的簷篷，以進行拆卸工程。《香港01》記者早前到場視察，發現行人與輪椅人士途經都要在「樁柱」之間呈「S」字形左穿右插，亦有送貨工人被迫推着手推車走出馬路；有商戶指生意受「樁陣」影響而跌了近兩成。
據了解，有關工程承建商今早9時許安排人員到場，移走38支千斤頂的其中3支，並在大廈後巷位置的千斤頂上加裝工字鐵，擬為拆除簷篷作準備；「樁柱」亦掛上之前沒有的「工程進行中 小心碰頭」的字眼，同時後巷牆上亦張貼了有關工程的通告。
屋宇署回覆查詢指，上月下旬接獲市民舉報指業昌大廈有工程涉阻礙行人路，經與認可人士及註冊承建商了解，並派員到現場視察後，當局已要求承建商盡快完成有關工程，並會繼續跟進工程的進行及命令的遵辦情況。
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