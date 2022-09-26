DSE｜第二屆學校推薦直接錄取計劃10.6起提名　可報八大逾200課程

教育局今年首次推行學校推薦直接錄取計劃，最終有186名學生經計劃升讀大學。教育局今（26日）宣布，將繼續第二屆直接錄取計劃，開放予2023年考生、並於同年9月升讀學士學位課程的中六學生報名，其提名期為今年10月6日至12月7日，有意參加學生須獲其就讀中學推薦。八所教資會資助大學已指定超過200個公帑資助學士學位課程參與第二屆計劃。



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每間中學可推薦2名特殊才華學生參加

教育局發言人表示，直接錄取計劃旨在認同一些在特定範疇具有過人才能，而有關才能未必能透過文憑試獲全面評核的學生，計劃讓具特殊或多元才華的學生與切合他們潛能的課程互相配對，提供機會讓本港大學考慮直接錄取。」

有意透過計劃報讀心儀學科的學生須獲其就讀中學推薦，每間本地中學可推薦兩名在個別學科或範疇具有特殊才華及興趣的學生參與計劃。每名獲推薦的學生可報讀一個參與計劃的指定大學教資會資助學士學位課程。

教育局宣布，第二屆學校推薦直接錄取計劃將於10月6日起開始提名。（資料圖片）

大學面試所有獲薦學生 DSE放榜前發出錄取通知

參與直接錄取計劃的大學將會為所有獲推薦的學生安排面試，並於2023年文憑試成績公布前，向成功申請的學生發出「直接錄取」通知。八所教資會資助大學已指定超過200個公帑資助學士學位課程參與第二屆計劃，詳請可參考其網頁。

教育局補充，直接錄取計劃旨在為具有特定過人才能的學生提供多一個升讀大學的途徑，獲推薦參與直接錄取計劃的學生須與一般中六學生一樣，同時循一般途徑透過大學聯合招生辦法報讀大學課程，並如期赴考文憑試，以免限制升學機會。

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