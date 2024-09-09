DSE 2025｜報名日期至10.8 自修生及學校考生報考資格/考試費一覽

DSE（中學文憑試）是香港的2025年重要的公開試，決定莘莘學子是否合資格升讀大學。隨着香港考試及評核局（HKEAA）正式公布考試時間表及重要日期一覽表，DSE 2025亦進入衝刺階段。到底DSE 2025有什麼重要日子？考生如何報名？考試範圍及評核大綱是什麼？「01教育」已經為你準備好所需的資料！



DSE 2025 簡介

HKDSE（Hong Kong Diploma of Secondary Education Exam，香港中學文憑考試）是由考評局（香港考試及評核局，HKEAA）於每年3至5月間舉行的公開考試，日校學生可以透過DSE成績參加JUPAS，報讀香港大學、中文大學、科技大學、理工大學、城市大學、浸會大學、嶺南大學、教育大學和都會大學的學士學位課程。

近年香港考生人數已經大不如前，首屆（2012年）DSE考生有約7.1萬人，但截至2024年已經下降至約5萬人。由於現時香港考試及評核局仍未公布官方數字，因此未知DSE 2025的考生人數。

DSE 2025 重要日子

香港考試及評核局日前已經公布DSE 2025時間表，以下是根據局方資料得出的最新重要日子時間表：

．DSE 2025報名：2024年9月11日至10月8日

．繳交考試費：2024年10月15日晚上11時59分或之前

．申請逾期報名／更改報考科目資料：2024年11月15日至12月5日（暫定）

．繳付附加費及考試費（如適用）的截止日期：2024年12月9日下午11時59分或之前

．申請退出考試的截止日期：2024年11月30日

．考評局於網頁上載考生手冊：2024年12月中旬



．向考生派發准考證：

音樂科及體育科的實習考試：2025年1月下旬（暫定）

甲類科目：2025年2月中旬（暫定）



．考試日期（暫定）：

實習考試（音樂科及體育科）：2025年2月上旬至3月下旬

口試（英國語文科）：2025年3月11日至20日

口試（英國語文科）（特殊需要考生）：2025年3月22日

筆試（甲類科目）：2025年4月1日至5月2日



．發放成績（放榜日）：2025年7月16日（暫定）



DSE 2025 報名方法（學校考生）

報考資格

學校考生必須於2024／25學年為已獲批准參加2025年香港中學文憑考試之註冊學校的中六正讀生。

報名方法

學生考生必須由學校提供報名申請，校方將會透過香港中學文憑考試網上服務為學校考生提供報名申請。

考試費用

2024年度財政預算案未有提及為DSE 2025學校考生代繳考試費的安排，因此考生需要自行繳交考試費。

DSE 2025的考試費將會上調，語文科目及其他科目的考試費用分別為747元及499元，報考6科的考生需要支付共3490元考試費。

繳費方法

有需要繳費的考生可以使用 1) 信用卡網上繳費、2 )網上理財服務、 3) 繳費靈（PPS）、4) 7-Eleven或OK便利店以現金付款。

DSE 2025 評核大綱

評核大綱會詳列。你可以點擊以下連結，以查閱各科的評核大綱：

核心科目：中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展

選修科目：

中國語文教育：中國文學

英國語文教育：英語文學

個人、社會及人文教育：中國歷史、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待

科學教育：生物、化學、物理

科技教育：企業、會計與財務概論、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、科技與生活

藝術教育：音樂、視覺藝術

體育：體育

DSE 2025 校本評核（SBA）

DSE除了應考試卷之外，亦設有校本評核（School-Based Assessment），會由任教的老師在日常教學之中評核學生的表現，學生亦會透過老師的意見得知自己的強處及弱處。所有學校考生都需要完成應考科目的校本評核，分數會計算在DSE成績內。

設有校本評核的DSE科目如下：

核心科目：中國語文、英國語文

選修科目：生物、化學、物理、中國文學、設計與應用科技、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、英語文學、科技與生活、視覺藝術

你可以參閱校本評核簡介小冊子，以了解更多有關校本評核的資料。

DSE 2025 自修生

如果你想以自修生身份報名參加DSE 2025，你需要符合以下其中一項條件：

1. 曾應考文憑試，或同等程度考試；或

2. 以 2025 年 1 月 1 日計算，已滿 19 歲；或

3. 非修讀文憑試課程，但於 2024/25 年度已修畢或正在修讀等同中六之課程



你可以按此參閱DSE 2025 的自修生報名須知。

EDB DSE 2025（內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃）

DSE考生可以透過「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」（EDB）申請入讀內地高校，高校會根據考生的DSE成績招收學生，豁免考生參加內地聯招考試或個別內地高校舉行的額外考試。

參與計劃的學校包括多間著名高校，例如北京大學、清華大學、復旦大學、中山大學等等。

DSE 常見問題