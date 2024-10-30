教大EdU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2025現正接受報名（報名日期由2024年10月4日至12月4日），「01教育」為大家整理香港教育大學（教大 / EdU / EdUHK）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



教大EdU收生分數及計分方法

2025年教大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 7 ; 5* = 6 ; 5 = 5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

乙類應用學習科目（應用學習中文除外）：達標並表現優異（II）=4；達標並表現優異（I）=3；

丙類其他語言：

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 7 ; C1 = 6 ; B2 = 5 ; B1 = 4 ; A2 = 3

• 日語： N1 = 7；N2 = 5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 7；5級 = 6；4級 = 5；3級 = 4

教大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A22」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第2級，選修科目二（M1/M2）達第2級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

教大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，教大大多數學科都會以面試表現或額外測試成績作為收生標準之一，視乎學科要求，面試會分別於放榜前及放榜後進行（參考2024年時間表），校方會以電郵通知獲邀參加面試或測試的申請人。

教育大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

附表：香港教育大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

課程編號：JS8105

課程：中國語文教育榮譽學士<br>（2025年改組為數碼中國文化與傳意榮譽文學士及中文教育榮譽學士）

計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5) 中國文學 (x1.5) ICT (x1.5)

下四分位數：25

中位數：26

-

課程編號：JS8222

課程：英國語文教育榮譽學士 — 小學<br>（2025年改組為英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士）

"計分方法：英文 (x1.5) ICT (x1.5)

英國文學 (x1.5)"

下四分位數：22.1

中位數：22.5

-

課程編號：JS8234

課程：小學教育榮譽學士 - 常識<br>（2025年改組為社會學與社區研究榮譽社會科學學士及小學人文科教育榮譽學士）

"計分方法：中國歷史 (x1.5) 經濟 (x1.5) 地理 (x1.5) 歷史 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：19

中位數：20

-

課程編號：JS8246

課程：小學教育榮譽學士 - 數學<br>（2025年改組為人工智能與教育科技榮譽理學士及小學數學教育榮譽學士）

"計分方法：數學, M1/M2 (x1.5) 物理 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：25

中位數：26.5

-

課程編號：JS8325

課程：體育教育榮譽學士<br>（2025年改組為運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士）

計分方法：體育 (x1.5)，另需於體能測試中有滿意成績

下四分位數：21

中位數：22

-

課程編號：JS8361

課程：中學教育榮譽學士 - 資訊及通訊科技<br>（2025年改組為人工智能與教育科技榮譽理學士及資訊及通訊科技及小學科學教育榮譽學士）

"計分方法：數學, M1/M2, ICT (x1.5)

生物, 化學, 物理 (x1.5) 組合科學科 (x1.5) 綜合科學科 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：23

中位數：23.8

-

課程編號：JS8371

課程：企業、會計與財務概論教育榮譽學士<br>（2025年改組為個人理財榮譽文學士及企業、會計與財務概論教育榮譽學士）

計分方法：BAFS, 經濟 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5)

下四分位數：21.8

中位數：22.3

-

課程編號：JS8381

課程：歷史教育榮譽學士<br>（2025年改組為文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士）

計分方法：中國歷史 (x1.5) 歷史 (x1.5)

下四分位數：21

中位數：23

-

課程編號：JS8404

課程：幼兒教育榮譽學士<br>（2025年改組為心理學榮譽社會科學學士及幼兒教育榮譽學士）

計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5)

下四分位數：22

中位數：22.5

-

課程編號：JS8428

課程：地理教育榮譽學士<br>（2025年改組為社會學與社區研究榮譽社會科學學士及地理教育榮譽學士）

計分方法：英文 (x1.5) 地理 (x1.5)

下四分位數：23.6

中位數：24

-

課程編號：JS8430

課程：科學教育榮譽學士<br>（2025年改組為綜合環境管理榮譽理學士及科學教育榮譽學士）

"計分方法：化學 (x1.5) 生物 (x1.3) 物理 (x1.2)

數學, M1/M2 (x1.1) 地理 (x1.1)"

下四分位數：22

中位數：23

-

課程編號：JS8600

課程：語文研究榮譽文學士 (中文主修)<br>（2025年改組為數碼中國文化與傳意榮譽文學士）

計分方法：中文 (x1.5) 中國文學 (x1.5) ICT (x1.5)

下四分位數：23.4

中位數：24.3

-

課程編號：JS8612

課程：語文研究榮譽文學士 (英文主修)（2025年不收生）

計分方法：

下四分位數：20

中位數：20

-

課程編號：JS8636

課程：創意藝術與文化榮譽文學士 (音樂)

"計分方法：音樂 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)，另需於演奏面試中取得滿意成績"

下四分位數：18

中位數：18

-

課程編號：JS8648

課程：創意藝術與文化榮譽文學士 (視覺藝術)

"計分方法：視藝 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)，另需於實用試（Practical test）中取得滿意成績"

下四分位數：20.5

中位數：21

-

課程編號：JS8651

課程：心理學榮譽社會科學學士

計分方法：-

下四分位數：20

中位數：20

-

課程編號：JS8663

課程：特殊教育榮譽文學士

計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5)

下四分位數：22.8

中位數：23

-

課程編號：JS8675

課程：英語研究及數碼傳訊榮譽文學士

"計分方法：英文 (x1.5) ICT (x1.5)

英國文學 (x1.5)"

下四分位數：20

中位數：20.5

-

課程編號：JS8687

課程：文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士

"計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5) 中國歷史, 歷史 (x1.5) DAT (x1.5)

視藝 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：25

中位數：25.5

-

課程編號：JS8702

課程：綜合環境管理榮譽理學士

"計分方法：生物, 化學 (x1.6) 地理 (x1.2)

數學, M1/M2 (x1.2) 物理 (x1.1)"

下四分位數：21.7

中位數：22.2

-

課程編號：JS8714

課程：人工智能與教育科技榮譽理學士

"計分方法：數學, M1/M2 (x1.5)

生物, 化學, 物理 (x1.5) DAT, ICT (x1.5)

組合科學科 (x1.5) 綜合科學科 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：22.5

中位數：23.5

-

課程編號：JS8726

課程：運動科學及教練榮譽理學士

"計分方法：生物 (x2)

體育 (x2) 英文 (x1.5) 數學, M1/M2 (x1.5) DAT, ICT (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：26.5

中位數：28.5

-

課程編號：JS8801

課程：創意藝術與文化榮譽文學士及音樂教育榮譽學士 (同期結業雙學位課程)

"計分方法：音樂 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：18.5

中位數：19

-

課程編號：JS8813

課程：創意藝術與文化榮譽文學士及視覺藝術教育榮譽學士 (同期結業雙學位課程)

"計分方法：視藝 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：22

中位數：22

-

課程編號：JS8825

課程：語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士 (同期結業雙學位課程)<br>（2025年改組為英語研究及數碼傳訊榮譽文學士及英文教育榮譽學士）

"計分方法：英文 (x1.5) ICT (x1.5)

英國文學 (x1.5)"

下四分位數：22.4

中位數：23.3

-

課程編號：JS8688

課程：個人理財榮譽文學士（2025年新課程）

計分方法：-

下四分位數：-

中位數：-

-

課程編號：JS8727

課程：言語病理學及復康榮譽理學士（2025年新課程）

計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5)

下四分位數：-

中位數：-

-

課程編號：JS8507

課程：幼兒教育高級文憑

計分方法：中文 (x1.5) 英文 (x1.5)

下四分位數：14.5

中位數：16