DSE 2023｜考試時間表出爐！中英數邊日開考？口試實習試幾時考？

考評局（HKEAA）已經公布DSE 2023最新的考試時間表（Examination Timetable），考生們可以根據時間表備戰文憑試！想知道幾時開考各個科目？口試及實習試又幾時開考？「01教育」已經為你準備好相關資訊，與你一起迎戰DSE！



DSE 2023已經進入倒數階段，不少人都關心自己報考的科目將於何時開考。（梁鵬威攝／資料圖片）

DSE 2023 筆試時間表

4月21日（五）：英國語文（一）及（二）

4月22日（六）：英國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）

4月24日（一）：數學必修部分（一）及（二）

4月25日（二）：中國語文（一）及（二）

4月26日（三）：中國語文（三）（聆聽及綜合能力考核）

4月27日（四）：通識教育（一）及（二）

4月28日（五）：數學延伸部分單元（一）及（二）

4月29日（六）：視覺藝術（一）及（二）

5月2日（二）：經濟（一）及（二）

5月3日（三）：化學（一）及（二）／組合科學（化學）

5月4日（四）：企業、會計與財務概論（一）及（二）

5月5日（五）：生物（一）及（二）／組合科學（生物）

5月6日（六）：地理（一）及（二）

5月8日（一）：綜合科學（一）／物理（一）及（二）／組合科學（物理）

5月9日（二）：

上午：英語文學（一）／設計與應用科技（一）及（二）*／科技與生活（一）及（二）*

下午：英語文學（二）

5月10日（三）：中國歷史（一）及（二）

5月11日（四）：資訊及通訊科技（一）及（二）

5月12日（五）：

上午：健康管理與社會關懷（一）及（二）／音樂 1A 及 1B *

下午：倫理與宗教（一）及（二）

5月13日（六）：旅遊與款待（一）及（二）

5月15日（一）：歷史（一）及（二）

5月16日（二）：

上午：體育（一）及（二）／音樂 1A 及 1B *

下午：中國文學（一）及（二）／科技與生活（一）及（二）*／設計與應用科技（一）及（二）*

5月17日（三）：後備

5月18日（四）：後備

* 考評局表示，設計與應用科技、科技與生活及音樂科的考試日期，將會在報考日期完結後落實。

DSE 2023 口試時間表

中國語文（口試）：取清

英國語文（口試）：2023年3月下旬至4月上旬（星期一至星期五）（暫定）

DSE 2023 實習考試時間表

體育（實習考試）：2023年2月中旬至3月下旬

音樂（實習考試）：2023年2月下旬至4月中旬

DSE 2023 放榜日期

放榜日期暫定為2023年7月19日

DSE 2023 考試時間表常見問題