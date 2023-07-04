自資院校取錄「不達標生」比例獲放寬　佔課程人數5%大升至15%

自資院校目前可以酌情理由取錄文憑試成績未達標的學生，比例為課程收生人數的5%及院校收生總數的3%。教育局宣布，23/24學年放寬有關比例，提升至課程人數的15%及院校收生總數的10%，旨在鼓勵院校取錄多元背景的學生，包括非學術範疇成就的學生，為他們提供進階機會。



教育局宣布，23/24學年學年放寬有關比例，提升至課程人數的15%及院校收生總數的10%。（資料圖片）

自資院校的學士學位收生最低要求，為文憑試4個核心科及1個選修科，須達「33222」成績；副學位則須達「22222」成績。

自資院校目前可以酌情理由取錄文憑試未達標的考生讀副學位及學士，比例為課程收生人數的5%及院校收生總數的3%。

教育局今日公布，23/24學年起放寬自資院校取錄「特別考慮因素」的學生比例，本地課程方面，提升至課程人數的15%，及院校總人數的10%。非本地課程方面，有關限額則將由課程收生人數的5%調整為10%。

教育局：鼓勵取錄多元化背景學生

教育局指，做法是鼓勵專上院校取錄更多元化背景的學生，包括於非學術範疇取得成就的學生，為他們提供進階機會。學術及職業資歷評審局將通知專上院校最新調整，並會密切留意落實情況，確保課程質素符合評審標準。

另外，教育局亦更新《副學士學位及高級文憑課程的新修訂通用指標》，再介定副學士和高級文憑課程的定位。局方指，高級文憑資歷性質較為專門，為職業專才教育的支柱，讓畢業生具備穩固基礎及專業知識和技能，可即時投身輔助專業工作或升讀專業學位課程。

副學士學位資歷則多屬通識性質，其主要功能是為有能力及有志升學的副學士學位畢業生，提供升讀一般學位課程的機會。更新的《通用指標》將於2024/24學年生效。