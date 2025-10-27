大學Info Day資訊日｜都大11.8舉行　內附各院校登記連結

JUPAS（大學聯合招生辦法）即將公布JUPAS 2026的日程表，當中各位應屆文憑試（DSE）考生最關注的，當然是各間大學及專上學院的入學資訊日（Info Day）將於何時舉辦。「01教育」已經為你整理好相關資料，各位同學及家長都可以記下相關日子，提醒自己出席有興趣的資訊日！



本年度的大學及專上學院資訊日主要於10月至11月之間的周六舉行，只有部份專上學院的資訊日會於周五及周六舉辦。另外，因為部分大學及專上學院的資訊日會於同一日舉行，所以如果心儀的學校碰巧於同一日舉辦資訊日，學生和家長就需要好好規劃當日的行程，以同時出席多個資訊日，獲取升學資訊。

各大學及大專院校資訊日（Info Day）時間表：

11月1日（六）﹕科技大學、嶺南大學

11月7日至8日（五、六）：聖方濟各大學

11月8日（六）：都會大學

11月14日及15日（五、六）﹕職業訓練局—香港高等教育科技學院

11月15日（六）：恒生大學

11月15日（六）﹕樹仁大學

已舉行：

9月27日（六）﹕理工大學

10月4日（六）﹕城市大學、浸會大學

10月11日（六）﹕中文大學

10月25日（六）﹕香港大學、教育大學

大學入學資訊日一般都有不少的學生出席。圖為香港中文大學過去舉辦的資料日。（資料圖片）

大學資訊日的常見問題