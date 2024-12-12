JUPAS改選2025｜電腦資訊科技數據科學　本地大學IT學科收生分數

【DSE放榜2025／DSE成績統計／JUPAS改選／計分入大學 / 大學聯招】2025年中學文憑試（DSE）暫定於2025年7月16日放榜，及後考生可在7月17日至7月19日於JUPAS改選，在獲分配個人時段內更改課程選擇名單及優先次序。究竟成績表上的1至5**換算成分數是多少呢？要有多少分才足夠入讀心儀學科呢？「01教育」為同學們整理JUPAS各科收生分數，並按科目種類製作系列文章，方便大家按自己興趣安排JUPAS改選排序。



【IT篇】計算機科學、電腦、資訊科技、人工智能（AI）、數據科學、金融科技等



1. 電腦、計算機科學

與電腦、計算機科學相關課程有港大工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程)、中大計算機科學與工程、科大工學士（計算機工程學）、城大理學士(電腦科學) (專修: 人工智能 / 網絡安全 / 數據科學 / 多媒體計算 / 軟件工程與項目管理)、都大電子及電腦工程學榮譽工學士等。

2. 人工智能、數據科學、金融科技、資訊系統

與人工智能（AI）、數據分析、金融科技等相關的課程則有港大文學士及工學學士(人工智能及數據科學)、中大人工智能：系統與科技、科大工程學– 延伸主修人工智能、理大資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全)、城大理學士(數據科學) (特點: 數據科學 / 機器學習 / 數據挖掘 / 大數據分析)、浸大商業計算及數據分析理學士(榮譽)、嶺大數據科學(榮譽)理學士等。

以上數據只供參考，部份大學另有不同科目計分比重，亦有彈性收生安排，即使未達到院校最低入學要求，只要在某些科目達到院校指定要求，仍可能有機會入讀，實際安排視乎各院校情況。

各院校DSE成績計算方法



DSE分數一般會以「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」=7分的方式換算。不過透過大學聯招（JUPAS）收生時，不同大學以至同一大學不同學科，都會有不同計分方法。例如「5**」在香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學等是8.5分。

此外，部分院校亦會將不同DSE科目分數加權計算，而不同學科均有不同加權標準。

附表：JUPAS 計算機科學、電腦、資訊科技、人工智能（AI）、數據科學、金融科技等課程收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

院校：港大

課程編號：JS6286

課程：文學士(人文及數碼科技)

計分方法：2 x 英文 + 最佳4科(中文 x1.5) a

下四分位數：30

中位數：32

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6298

課程：文學士及工學學士(人工智能及數據科學)（新課程）

計分方法：2 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：港大

課程編號：JS6793

課程：工商管理學學士(商業分析)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：34

-

院校：港大

課程編號：JS6846

課程：理學士(營銷分析及科技)

"計分方法：1.5 x 英文 + 1.5 x 數學 + 最佳3科 +

0.2 x 最佳第6科"

下四分位數：31

中位數：32

上四分位數：33

-

院校：港大

課程編號：JS6315

課程：工學學士(數據與系統工程)（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：港大

課程編號：JS6377

課程：工學學士與人工智能理學碩士聯合課程（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：港大

課程編號：JS6987

課程：工學學士(計算機工程/電機工程/電子工程)（新課程）

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：

中位數：

上四分位數：

-

院校：港大

課程編號：JS6224

課程：文理學士(應用人工智能)

計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 + 2 x M1 / M2 + 最佳2科(生物/化學/ICT/物理 x1.5)

下四分位數：52

中位數：55

上四分位數：57

-

院校：港大

課程編號：JS6248

課程：文理學士(金融科技)

計分方法：英文 + 數學 + 最佳3科 d

下四分位數：29

中位數：31

上四分位數：32

-

院校：港大

課程編號：JS6999

課程：計算與數據科學（新課程）

計分方法：英文 + 1.5 x 數學 + 最佳2科(生物/化學/經濟/ICT/M1/M2/物理 x1.5) + 其餘最佳1科

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：港大

課程編號：JS6602

課程：理學士(創新與科技)（新課程）

計分方法：2 x 英文 + 2 x 數學 + 最佳4科(生物/化學/組合科學/DAT/ICT/綜合科學/M1/M2/物理/科技與生活 x2)

下四分位數：-

中位數：-

上四分位數：-

-

院校：中大

課程編號：JS4252

課程：計量金融學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 數學 (x 2)

• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：51

中位數：51.75

上四分位數：52.5

-

院校：中大

課程編號：JS4276

課程：計量金融學及風險管理科學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 2)

• 數學 (x 2)

• M1/M2、化學、物理或經濟最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：55.5

中位數：56.25

上四分位數：59.25

-

院校：中大

課程編號：JS4760

課程：跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 1.5)

• M1/M2 (x 1.5)

• 物理、經濟、BAFS或ICT最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：32.75

中位數：34

上四分位數：36.5

-

院校：中大

課程編號：JS4412

課程：計算機科學與工程

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 1.5)

• M1/M2 (x 1.75)

• 生物、化學、物理、DAT、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：40.25

中位數：42.25

上四分位數：44.875

-

院校：中大

課程編號：JS4416

課程：計算數據科學

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 2)

• M1/M2 (x 2)

• 生物、化學、物理、經濟、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：52

中位數：52.25

上四分位數：54.25

-

院校：中大

課程編號：JS4428

課程：金融科技學

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.25)

• 中文 (x 1.25)

• 數學 (x 1.75)

• M1/M2 (x 1.75)

• 生物、化學、物理、BAFS、經濟、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：44.5

中位數：45.625

上四分位數：46.625

-

院校：中大

課程編號：JS4446

課程：信息工程學

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 2)

• M1/M2 (x 1.75)

• 生物、化學、物理、DAT、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：34.5

中位數：36.5

上四分位數：38.875

-

院校：中大

課程編號：JS4468

課程：人工智能：系統與科技

"計分方法：最佳5科【• 英文 (x 1.25)

• 中文 (x 1.25)

• 數學 (x 1.75)

• M1/M2 (x 1.75)

• 生物、化學、物理、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：51.125

中位數：53.5

上四分位數：57.25

-

院校：中大

課程編號：JS4733

課程：數學與信息工程學

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 2)

• M1/M2 (x 2)

• 生物、化學、物理、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：47.5

中位數：50.5

上四分位數：55

-

院校：中大

課程編號：JS4760

課程：跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 1.5)

• M1/M2 (x 1.5)

• 物理、經濟、BAFS或ICT最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：32.75

中位數：34

上四分位數：36.5

-

院校：中大

課程編號：JS4416

課程：計算數據科學

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 2)

• M1/M2 (x 2)

• 生物、化學、物理、經濟、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：52

中位數：52.25

上四分位數：54.25

-

院校：中大

課程編號：JS4733

課程：數學與信息工程學

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 2)

• M1/M2 (x 2)

• 生物、化學、物理、ICT (x 1.5)】"

下四分位數：47.5

中位數：50.5

上四分位數：55

-

院校：中大

課程編號：JS4760

課程：跨學科數據分析及Ｘ雙主修課程

"計分方法：最佳5科【• 數學 (x 1.5)

• M1/M2 (x 1.5)

• 物理、經濟、BAFS或ICT最佳1科 (x 1.5)】"

下四分位數：32.75

中位數：34

上四分位數：36.5

-

院校：中大

課程編號：JS4893

課程：數據科學與政策研究

計分方法：最佳5科

下四分位數：23

中位數：23

上四分位數：23

-

院校：科大

課程編號：JS5282

課程：工程學– 延伸主修人工智能

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT之中最佳1科 * ◆

+

最佳其他2科 ～

*◆ 比重: 生物 / 化學 / 物理 (x2) / ICT (x1)

～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"

下四分位數：45.7

中位數：48.45

上四分位數：75.86

-

院校：科大

課程編號：JS5314

課程：工商管理學士（資訊系統學）

計分方法：英文 x 2+數學 x 2+最佳其他3科

下四分位數：34

中位數：35.4

上四分位數：62.48

-

院校：科大

課程編號：JS5212

課程：工學士（計算機工程學）

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT之中最佳1科 * ◆

+

最佳其他2科 ～

<br>|*◆ 比重: 生物 / 化學 / 物理 (x2) / ICT (x1)

～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"

下四分位數：-

中位數：新課程估計收分：43-47

上四分位數：-

-

院校：科大

課程編號：JS5240

課程：計算機科學及工程學系

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT中最佳1科 * ◆

+

最佳其他2科 ～

<br>|*◆ 比重: 生物 / 化學 / 物理 (x2) / ICT (x1)

～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"

下四分位數：-

中位數：新課程估計收分：43-47

上四分位數：-

-

院校：科大

課程編號：JS5250

課程：電子及計算機工程學系

"計分方法：英文 x 2+數學 x 2+生物 / 化學 / 物理 / ICT中最佳1科 * ◆

+

最佳其他2科 ～

<br>|*◆ 比重: 生物 / 化學 / 物理 (x2) / ICT (x1)

～ 比重: M1 / M2 (x 1.5), 其他科目 (x 1)"

下四分位數：-

中位數：新課程估計收分：34-38

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3060

課程：會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學)

計分方法：最佳5科

下四分位數：172

中位數：178

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3868

課程：電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (計算機科學 / 企業信息管理)

計分方法：最佳5科

下四分位數：191

中位數：193

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3020

課程：數據科學(榮譽)理學士組合課程 (數據科學及分析 / 投資科學及金融分析)<br><i>2025/26學年重組或改名</i>

計分方法：最佳5科

下四分位數：172.5

中位數：179

上四分位數：-

-

院校：理大

課程編號：JS3180

課程：資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全)

計分方法：最佳5科

下四分位數：195

中位數：201

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1017

課程：資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)]

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1018

課程：工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：22

中位數：22

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1019

課程：工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1026

課程：工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學)

計分方法：3核心科+ 2選修科

下四分位數：19

中位數：19.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1071

課程：數據科學 [主修：理學士 (數據科學) / 理學士 (數據與系統工程)]

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

下四分位數：27

中位數：28

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1072

課程：理學士(數據科學) (特點: 數據科學 / 機器學習 / 數據挖掘 / 大數據分析)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

下四分位數：28

中位數：29

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1074

課程：理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市 / 物聯網)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

下四分位數：27

中位數：27

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1204

課程：理學士(電腦科學) (專修: 人工智能 / 網絡安全 / 數據科學 / 多媒體計算 / 軟件工程與項目管理)

計分方法：最佳5科

下四分位數：19.5

中位數：20.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1218

課程：理學士 (網絡安全) (特點: 系統安全 / 軟件安全 / 密碼學 / 隱私增強技術 / 網絡風險管理)

計分方法：最佳5科

下四分位數：新增課程

中位數：新增課程

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1205

課程：電機工程學 [主修: 工學士(電子計算機及數據工程學) ／工學士(電子及電機工程學) ／ 工學士(資訊工程學) ／ 工學士(微電子工程學)]

"計分方法：最佳5科包括英文、數學<br>【比重】2: 英文 / 數學 / ICT

/ M1/M2 / 物理；

1.5: 生物 / 化學"

下四分位數：34

中位數：34.5

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1043

課程：理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體)

"計分方法：最佳5科包括英文及數學<br>【比重】2: 英文；

1.5: 數學"

下四分位數：25.5

中位數：27

上四分位數：-

-

院校：城大

課程編號：JS1044

課程：文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造)

計分方法：最佳5科包括英文<br>【比重】2: 英文

下四分位數：23

中位數：23.5

上四分位數：

-

院校：城大

課程編號：JS1221

課程：理學士（電腦科學）與理學士（計算金融及金融科技）(雙學位；特點：企業會計與經濟 / 計算金融 / 高階統計 / 金融科技軟件工程)

計分方法：最佳5科

下四分位數：20

中位數：21

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2910

課程：商業計算及數據分析理學士(榮譽)

計分方法：最佳5科

下四分位數：

中位數：19.57

上四分位數：-

-

院校：浸大

課程編號：JS2950

課程：文理及科技學士(榮譽)自訂主修

計分方法：最佳5科(英文 x1.25)

下四分位數：

中位數：18.07

上四分位數：-

-

院校：嶺大

課程編號：JS7225

課程：數據科學(榮譽)理學士

計分方法：英文 x2，數學/M1/M2 x2，ICT x2，物理 x1.25

下四分位數：28.88

中位數：29.75

上四分位數：-

-

院校：教大

課程編號：JS8361

課程：中學教育榮譽學士 - 資訊及通訊科技<br>（2025年改組為人工智能與教育科技榮譽理學士及資訊及通訊科技及小學科學教育榮譽學士）

"計分方法：數學, M1/M2, ICT (x1.5)

生物, 化學, 物理 (x1.5) 組合科學科 (x1.5) 綜合科學科 (x1.5)

乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：23

中位數：23.8

上四分位數：-

-

院校：教大

課程編號：JS8714

課程：人工智能與教育科技榮譽理學士

"計分方法：數學, M1/M2 (x1.5)

生物, 化學, 物理 (x1.5) DAT, ICT (x1.5)

組合科學科 (x1.5) 綜合科學科 (x1.5) 乙類應用學習科目 (x1.5)"

下四分位數：22.5

中位數：23.5

上四分位數：-

-

院校：都大

課程編號：JS9719

課程：網路及電腦安全榮譽理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：14

中位數：16

上四分位數：-

-

院校：都大

課程編號：JS9720

課程：電子及電腦工程學榮譽工學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：16

中位數：17

上四分位數：-

-

院校：都大

課程編號：JS9733

課程：科學（ＳＴＥＡＭ）榮譽理學士

計分方法：最佳5科

下四分位數：15

中位數：17

上四分位數：-