DSE 2026｜考試時間表出爐！中英數邊日開考？口試實習試幾時考？

DSE 2026（中學文憑試2026）的考試時間表（Examination Timetable）已經公布！考生們可以根據以下時間表備戰中學文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經為你準備好相關資訊，與你一起迎戰DSE！



DSE 2026已經進入倒數階段，不少人都關心自己報考的科目將於何時開考。（梁鵬威攝／資料圖片）

DSE 2026 筆試時間表

4月8日（三）：視覺藝術 （一）及（二）

4月9日（四）：中國語文（一）及（二）

4月10日（五）：英國語文（一）及（二）

4月11日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）

4月13日（一）：數學必修部分（一）及（二）

4月14日（二）：公民與社會發展

4月15日（三）：倫理與宗教（一）及（二）

4月16日（四）：化學（一）及（二）

4月17日（五）：設計與應用科技（一）及（二）／英語文學（一）*／下午：英語文學（二）*

4月18日（六）：健康管理與社會關懷（一）及（二）

4月20日（一）：生物（一）及（二）

4月21日（二）：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）*

4月22日（三）：物理（一）及（二）

4月23日（四）：地理（一）及（二）

4月24日（五）：資訊及通訊科技（一）及（二）

4月25日（六）：歷史（一）及（二）

4月27日（一）：企業、會計與財務概論（一）及（二）

4月28日（二）：英語文學（一）*／科技與生活（一）及（二）*／體育（一）及（二）*／音樂 1A 及 1B*／下午：英語文學（二）*

4月29日（三）：中國歷史（一）及（二）

4月30日（四）：數學延伸部分單元（一）及（二）

5月2日（六）：旅遊與款待（一）及（二）

5月4日（一）：經濟（一）及（二）

5月5日（二）：英語文學（一）*／科技與生活（一）及（二）*／體育（一）及（二）*／音樂 1A 及 1B*／下午：英語文學（二）*

5月6日（三）：後備

* 英語文學、科技與生活、體育及音樂科的考試日期，將會在報考日期完結後落實。

** 上述試卷如沒有註明，均於上午時段舉行考試

DSE 2026 口試時間表

英國語文（口試）

一般試場：2026年3月中旬至下旬（星期一至星期五）

特別試場：2026年3月下旬

DSE 2026 實習考試時間表

體育科：2026年2月下旬至3月下旬

音樂科：2026年2月中旬至3月中旬

DSE 2026 放榜日期

放榜日期暫定為2026年7月15日

DSE 2026 考試時間表常見問題