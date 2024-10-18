理大POLYU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2025現正接受報名（報名日期由2024年10月4日至12月4日），「01教育」為大家整理理工大學（理大 / POLYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，幫助各位同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



理大JUPAS收生分數及計分方法

理大收分最低要求

考生須修讀4個核心科目及2個甲類選修科目，或1個甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二（M1或M2）／乙類應用學習科目／丙類其他語言科目。

最低入學要求是「332A33」，即中文及英文科達到3級水平，數學科達到2級水平，公民與社會發展科考獲「達標」成績，甲類選修科目及數學延伸部分單元一或單元二需達到3級水平，丙類其他語言科目達到指定成績（詳情）將納入選修科目。若考生在2017年之前獲取乙類應用學習科目的「達標並表現優異」或「達標並表現優異（I）」級或以上，個別課程會考慮將其納入選修科目等。

理大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，理大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，根據理大面試安排，熱門學科如「酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)」、「物理治療學(榮譽)理學士」、「職業治療學(榮譽)理學士」等均有面試要求。

香港理工大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

附表：2024年理工大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

課程編號：JS3060

課程：會計及金融(榮譽)工商管理學士組合課程 (會計學 / 會計及金融 / 數碼金融及投資學)

計分方法：最佳5科

平均分數：178.3

中位數：178

下四分位數：172

-

課程編號：JS3250

課程：應用社會科學(榮譽)文學士組合課程 (社會工作 / 社會政策及社會創業)

計分方法：最佳5科

平均分數：166.6

中位數：164.5

下四分位數：161

-

課程編號：JS3140

課程：航空工程學(榮譽)工學士組合課程 (航空工程學 / 民航工程學)

計分方法：最佳5科

平均分數：203.3

中位數：195

下四分位數：184

-

課程編號：JS3150

課程：生物醫學工程(榮譽)理學士組合課程

計分方法：最佳5科

平均分數：211

中位數：208

下四分位數：178

-

課程編號：JS3011

課程：生物科技及化學科技(榮譽)理學士組合課程

計分方法：最佳5科

平均分數：200.6

中位數：196

下四分位數：190

-

課程編號：JS3100

課程：建築及房地產(榮譽)理學士組合課程 (建築工程及管理學 / 物業管理學 / 地產及建設測量學) 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：167.5

中位數：163

下四分位數：152.5

-

課程編號：JS3110

課程：建築科學及工程學(榮譽)工學士組合課程 (建築科學及工程學 / 建築科學及工程學(屋宇設備工程學)) 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：180.9

中位數：176.5

下四分位數：175

-

課程編號：JS3320

課程：中國歷史及文化(榮譽)文學士

計分方法：中英文+最佳3科

平均分數：194.7

中位數：193

下四分位數：186

-

課程編號：JS3120

課程：土木工程及可持續發展學(榮譽)工學士組合課程 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：226.1

中位數：220

下四分位數：215

-

課程編號：JS3868

課程：電子計算及人工智能(榮譽)理學士組合課程 (計算機科學 / 企業信息管理)

計分方法：最佳5科

平均分數：203.5

中位數：193

下四分位數：191

-

課程編號：JS3020

課程：數據科學(榮譽)理學士組合課程 (數據科學及分析 / 投資科學及金融分析) 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：180.8

中位數：179

下四分位數：172.5

-

課程編號：JS3569

課程：設計學(榮譽)文學士組合課程 (廣告設計/環境設計/信息設計/交互設計/室内設計/媒體設計/產品設計/服務創新設計/社會創新設計)

計分方法：最佳5科

平均分數：188.2

中位數：176

下四分位數：202.5

-

課程編號：JS3170

課程：電機工程學(榮譽)工學士組合課程 (電機工程學 / 運輸系統工程學)

計分方法：最佳5科

平均分數：201.7

中位數：195

下四分位數：191

-

課程編號：JS3240

課程：英文及應用語言學(榮譽)文學士

計分方法：中英文+最佳3科

平均分數：169.8

中位數：169.5

下四分位數：163

-

課程編號：JS3050

課程：時裝(榮譽)文學士組合課程 (時裝設計 / 針織時裝設計 / 內衣及運動服裝 / 時裝商務 / 時裝創新及科技)

計分方法：最佳5科

平均分數：164.6

中位數：160.5

下四分位數：146

-

課程編號：JS3910

課程：食品科技與食物安全（榮譽）理學士組合課程 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：191

中位數：187.5

下四分位數：178.5

-

課程編號：JS3070

課程：環球商業及物流、航空、航運及供應鏈管理(榮譽)工商管理學士組合課程

計分方法：最佳5科

平均分數：169.3

中位數：168

下四分位數：164.5

-

課程編號：JS3310

課程：酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程 (酒店管理 / 智慧旅遊及酒店產業 / 會展及體驗管理)

計分方法：最佳5科

平均分數：160.5

中位數：156

下四分位數：155.5

-

課程編號：JS3180

課程：資訊及人工智能工程學(榮譽)工學士/理學士組合課程 (物聯網 / 人工智能 / 資訊安全)

計分方法：最佳5科

平均分數：207.7

中位數：201

下四分位數：195

-

課程編號：JS3330

課程：語言科學、翻譯學及言語治療(榮譽)文學士/理學士組合課程 (語言學及翻譯學 / 語言科學與語言數據分析 / 言語治療) 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：242.2

中位數：242

下四分位數：231.5

-

課程編號：JS3571

課程：物流及企業工程(榮譽)理學士組合課程 (物流工程兼管理學 / 企業工程兼管理學) 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：146.4

中位數：146

下四分位數：143

-

課程編號：JS3080

課程：管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程 (管理學 / 市場學)

計分方法：最佳5科

平均分數：175.2

中位數：174.5

下四分位數：169

-

課程編號：JS3741

課程：機械工程學(榮譽)工學士組合課程 (智能機械人工程學 / 機械工程學)

計分方法：最佳5科

平均分數：195.9

中位數：191

下四分位數：186

-

課程編號：JS3478

課程：醫療化驗科學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：300.9

中位數：299

下四分位數：290

-

課程編號：JS3337

課程：精神健康護理學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：212.5

中位數：203.5

下四分位數：203

-

課程編號：JS3648

課程：護理學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：216.7

中位數：213.5

下四分位數：208

-

課程編號：JS3624

課程：職業治療學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：281.8

中位數：293

下四分位數：273.5

-

課程編號：JS3290

課程：眼科視光學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：284

中位數：275

下四分位數：275

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課程編號：JS3030

課程：物理學(榮譽)理學士副主修人工智能及數據分析 / 創新及創業

計分方法：最佳5科

平均分數：205.3

中位數：208

下四分位數：190

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課程編號：JS3636

課程：物理治療學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：294.7

中位數：293

下四分位數：284

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課程編號：JS3557

課程：產品及工業工程(榮譽)工學士組合課程 (產品工程兼市場學 / 工業及系統工程學) 2025/26學年重組或改名

計分方法：最佳5科

平均分數：148.3

中位數：148

下四分位數：143.5

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課程編號：JS3612

課程：放射學(榮譽)理學士

計分方法：最佳5科

平均分數：325.8

中位數：320

下四分位數：318.5

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課程編號：JS3130

課程：空間數據科學及智慧城市(榮譽)理學士組合課程 (土地測量及地理資訊學 / 城市信息學及智慧城市)

計分方法：最佳5科

平均分數：199.5

中位數：199.5

下四分位數：191