DSE2026｜數學科M1攻略　講解時間表配、必背公式、摘星策略

文：香港數理教育學會委員會成員、港九潮州公會中學數學科周偉昌老師

每年都有不少同學在面對計算繁複、概念抽象的M1題目時感到茫然，很多人沒有清晰的溫習方向，也未能把握應試技巧。其實，M1 是一科「有跡可尋」的科目。距離2026年DSE開考只剩一個多月，已進入最後衝刺階段，只要掌握策略，無論你是求穩陣「保底」奪 level 2-3，還是想「摘星」，都有特定的溫習攻略！



時間分配

考試時間為兩小時三十分鐘，分甲、乙兩部分(各佔50分)。近年的甲部有8題短題目，乙部有4題長題目。M1考試時間緊湊，同學應先做有把握的題目，確保取得基本分數，而能力較高的同學應預留更多時間做長題目，並用5-10分鐘檢查答案。

背好公式

M1 有不少公式要背誦，以下基本公式是M1必背：

溫習攻略：穩紮穩打 —— 奪取 level 2-3 的「保底」策略

對於目標是 level 2 - 3 的同學，你的首要任務是「執分」，溫熟較簡單的題型，將關鍵的分數拿穩。

歷屆的甲部大部份都很類似，有不少題目甚至「翻炒」過往題目，只要同學做好以下的基本題型，不難取得2-3等級：

•二項展式和e的展開式

•梯形法則

•條件概率、貝葉斯定理

•離散概率分佈：期望值E(x)和方差Var(x)的性質、獨立事件、互斥事件

•二項分佈、泊松分佈

•正態分佈

•置信區間

留意甲部不一定代表全部題目都容易。遇上未見過的新題型往往會耗費大量精力和時間，如果同學毫無頭緒，應暫時跳過，將時間留作爭取分數和檢查答案。至於乙部的長題目，同學亦不應完全放棄，有不少題目也是基本問法（例如2025年第10題a和b考正態分佈，而c (i)可以利用樹形圖求概率），同學也可盡力嘗試做這些題目。

溫習攻略：精益求精 —— 奪取 level 4-5** 的「摘星」策略

對於目標是 level 4 或以上，甚至想奪取5** 的同學，關鍵在於細節、速度與長題目的表現。以下是重點和熱門題型：

3. 「求導法的應用」常見答題框架

如果題目問y 的「最」大值，暗示要求y的「全局」極大值，同學謹記得要計算端點。

如果題目問y的值有沒有可能是12，同學可先設y = 12，再計對應的x值，如果x不合符題目要求，代表「沒有可能」。

如果題目問y有沒有可能大於12，方法1是利用求導法計算y的極值，再看看y的極值是否大於12。方法2是設y > 12，再看看有沒有對應的x（通常涉及二次不等式）。

4. 概率長題目

乙部的概率長題目經常以「跨課題」形式考核。二項分佈、泊松分佈、正態分佈、條件概率的組合幾乎每年必考，而且情況複雜。同學應善用表格、樹形圖等工具幫助列出題目的複雜case。教科書的長題目、模擬試卷有助訓練相關解題思維，而舊制的HKASL Math and Stat亦是很好的練習。

結語

最後，我建議同學完成5-10年的pastpaper，仔細檢視自己未能掌握的課題，再針對弱點課題操練。在考試前可再做第二、三次，以鞏固知識和提升狀態。DSE是一場耐力賽，但正確的策略能讓你事半功倍。各位同學，加油！