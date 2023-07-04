東華學院設入學獎學金助同學圓夢　幼教、心理學課程實戰理論並重

修讀幼兒教育就一定要做幼稚園老師？讀心理學就要做心理學家？東華學院兩位畢業生用行動和大家說聲未必。剛獲得幼兒教育學士課程的徐嘉珩（Karen），指課程回應社會需求，提供針對SEN（特殊教育需要）學童的教學培訓，為她將來投身特殊教育作好準備；而畢業多年的廖浚錡（Anson），認為修讀心理學讓他更了解自己，及早找到希望從事教育行列的人生方向。而這兩個課程的導師不約而同指出，畢業生的出路超乎大家的想像。



東華學院幼兒教育（榮譽）教育學士課程應屆畢業生Karen，指實習時遇SEN學生情緒失控，從旁觀察老師如何處理，從而學到合適的應對技巧。（鄭子峰攝）

東華學院幼教課程 緊貼最新教育模式

東華學院幼兒教育（榮譽）教育學士應屆畢業生徐嘉珩（Karen）表示，因為喜歡小朋友，對培育他們感興趣而入讀，「課程以關顧多元學習需要及遊戲中學習兩大教學理念為主旨，緊貼時下幼兒教育模式。學院亦提供獨有的Play Lab（遊戲實驗室），讓我們學會在遊戲中帶領小朋友輕鬆學習，從而啟發他們的創意。」

Karen指在學期間最難忘的是，於3次實習機會中獲得的實戰經驗，例如從觀察在職老師如何處理SEN小朋友的情緒，幫助他們及時冷靜及疏導、學習如何為SEN學生設計完整的個別學習計劃等。她又指現時社會對具備照顧SEN學生專業訓練知識的教師需求日增，未來打算專注於特殊教育方面發展，幫助SEN學生。她已獲得不同的教育機構面試機會，部分亦已進入聘書最後確認階段，期望9月可以正式於幼稚園開始工作。

東華學院幼兒教育課程高級講師陳卓如指修讀幼兒教育，畢業後除了可以成為幼稚園教師，亦有畢業生在NGO或大專院校做項目相關工作，甚至在主題樂園做活動導師，出路十分廣泛。（鄭子峰攝）

課程著重照顧SEN學生技巧 學生實習期間已獲預留教席

東華學院幼兒教育課程高級講師陳卓如表示，該校提供幼兒教育高級文憑及幼兒教育（榮譽）教育學士課程，課程特色是有多達7個如何關顧幼兒的多元學習需要（包括SEN）的學科，令他們可以發揮潛能。課程亦加入護理、職業治療及物理治療的課程單元，全面裝備學生應付未來教學需要。

陳講師續稱，學院另一優勢是學生可被分派到東華三院轄下的教育機構實習，以往有學生因實習表現優異，獲校長青睞而預留教席。加上課程以英語授課，學生具備SEN教學專業和雙語背景優勢，吸引不少新加坡及內地大灣區的教育機構向畢業生招手。

根據統計，東華學院的幼兒教育畢業生過去多年平均就業率近100%，除了於幼兒教育機構工作外，有4成學生會在NGO或大專院校從事項目相關工作，亦有畢業生在主題樂園、圖書館擔任活動導師，出路相當廣泛。

應用心理學（榮譽）社會科學學士課程主任梁偉聰博士（圖左）認為心理學訓練，對以人為本的工作很有幫助。而Anson剛指出心理學課堂上所學到的換位思考及輔導技巧，為他解決不少工作中遇到的棘手問題。（鄭子峰攝）

心理學課程鍛鍊多角度思維 助學生更早確立事業方向

現為知名教育機構經理的廖浚錡（Anson）表示，「心理學屬於社會科學的其中一個較全面的跨學科，不但學到心理學的理論及應用，亦學到科學的研究方法；同時，我們亦會學習有關腦部結構的生物學知識，以及人際溝通與人事管理的技巧。」

Anson現時為學生提供升學及輔導服務，需經常處理各種棘手問題，而心理學注重的溝通技巧，有助輔導學生及家長，加上他曾任東華學院學生會主席，這些經驗亦有助他管理團隊。Anson 認為課程及實習經驗助他更早了解自己的人生目標。「我在課程中發掘到自己的領導才能，實習期間亦發現自己對教育工作感興趣，因而再進修完成教育碩士，為現時的工作打下紮實基礎。」

廖浚錡（中）提到，心理學與其他學科不同，是一個較全面的跨學科，學到理論、應用及研究方法等。（鄭子峰攝）

心理學課程涵蓋三大範疇 學生出路多元化

應用心理學（榮譽）社會科學學士課程主任梁偉聰博士指，心理學是一門了解人的學科，只要對人有興趣就適合修讀。課程提供「健康和輔導心理學」、「教育和特殊需要」及「工商業及管理心理學」3大範疇的內容，學生畢業後除可繼續進修成為專業心理學家外，畢業生亦可投身職場，從事教育及研究、在社福機構擔任輔導工作，或投身商業機構負責人事管理等。

梁博士續指，課程為學生提供難得的受薪實習機會，學院會因應同學的興趣安排他們到不同機構實習，了解心理學在不同的實際工作場景的應用。另外亦會安排學生外出交流，過往曾安排學生到德國、新加坡及澳門等地進行學術交流。

入讀指定課程可獲3萬至6萬不等獎學金

東華學院去年開始便設立「EduCare@TWC」入學獎學金計劃。凡成功入讀指定課程的新生（當中包括幼兒教育及應用心理學課程），便可獲高達6萬元的獎學金，部分課程扣除政府的免入息審查資助（NMTSS）後，相當於首年學費全免。

有關「EduCare@TWC」入學獎學金計劃，請瀏覽：www.twc.edu.hk/educare。7月31日前報名更可免200元報名費，勿失成就夢想的機會！

6大SSSDP學士課程 畢業後可獲專業資格

另外，學院亦另設6個獲政府資助的SSSDP學士學位課程，課程範疇包括：護理學、醫療化驗科學、職業治療學、放射治療學、物理治療學及應用老年學。當中不少課程獲專業學會認可，同學畢業後可註冊並在香港執業。而應用老年學同時提供4萬元入學獎學金，入讀的新生可首年學費全免。有意報讀的同學記得在7月20至22日經JUPAS 的個別指定時段內將課程排至Band A 以增加入學機會。

SSSDP學士學位課程詳程：www.twc.edu.hk/sssdp