優化高中核心科目｜57%中四生讀3選修科　生物化學物理組合最熱門

教育局課程發展處早前公布2021/22學年的《高中科目資料調查》，數字反映「高中四個核心科目的優化措施」自2021年9月於中四級實施後的影響，包括修讀3個選修科（3X）的中四學生由上學年（2020/21學年）的32%增加至57%，達28,040人。另外，最受中四學生歡迎的選修科組合為「生物、化學及物理」，多達3,206人，佔整體中四學生6.5%。



中四生十大選科組合有6個3X 修讀M1或M2學生增2%

調查於2021年10月至11月間進行，根據調查21/22學年的中五及中六學生大多修讀2個選修科，分別為66%及72%。不過同一學年修讀2個選修科的中四學生只有40%，而修讀3個選修科的學生多達57%，相信與推出優化措施後有關。

多個選修科的修讀學生人數比例亦有增加，例如修讀數學科延伸部份（即M1或M2）的中四學生由20/21學年的18%上升至20%，增加2個百分點。生物、物理科的修讀人數均上升超過2個百分點，而物理、經濟、地理及旅遊與款待等均上升超過1個百分點。

優化高中四個核心科目已經實施，從教育局課程發展處早前公布2021/22學年的〈高中科目資料調查〉可見相關影響。（資料圖片）

學校平均提供逾37個選修科組合

調查同時指出，學校平均開設11個選修科，較多學校開辦的科目包括生物、化學、物理、經濟、地理、資訊及通訊科技、企業、會計與財務概論、中國歷史及視覺藝術。另外，每間學校的中四、中五及中六級選修科目組合，於計算應用學習課程後，分別平均為42、39及37個。對比20/21學年的35、39及38個，21/22學年中四級的選修科目組合數量有明顯上升。

調查又提到，學生的科目選擇多元化，修讀兩個或以上學習領域的選修科目的高中學生均超過六成，其中中四學生達四分三。應用學習方面，21/22學年於中四級開辦相關課程的學校由去年的8%增加至33%，修讀課程的學生亦由去年的不足1%大幅上升至10%。