城大資訊日10.4舉行　夥拍美國哥大推雙聯學位　旗艦課程增至10個

2026年度大學聯招辦法（JUPAS）2025年10月9日起接受申請，各院校陸續舉辦入學資訊日（Info Day）。香港城市大學（城大）率先於本周六（10月4日）舉辦本科課程資訊日2025，將舉行200多場活動，提供最新課程資訊、入學要求、升學諮詢及規劃建議等。

下學年（2026/27）城大將開辦超過100個課程，提供近3,000個聯招與非聯招學額。當中包括由城大與美國哥倫比亞大學合作推出的「雙聯學士學位課程直接錄取計劃」，涵蓋12個四年制雙學位課程。城大亦宣布，由下學年起，城大旗艦課程將增至十個，更會為本地優秀學生提供豐厚獎學金，涵蓋全額或半額學費、宿舍費，以及一次性最高達50萬港元的海外交流資助。



城大將於10月4日在九龍塘校園舉辦本科課程資訊日（城大提供）

城大將於10月4日在九龍塘校園舉辦本科課程資訊日，將舉行超過200場活動，包括聯招及非聯招入學講座（各設上午及下午場次），提供最新課程資訊、入學要求、學生分享及升學規劃建議。各學院及學系亦會舉辦多場課程簡介會、升學諮詢、主題展覽、校園導賞，以及學生與校友的經驗分享環節，全面支援升學規劃。

夥美國哥倫比亞大學推「雙聯學士學位課程直接錄取計劃」

今年重點課程之一，是城大與美國哥倫比亞大學合作推出的「雙聯學士學位課程直接錄取計劃」，涵蓋12個四年制雙學位課程，將由2026/27學年起首次接受香港及全球各地的高中畢業生申請。

課程學生將於城大修讀首兩年課程，並在哥倫比亞大學完成其後兩年學業，畢業時可同時獲兩校頒發學位。資訊日當日，哥倫比亞大學通識教育學院副院長Curtis Rodgers先生及高級助理院長（策略項目與夥伴關係）Jessica Sarles女士將到場為學生及家長深入講解課程優勢與發展前景。

旗艦課程增至十個 設豐厚獎學金

另外，城大宣布由下學年起城大旗艦課程將增加至十個，包括新增的「綜合生物科學與生物工程課程」，以及兩個經優化的原有課程。城大會為入讀旗艦課程的本地優秀學生提供豐厚獎學金，涵蓋全額或半額學費、宿舍費，以及一次性最高達50萬港元的海外交流資助。學生將有機會到世界頂尖院校交流，包括麻省理工學院、倫敦帝國學院、牛津大學、哈佛大學、劍橋大學及康奈爾大學等。

十大旗艦課程（2026/27學年）包括：

●工商管理學士（環球商業）

●綜合生物科學與生物工程課程

●獸醫學學士

●卓越創藝與科技課程

●人工智能．計算．突破課程

●環球精研與科創課程

●環球可持續發展科創課程

●法律學學士

●研究、創新和環球工程課程

●社會科學學士（心理學）（正待審批）