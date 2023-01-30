自資院校內地生取錄率放寬至整體20%　恒大料入學人數將上升

恒生大學今日（30日）舉行傳媒茶聚，校長何順文指國家教育部早前公布放寬本港自資院校收取內地學生政策，由容許收取課程總學生人數的10%，倍增至20%，他認為現在新冠疫情緩和，兩地出入境措施放寬，預料來年內地生入學人數會有所上升，不過由於要考慮住宿等配套，恒生大學將不會收盡20%上限。



何順文認為現在疫情緩和，兩地出入境措施放寬，預料來年內地生入學人數會有所上升。（馬煒傑攝）

恒大內地生有400多人 佔整體7%

國家教育部以往批准本港自資專上院校招收內地學生入讀其全日制經本地評審的自資本地學位課程，而總人數不應多於上一學年相關課程總學生人數的10%。恒生大學校長何順民今日指，國家教育部早前放寬政策，提升至可招收課程總學生人數20%的內地生入學。

何順文表示現時校內本科內地生共有約400多人，去年新入學人數為約100人，佔約整體約7%，他指受疫情影響令內地生收生數大減。何順文認為現在疫情緩和，兩地出入境措施放寬，預料來年內地生入學人數會有所上升，約為600至700人，但不會一下子用盡配額，因有仍有不少例如住宿需求等配套要考慮。

廣州南沙與深圳前海設内地中心辦招生活動

何順文又提到於去年年底在廣州南沙與深圳前海分別開設的香港恒生大學内地中心，將會協助大學舉辦內地招生、聯繫、研討會等活動，令有興趣的內地生不用再特意到香港參加入學展覽會等，相信有助於吸引更多內地學生。

除了內地學生外，何順文亦表示有意招收更多東盟學生，他表示校方將會到台灣、泰國、馬來西亞等地舉行入學展覽會及舉行講座等。