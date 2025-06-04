DSE 2026｜考試時間表出爐！中英數邊日開考？口試實習試幾時考？
DSE 2026（中學文憑試2026）的考試時間表（Examination Timetable）已經公布！考生們可以根據以下時間表備戰中學文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經為你準備好相關資訊，與你一起迎戰DSE！
DSE 2026 筆試時間表
4月8日（三）：視覺藝術 （一）及（二）
4月9日（四）：中國語文（一）及（二）
4月10日（五）：英國語文（一）及（二）
4月11日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）
4月13日（一）：數學必修部分（一）及（二）
4月14日（二）：公民與社會發展
4月15日（三）：倫理與宗教（一）及（二）
4月16日（四）：化學（一）及（二）
4月17日（五）：設計與應用科技（一）及（二）／英語文學（一）*／下午：英語文學（二）*
4月18日（六）：健康管理與社會關懷（一）及（二）
4月20日（一）：生物（一）及（二）
4月21日（二）：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）*
4月22日（三）：物理（一）及（二）
4月23日（四）：地理（一）及（二）
4月24日（五）：資訊及通訊科技（一）及（二）
4月25日（六）：歷史（一）及（二）
4月27日（一）：企業、會計與財務概論（一）及（二）
4月28日（二）：英語文學（一）*／科技與生活（一）及（二）*／體育（一）及（二）*／音樂 1A 及 1B*／下午：英語文學（二）*
4月29日（三）：中國歷史（一）及（二）
4月30日（四）：數學延伸部分單元（一）及（二）
5月2日（六）：旅遊與款待（一）及（二）
5月4日（一）：經濟（一）及（二）
5月5日（二）：英語文學（一）*／科技與生活（一）及（二）*／體育（一）及（二）*／音樂 1A 及 1B*／下午：英語文學（二）*
5月6日（三）：後備
* 英語文學、科技與生活、體育及音樂科的考試日期，將會在報考日期完結後落實。
** 上述試卷如沒有註明，均於上午時段舉行考試
DSE 2026 口試時間表
英國語文（口試）
一般試場：2026年3月中旬至下旬（星期一至星期五）
特別試場：2026年3月下旬
DSE 2026 實習考試時間表
體育科：2026年2月下旬至3月下旬
音樂科：2026年2月中旬至3月中旬
DSE 2026 放榜日期
放榜日期暫定為2026年7月15日
DSE 2026 考試時間表常見問題
DSE 2026 中國語文科幾時開考？
中國語文科的卷一及卷二將於4月9日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章。
DSE 2026 英國語文科幾時開考？
英國語文科的卷一及卷二將於4月10日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章。
DSE 2026 數學科幾時開考？
數學必修部分（一）及（二）將於4月13日開考，其他科目的考試日期可以參閱此文章。