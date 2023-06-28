DSE｜肌肉萎縮症考生讀詩解困惑　創作寄語同路人信小本領會發光

中學文憑試下月中放榜，考生一紙成績背後的故事，各有不同。患有脊髓性肌肉萎縮症林凱涵是應屆考生，自小四肢無力，12歲來港才首次踏足校園，令他較一般人花更多心力學習。面對身體障礙，林凱涵未有言棄，他熱愛古典文學，從詩詞悟人生解困惑，過去四年嘗試寫詩，先後在全港學界律詩創作比賽、香港學校朗誦節等公開比賽獲獎，更曾出版個人詩集《倍郁集》。他冀日後能考入大學修讀中文及歷史課程，在文學道路上孜孜不倦前進，以文字和故事鼓勵同路人。



千萬不要輕視任何人和事，那些看上去微不足道的小本領，只要有『伯樂』去欣賞，就一定會『發光』。 林凱涵

林凱涵憶述，初時來港讀書不適應，不時情緒低落，幸獲嫲嫲鼓勵。（劉鑫梅攝）

自小四肢無力 12歲來港首踏足校園

21歲的林凱涵自小患有脊髓性肌肉萎縮症，四肢無力，須以輪椅代步。他早年居於內地，由於無合適的特殊學校，一直長留家中，直至12歲移民來港，才首次踏足校園，入讀香港耀能協會賽馬會田綺玲學校。

回想入學初期，林凱涵坦言很不適應，從家中搬到學校住宿，要轉換生活環境，過去沒有學習基礎，加上身體狀況，追趕學習進度倍感困難，導致情緒低落。他指，有一次與嫲嫲外出到餐廳吃飯，忍不住哭了三小時。

嫲嫲見狀提醒，「你得兩條路揀，一係去做工廠，一係坐寫字樓······你自己揀啦」。他聽畢後決定咬緊牙關，認真讀書，為將來爭取一條「好出路」。

身體易疲累 堅持每日溫習4、5小時

疾病隨年月惡化，除不良於行，腰部亦乏力。林凱涵最終花九年時間完成中學課程，比一般人花多三年時間，今年亦成學校唯一文憑試考生。他說，每天大概花4至5小溫習，身體較易疲累，需要分拆溫習時間，又會上網參考不同試題的答題技巧，從中理解和吸收。英文科是林凱涵的「弱項」，他會投放更多時間操卷。

應考文憑試期間，林凱涵寫字較一般人費力，需要加時作答試卷。他指，當時把握中途5分鐘休息時間，為手指肌肉拉筋，方能堅持完成考試。他坦言，不想辜負老師多年的教導，所以不會在最後關頭半途而廢。

林凱涵選修中國歷史和資訊及通訊科技（ICT）科目，對於「兩極化」的選擇，他表示，因爲喜歡接觸新鮮事物，留意到現今科技發展迅速，相信修讀ICT有助將來工作。

我會覺得自己嘅待遇同心情，同古代詩人嘅待遇同詩詞可以產生到共鳴，咁我就會有揾到知己嘅感覺。 林凱涵

幼時爺爺陪讀古典文學萌興趣 愛寫詩抒發感受

林凱涵與古典文學有一段淵源，幼時爺爺會與他一起閲讀《三國演義》，爲他講古典故事，從中培養了他對中文的興趣。入讀中學後，他開始接觸文言文，為豐富文學底蘊，晚上一有空，便會背誦古詩詞。唐代詩人李商隱的作品，令他開始愛上作詩；李白的詩令他恍如遇見知己，抱持相同人生態度和價值觀，一句「天生我材必有用」，特別深刻打動。「我會覺得自己嘅待遇同心情，同古代詩人嘅待遇同詩詞可以產生到共鳴，咁我就會有揾到知己嘅感覺。」

林凱涵表示，最初創作時只是隨性發揮，其後獲老師兼伯樂何劍毅，在課餘時間教授古詩詞創作和平仄規律。他在老師鼓勵下，曾參加《第三十一屆全港學界律詩創作比賽》、香港學校朗誦節等公開比賽獲獎，更出版個人詩集《倍郁集》。

目標考入城大中文發歷史系 繼續向文學路前進

文憑試下月19日放榜，他期望能考入香港城市大學的中文及歷史系，繼續在文學路上前進，寫詩之餘，亦探索寫小說。他希望以自身經歷影響他人， 鼓勵師弟、師妹堅持夢想，勇敢面對挑戰，逆流而上，相信「有志者事竟成」。正如他在詩集中寄語：「千萬不要輕視任何人和事，那些看上去微不足道的小本領，只要有『伯樂』去欣賞，就一定會『發光』。」