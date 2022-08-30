DSE 2023｜考試時間表出爐！中英數邊日開考？口試實習試幾時考？
考評局（HKEAA）已經公布DSE 2023最新的考試時間表（Examination Timetable），考生們可以根據時間表備戰文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經為你準備好相關資訊，與你一起迎戰DSE！
DSE 2023 筆試時間表
4月21日（五）：英國語文（一）及（二）
4月22日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）
4月24日（一）：數學必修部分（一）及（二）
4月25日（二）：中國語文（一）及（二）
4月26日（三）：中國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）
4月27日（四）：通識教育（一）及（二）
4月28日（五）：數學延伸部分單元（一）及（二）
4月29日（六）：視覺藝術（一）及（二）
5月2日（二）：經濟（一）及（二）
5月3日（三）：化學（一）及（二）／組合科學（化學）
5月4日（四）：企業、會計與財務概論（一）及（二）
5月5日（五）：生物（一）及（二）／組合科學（生物）
5月6日（六）：地理（一）及（二）
5月8日（一）：綜合科學（一）／物理（一）及（二）／組合科學（物理）
5月9日（二）：
上午：英語文學（一）／設計與應用科技（一）及（二）*／科技與生活（一）及（二）*
下午：英語文學（二）
5月10日（三）：中國歷史（一）及（二）
5月11日（四）：資訊及通訊科技（一）及（二）
5月12日（五）：
上午：健康管理與社會關懷（一）及（二）／音樂 1A 及 1B *
下午：倫理與宗教（一）及（二）
5月13日（六）：旅遊與款待（一）及（二）
5月15日（一）：歷史（一）及（二）
5月16日（二）：
上午：體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B *
下午：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）*／設計與應用科技（一）及（二）*
5月17日（三）：後備
5月18日（四）：後備
* 考評局表示，設計與應用科技、科技與生活及音樂科的考試日期，將會在報考日期完結後落實。
DSE 2023 口試時間表
中國語文（口試）：取清
英國語文（口試）：2023年3月下旬至4月上旬（星期一至星期五）（暫定）
DSE 2023 實習考試時間表
體育（實習考試）：2023年2月中旬至3月下旬
音樂（實習考試）：2023年2月下旬至4月中旬
DSE 2023 放榜日期
放榜日期暫定為2023年7月19日
DSE 2023 考試時間表常見問題
1. DSE 2023 中國語文科幾時開考？
中國語文科的卷一及卷二將於4月25日開考，卷三則於4月26日（翌日）開考，口試因為疫情關係已經取消。
2. DSE 2023 英國語文科幾時開考？
英國語文科的卷一及卷二將於4月21日開考，卷三則於4月22日（翌日）開考，口試時間暫定為3月下旬至4月上旬的星期一至星期五。
3. DSE 2023 數學科幾時開考？
數學科必修部分的卷一及卷二將於4月24日開考。
數學科延伸部分單元一及二將於4月28日開考。
4. DSE 2023 通識科幾時開考？
通識教育卷一及卷二將於4月27日開考。