NMTSS｜需要還款嗎？申請資格是什麼？2026/27學年資助額幾多？

本港升學途徑多元化，除了大學聯合招生辦法（JUPAS）課程外，學生亦可以考慮升讀自資學士學位。現時，政府有提供「為修讀香港課程學生提供的免入息審查資助計劃」（NMTSS），到底報讀NMTSS課程的要求是甚麼？NMTSS的資助是否需要還款? SSSDP與NMTSS的課程又有何分別？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！



NMTSS是甚麼？

背景

NMTSS的英文全名是「Non-means-tested Subsidy Scheme for Self-financing Undergraduate Studies in Hong Kong」，其中文解釋是「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」，這是行政長官在2017年公布多項支持優質教育的施政的其中一項，當局在2017/18學年起向修讀香港合資格院校開辦的全日制經本地評審本地及非本地自資學士學位及銜接學位課程的合資格學生，提供免入息審查資助。

計劃內容

計劃為修讀合資格自資第一年學士學位課程或銜接學位課程的合資格學生提供免入息審查資助。而當局為了進一步推廣職專教育的策略，現時非華語、持有高級程度會考成績、持有高等文憑或專業文憑及DSE以外資歷的學生都能受惠於計劃。根據特區政府的於2025年12月的新聞公報，於2026/27學年的資助金額為每年最高35,120元。

NMTSs為修讀合資格自資第一年學士學位課程或銜接學位課程的合資格學生提供免入息審查資助。（GettyImages）

NMTSS與SSSDP有何分別？

SSSDP即是「指定專業／界別課程資助計劃」，早於10年前推出，現提供每屆約3,000個學士學位課程的資助學額，及每屆約2,000個全日制經本地評審自資副學位課程。此外，計劃由2023/24學年起涵蓋銜接學位課程。SSSDP旨在善用自資專上教育界別的供應，以增加資助學士學位課程的學額及為有殷切人力資源需求的行業培訓人才。

NMTSS計劃則透過自資專上院校的供應，讓更多合資格的中學畢業生升讀學士學位課程時獲政府資助，同時讓更多副學位畢業生升讀銜接學位時獲資助。當局由2023/24學年起，亦理順免入息審查資助計劃的申請資格，讓持有職專資歷等不同背景的學生都能受惠於此計劃。

課程的報名方法

NMTSS：透過相關院校報名。

SSSDP：透過JUPAS及相關院校報名。

學費資助額（2026/27學年）

NMTSS ：每年最高35,120元

SSSDP：

學士學位課程：81,450元（實驗室為本）46,780元（非實驗室為本）

應用學位課程：89,620元（實驗室爲本）51,880元（非實驗室爲本）

副學位課程：40,730元（實驗室爲本）23,390元（非實驗室爲本）

院校選擇

NMTSS：現時共有15所院校提供260個符合NMTSS計劃的課程。

SSSDP：現時共有12所院校提供153個符合SSSDP計劃的課程。

課程選擇

NMTSS：本地及非本地自資學士學位（包括銜接學位）課程

SSSDP：全日制經本地評審自資學士學位課程／本地副學位課程

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NMTSS的申請資格

在2023/24學年起，所有獲合資格院校取錄修讀其開辦的全日制經本地評審本地及非本地自資學士學位或銜接學位課程的香港學生均可以獲得資助。

不符合資格的例子

如果申請人：

— 是非本地學生

— 已獲取學士學位或以上資歷

— 同時修讀資助學士學位或副學位課程，例如大學教育資助委員會（UGC）資助課程、香港演藝學院資助課程或「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）下獲資助學額

— 轉讀其他課程超過一次的學生。

均不合資格申請NMTSS資助。

如何申請NMTSS？

根據NMTSS官方網頁資料，不論是首次申請資助或已獲資助但首次轉換課程的學生都需要遞交申請表。有關申請須經學生入讀的合資格院校辦理，學生應在繳交首期學費之前填妥申請表，以確認是否符合資格得到資助。

若果學生已獲資助並將繼續修讀有關課程則無需每學年重新提交申請表，但如申請表內所填報的資料日後有更改，必須盡快通知院校。

NMTSS為學生提供每年最高35,120元的資助額，以修讀全日制經本地評審本地及非本地自資學士學位及銜接學位課程。

NMTSS的資助額

2026/27學年的NMTSS資助額

每年最高35,120元

NMTSS的資助是否需要還款?

不需要

學生需要就NMTSS的資助提交申請嗎？

學生於首次申請資助或已經資助但首次轉換課程時，將需要透過院校遞交免入息審查資助計劃申請表，學生如繼續修讀該課程將無需每學年提交申請表。

NMTSS的資助會如何支付給學生？

符合計劃資格的學生在繳交學費時可繳付已經按比例扣除資助後的學費。在核實申請資格後，教育局會因應相關院校取錄的合資格學生人數，向院校發放資助。

那些院校有提供合資格的NMTSS課程？

根據NMTSS官方網頁資料，免入息審查資助計劃涵蓋合資格專上院校有15間：

1. 香港都會大學

2. 香港樹仁大學

3. 香港恒生大學

4. 聖方濟各大學

5. 港專學校

6. 香港珠海學院

7. 香港伍倫貢學院

8. 香港科技專上學院

9. 香港藝術學院

10. 職業訓練局 - 才晉高等教育學院

11. 東華學院

12. 職業訓練局 - 香港高等教育科技學院

13. 香港能仁專上學院

14. 宏恩基督教學院

15. 耀中幼教學院

合資格申請NMTSS的課程有那些？

根據NMTSS官方網頁資料，以下為由15間院校提供的260個合資格申請NMTSS的課程清單，當中115個為第一年學士學位課程，145個為銜接學位課程：

NMTSS常見問題