01搶先｜DSE遲來狀元俞東晴：收通知驚大於喜　溫書最緊要夠狠心

【DSE/文憑試/狀元】考評局今日（7日）公布，經成績覆核上訴後，2022文憑試添2名考獲7科5**的狀元，其中新界鄉議局元朗區中學的俞東晴，現時正於英國留學攻讀香港大學與倫敦大學學院的法律聯合雙學位課程。她接受訪問時表示，當初是在老師鼓勵下提出覆核，更稱若有需要會替她想辦法解決覆核費用，對此十分感恩。另外，她亦分享讀書心得，形容必須對自己夠狠心，並給予自己適當壓力。



俞東晴越洋接受《香港01》訪問時透露，7月文憑試放榜時成績已比預期理想，於中文、英文、數學、通識和生物科考獲5**，以及地理和經濟科5*，及後與校內老師商量後認為有覆核空間，因此決定提出覆核。

▼2022年DSE中學文憑試狀元▼



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新界鄉議局元朗區中學學生俞東晴經成績覆核上訴後，成為2022文憑試添2名考獲7科5**的狀元。（新界鄉議局元朗區中學提供）

至8月考評局公布成績覆核結果，地理科獲升級至5**，但經濟科未獲升級。俞東晴表示，當時購買答題卷後，老師認為值得上訴，更向她表示有需要會替她想辦法解決相關費用，令她決定上訴，直至數日前收到上訴成功的電郵。

感恩老師支持覆核成績

俞東晴透露，開啟電郵時感到手震，認為最終上訴成功是驚大於喜，又稱當初提出上訴時並無想過會成功，主要是不想老師失望，更認為即使成功亦是錦上添花。

對於是次上訴經歷，她感謝老師、家人和朋友的支持，特別是2名一直支持她的老師，其中一位英文科老師一直替她打氣及作情緒支援；而另一位老師即使並非負責任教她經濟科，但依然積極給予意見，並協助她處理覆核上訴事宜。

從小立志成為律師 中學接觸基本法學知識

談及為何大學選修法律，俞東晴笑言最初是受到電視劇影響，「睇劇見到大狀戴假髮好型好威」，加上小學被問及「我的志願」時答案多是專業人士，所以自小立志希望成為律師。另外，她自言好勝心強，愛表現自己，又經常與母親爭拗，而母親又願意與她傾談討論，與律師在法庭上爭辯相似。

及至中學，她有機會透過不同活動接觸法律，例如由劍橋、牛津港人畢業生舉辦的昇普計劃學習到基本法律知識，以及法庭判案時的邏輯、理據。另外透過參加港大為中學生舉辦的法律活動，她有機會到法庭旁聽聆訊，加上她亦曾跟隨現職律師工作、旁聽不同案件。

▼俞東晴現時於英國留學，過往曾多次於傑出學生選舉中獲獎▼



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溫習心得：最緊要對自己夠狠

談及讀書和溫習心得，俞東晴認為分作心理和實習溫習兩方面。在心理層面上，她認為「讀書時要對自己夠狠」，需要給予自己適當壓力。她舉例，試前備戰時會利用學習用手機應用程式加入學習小組，維持溫習動力，「當見到其他人每日溫習時數不斷上升，自己也不敢偷懶」。加上備試期間正值疫情，因此需要做好心理準備，各項考試安排隨時會變。

另外，她亦指朋輩之間互相支持十分重要，而她的同班同學當時曾無私地互相分享筆記，共同學習。

至於具體溫習技巧，她認為除了將課本知識背熟外，更重要是考試時能應因題目，從腦袋中提取相應資料答卷。以地理科為例，每次背熟相關內容後，她會憑記憶將重點繪畫成腦圖（mind map）鞏固記憶，考試時便可透過腦圖圖像，快速提取資料答卷。