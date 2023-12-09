DSE｜覺得做唔到感覺麻麻？簡易3步培養成長思維　提升正向能力

我們過去從電話收到不少因學業成績、朋友相處、家庭關係、與異性相處等感到壓力及焦慮的同學來電，或透過網上媒體輔導尋求情緒支援。轉眼間已到12月份，最近的你感覺如何呢？回憶一下過去一年的你又過得如何？我們都是傾向追求快樂的一群，面對困難、痛苦時都會感到煩擾及辛苦，恨不得逃離這樣的生活，我們往往又在理想與現實中打轉。其實成與敗可能只是一念之差，如果能夠在遇到困難時嘗試用「成長思維」看待事情，就可以減輕我們負面情緒及壓力，也許面對困難時亦能變得豁然。



「成長型思維」是由美國史丹福大學心理學教授 Carol S. Dweck 博士提出，研究發現利用成長型思維思考的同學相信性格、智商、能力、技巧是可透過努力及學習有所提升。減少將自己能力不足、失敗、挫折歸因為自己不夠聰明，並以持續學習為目標，將挫敗視為經驗從中學習，邁向理想目標。



我們模擬一些學生狀況，並就情況列出3步培養成長思維建議

同學A認為自己不夠他人聰明，擔心成績未能入讀心儀院校或學系，感到焦慮，失眠，無法集中上堂。

同學B成績欠佳，認為自己不是讀書的材料，開始認為讀書很無聊，無心上堂。

同學C認為父母對自己成績要求特別高，自己根本沒辦法達到，決定不再迎合父母，不再想努力考試。

第一步：給予自我肯定

同學可以先從客觀角度了解自己於校內的成績，了解每科目的情況以及與過往成績作對比。不論學習成績如何，建議同學先給予自我肯定，欣賞自己的努力，告訴自己「我有嘗試努力學習過，我可以繼續努力，我可以做到的！」、「我欣賞自己有想進步的心態」以鼓勵自己努力嘗試取代擔心自己不夠好的想法，欣賞自己的奮鬥心，減少對自己批評。

第二步：不要氣餒

同學可以先了解自己成績不理想的原因是甚麼，如果是有學業困難可以嘗試尋求同學、老師、補習導師幫助，了解不同學習技巧，找出合適自己的學習方式，並可以告訴自己「雖然困難，但我也想試一試！」。縱使同學並未有升學或就業的決定，面對困難，尋找解決方法，往往都是成長中的磨練，同學可及早與父母、老師尋求其他職涯規劃，朝理想的方向努力。

第三步：了解自己想法找到想前進的目標

面對未能即時解決的情況，同學可以有以下方向思考幫助了解自我更多：

1.自己重視的東西(學問、分數、理想、家人朋友、身體健康等)是甚麼？

2.自己可以怎樣為自己的升學或出路作出最佳選擇和決定？

3.有其他不同的方法可以幫助自己面對當下困難嗎？

4.如果自己有升學的打算，但因怕達不到期望而否定自己的努力，甚或消極面對，最後事與願違是否值得？

5.如果對升學或出路的方向感到困惑，可以問自己「我感到困惑的地方是甚麼？」、「我對自己有甚麼想法？」、「我對哪些東西感興趣？」、「做甚麼讓我感到快樂或自在？」、「我想要向那方向發展？」、「我可以為自己當下情況做些甚麼嗎？」

DSE 2777 1112給同學們的話

．我們相信同學有自己的想法及有能力去面對困難，因此同學可了解自己狀況並就解決困難方式作出調整，並在需要時尋求協助。

．鼓勵同學將你面對壓力方式分享給身邊的朋友，以互相支持。

．提醒自己仍是學習及成長階段，給予自己空間去了解自己、探索及接納新事物，並適時給自己休息的空間。

．想法會影響我們的行為及能力，建立成長思維可以幫助自己有正面心態面對困難，增加自己的動力，想知更多可以follow DSE升學規劃Instagram : DSE27771112。

．如果同學有升學/職涯規劃疑問/生活壓力擔憂可以與父母、老師、學校社工、DSE 27771112等傾談狀況紓解情緒。

．我們很想知同學如何看待成長思維？有沒有一些你面對生活各種波浪的應對方式與我們分享？ 邀請你登入以下連結https://linktr.ee/dse27771112?utm_source=qr_code

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香港青年協會「DSE 27771112」透過熱線及網上輔導服務，提供前路規劃，輔導支援，應試準備及升學資訊。

如學生遇上問題，可透過以下方法聯絡有關服務：

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服務時間：周一至六（包括公衆假期），下午2時至凌晨2時，即時陪伴學生渡過開學、備試、應試、預備放榜及放榜等階段。