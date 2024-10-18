城大CITYU收分2025｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

JUPAS 2025現正接受報名（報名日期由2024年10月4日至12月4日），「01教育」為大家整理城市大學（城大 / CITYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



城大CITYU收生分數及計分方法

2025年城大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科：5** = 8.5 ; 5* = 7 ; 5 = 5.5 ; 4 = 4 ; 3 = 3 ; 2 = 2 ; 1 = 1

丙類其他語言（2025年新計法）：

• 日語： N1 = 7；N2 = 5.5；N3 = 4

• 韓語: 6級 = 7；5級 = 5.5；4級 = 4；3級 = 3

• 法語/德語/西班牙語: C2 = 7 ; C1 = 5.5 ; B2 = 4 ; B1 = 3 ; A2 = 3

城大收分最低要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，選修科目一達第3級，選修科目二或M1/M2達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

城大JUPAS面試要求

除了DSE成績外，城大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考2024年城大面試安排，商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院等，都有部份課程設有面試要求，包括工商管理學士(市場營銷)、工商管理學士(環球商業)、獸醫學學士等。

香港城市大學（資料圖片）

JUPAS 常見問題

1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？ JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。 2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？ 如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。 3. JUPAS 申請費是多少？ 2025年度的JUPAS申請費為460元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交350元的逾期申請附加費。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。

附表：香港城市大學聯招收生分數（JUPAS Admission Score）

最新2024年

課程編號：JS1000

課程：理學士(計算金融及金融科技) (專修：計算金融 / 金融科技)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：24.5

下四分位數：-

-

課程編號：JS1001

課程：工商管理學士(環球商業) (特點: 三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助)

計分方法：4核心科+ 2選修科

中位數：29

下四分位數：25.5

-

課程編號：JS1002

課程：工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境，社會，治理和科技)

計分方法：最佳5科包括數學

中位數：20.5

下四分位數：20

-

課程編號：JS1005

課程：工商管理學士 (管理學 ) (專修 : 人 力資源管理 / 策略及國際管理 )

計分方法：最佳5科包括數學

中位數：20.5

下四分位數：20.5

-

課程編號：JS1007

課程：工商管理學士(市場營銷) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文1.5倍比重)

中位數：23.5

下四分位數：22

-

課程編號：JS1012

課程：經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)]

計分方法：最佳5科包括數學

中位數：21.5

下四分位數：21.5

-

課程編號：JS1013

課程：工商管理學士(商業經濟) (特點: 經濟理論 / 國際經濟 / 經濟與商業預測 / 定量分析)

計分方法：最佳5科包括數學

中位數：20.5

下四分位數：20.5

-

課程編號：JS1014

課程：工商管理學士(金融) (特點: 投資分析 / 金融市場 / 公司金融/ 風險管理 / 交易室工作坊)

計分方法：最佳5科包括數學

中位數：20.5

下四分位數：20.5

-

課程編號：JS1017

課程：資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)]

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：20.5

下四分位數：19.5

-

課程編號：JS1018

課程：工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流)

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：22

下四分位數：22

-

課程編號：JS1019

課程：工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學)

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：20.5

下四分位數：19.5

-

課程編號：JS1025

課程：管理科學 [主修: 工商管理學士(商業決策分析) / 工商管理學士(環球營運管理)]

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：20

下四分位數：19.5

-

課程編號：JS1026

課程：工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學)

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：19.5

下四分位數：19

-

課程編號：JS1027

課程：工商管理學士(環球營運管理) (特點: 供應鏈管理 / 營運效率 / 流程改善 / 營運分析 / 資源規劃)

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：19.5

下四分位數：19

-

課程編號：JS1070

課程：數據賦能: 學習･突破･成就課程(特點: 自由選擇學院專業學科 / 一對一專業導師 / 精英學生實習培訓 / 專業導師指導計劃 / 頂尖海外大學交流)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1071

課程：數據科學 [主修：理學士 (數據科學) / 理學士 (數據與系統工程)]

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

中位數：28

下四分位數：27

-

課程編號：JS1072

課程：理學士(數據科學) (特點: 數據科學 / 機器學習 / 數據挖掘 / 大數據分析)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

中位數：29

下四分位數：28

-

課程編號：JS1074

課程：理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市 / 物聯網)

計分方法：3核心科+ 2選修科(英文、數學2倍比重)

中位數：27

下四分位數：27

-

課程編號：JS1204

課程：理學士(電腦科學) (專修: 人工智能 / 網絡安全 / 數據科學 / 多媒體計算 / 軟件工程與項目管理)

計分方法：最佳5科

中位數：20.5

下四分位數：19.5

-

課程編號：JS1218

課程：理學士 (網絡安全) (特點: 系統安全 / 軟件安全 / 密碼學 / 隱私增強技術 / 網絡風險管理)

計分方法：最佳5科

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1201

課程：建築學及土木工程學 [主修:工學士(建築工程) / 工學士(土木工程) / 理學士(建築學及測量學)]

"計分方法：最佳5科包括英文 【比重】2.5: 英文 / 數學

/ M1/M2 / 物理；

1.5: 中文"

中位數：42

下四分位數：40

-

課程編號：JS1205

課程：電機工程學 [主修: 工學士(電子計算機及數據工程學) ／工學士(電子及電機工程學) ／ 工學士(資訊工程學) ／ 工學士(微電子工程學)]

"計分方法：最佳5科包括英文、數學 【比重】2: 英文 / 數學 / ICT

/ M1/M2 / 物理；

1.5: 生物 / 化學"

中位數：34.5

下四分位數：34

-

課程編號：JS1207

課程：機械工程學 [主修: 工學士(航空航天工程) / 工學士(機械工程) / 工學士(核子及風險工程)]

"計分方法：最佳5科包括數學 【比重】2: 英文 / 數學 / 物理；

1.5: 化學 / DAT / M1/M2"

中位數：31

下四分位數：30.5

-

課程編號：JS1210

課程：工學士(材料科學及工程) (特點: 香港工程師學會認可 / 工業和科研實習 / 海外雙學位課程 / 知識到應用遷移 / 世界領先的研究)

"計分方法：最佳5科包括數學 【比重】2: 數學 / 物理；

1.5: 英文 / 生物 / 化學 / M1/M2"

中位數：29.5

下四分位數：29

-

課程編號：JS1211

課程：工學士(生物醫學工程) (特點: 醫療技術 / 生物儀器 / 細胞和組織工程 / 醫療機器人)

計分方法：最佳5科（若同時應考數學、M1、M2，只計其中1科） 【比重】2: 英文 / 數學 / 生物 / 化學 / M1/M2 / 物理

中位數：36

下四分位數：35

-

課程編號：JS1216

課程：工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程)

"計分方法：最佳5科包括英文、數學 【比重】2: 英文 / 數學 / ICT

/ M1/M2 / 物理；

1.5: 化學 / DAT"

中位數：35

下四分位數：33.5

-

課程編號：JS1217

課程：研究、創新和環球工程課程 (特點: 工學院任何一個主修 十 海外經驗 / 跨學科 / 創業培訓)

"計分方法：最佳5科包括英文 【比重】2: 英文 / 數學 / 生物 / 化學 / DAT / ICT

/ M1/M2 / 物理"

中位數：36

下四分位數：36

-

課程編號：JS1219

課程：工學士(創新與企業工程學) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業)

"計分方法：最佳5科包括英文、數學 【比重】2: 英文 / 數學 / 生物 / 化學 / DAT / 經濟 / ICT

/ M1/M2 / 物理"

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1100

課程：社會科學學士(心理學) (專修: 康健與關懷管理課程)

計分方法：最佳4科包括英文 【比重】2: 英文

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1102

課程：社會科學學士(國際關係及全球事務) (專修: 亞洲研究 / 國際研究 / 發展研究)

計分方法：最佳5科包括英文、數學 【比重】1.5: 英文

中位數：24

下四分位數：23.5

-

課程編號：JS1103

課程：文學士(中文及歷史) (專修: 中文 / 歷史及文化遺產)

"計分方法：3核心科+ 2選修科 【比重】2: 英文 / 中文；

1.5: 中史 / 中國文學 / History

/ Visual Arts"

中位數：34

下四分位數：33

-

課程編號：JS1104

課程：文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學)

"計分方法：最佳5科包括英文、數學 【比重】2.5: 英文；

1.5: 英國文學"

中位數：32.5

下四分位數：30.5

-

課程編號：JS1106

課程：媒體與傳播 [主修: 文學士(數碼電視與廣播) / 文學士(媒體與傳播)]

計分方法：最佳4科包括英文、數學 【比重】1.25: 英文 / 中文

中位數：19.5

下四分位數：19

-

課程編號：JS1108

課程：社會科學學士(公共事務與管理) (專修: 政治事務與管冶 / 公共政策與管理)

計分方法：3核心科+ 2選修科 【比重】1.5: 英文

中位數：22

下四分位數：21

-

課程編號：JS1109

課程：文學士(語言學及語言應用) (特點: 語言學 / 語言應用 / 語言技術)

"計分方法：3核心科+ 2選修科 【比重】2: 英文；

1.5: 中文 / 數學"

中位數：30.5

下四分位數：29.5

-

課程編號：JS1111

課程：社會科學學士 (犯罪科學) (特點: 犯罪預防 / 安保實務 / 全球警政 / 犯罪分析 / 科網與未來犯罪)

計分方法：最佳4科包括英文、數學 【比重】2: 英文

中位數：21.5

下四分位數：21.5

-

課程編號：JS1112

課程：社會科學學士(心理學) (專修: 健康與人類發展 / 大腦與認知)

計分方法：最佳4科包括英文、數學

中位數：23.5

下四分位數：23

-

課程編號：JS1113

課程：社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷 – 健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入)

計分方法：最佳4科包括英文、數學

中位數：22.5

下四分位數：21.5

-

課程編號：JS1200

課程：環球精研與科創課程 [主修：理學士 (化學) / 理學士 (計算數學) / 理學士 (物理學) ＋ 環球精研與科創]

"計分方法：最佳4科 【比重】2.5: 數學 / 生物；

/ 化學 / 經濟 / M1/M2 / 物理

2: 英文"

中位數：33

下四分位數：33

-

課程編號：JS1202

課程：理學士(化學) (專修: 綜合化學 / 化妝品化學 / 鑑證化學 / 環球精研與科創)

計分方法：最佳4科 【比重】2: 英文 / 化學 1.5: 數學

中位數：26

下四分位數：25.5

-

課程編號：JS1206

課程：理學士 (計算數學) (專修: 數學精研 / 金融數學 / 環球精研與科創)

"計分方法：最佳4科包括數學 【比重】2.5: 數學 2: 英文 / M1/M2；

1.5: 生物 / 化學 /

物理"

中位數：34

下四分位數：32.5

-

課程編號：JS1208

課程：理學士 (物理學) (特點：經典物理 / 近代物理 / 實驗與電算物理 / 醫學物理 / 凝聚態物理 / 環球精研與科創)

"計分方法：最佳4科包括數學 【比重】2: 英文 / 物理 1.5: M1/M2；

1.25: 數學"

中位數：25.5

下四分位數：25

-

課程編號：JS1801

課程：獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程)

計分方法：最佳5科包括英文、數學、生物及化學 【比重】1

中位數：33.5

下四分位數：32

-

課程編號：JS1805

課程：生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)]

"計分方法：3核心科+ 2選修科 【比重】2: 英文 / 生物 / 化學；

1.5: 數學 / BAF / DAT / ICT

/ M1/M2 / 物理"

中位數：35.5

下四分位數：34

-

課程編號：JS1806

課程：理學士(生物科學) (特點: 生物資訊學、生物化學、遺傳學、細胞與分子生物學、免疫學 / 參與不同研究項目提供實踐經驗)

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：33.5

下四分位數：33

-

課程編號：JS1807

課程：理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗)

計分方法：3核心科+ 2選修科

中位數：42

下四分位數：40

-

課程編號：JS1040

課程：卓越創藝與科技課程 [選項: 創意媒體(校本課程)、 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士(新媒體)]

計分方法：最佳5科包括英文 【比重】2: 英文

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1041

課程：創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)]

計分方法：最佳5科包括英文 【比重】2: 英文

中位數：25

下四分位數：23.5

-

課程編號：JS1042

課程：文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術)

計分方法：最佳5科包括英文 【比重】2: 英文

中位數：27

下四分位數：26.5

-

課程編號：JS1043

課程：理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體)

"計分方法：最佳5科包括英文及數學 【比重】2: 英文；

1.5: 數學"

中位數：27

下四分位數：25.5

-

課程編號：JS1044

課程：文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造)

計分方法：最佳5科包括英文 【比重】2: 英文

中位數：23.5

下四分位數：23

-

課程編號：JS1050

課程：環球可持續發展科創課程 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)＋特點：環球視野]

"計分方法：最佳5科包括英文、數學、生物/化學/物理其中1科 【比重】2.5: 數學；

2.5: 生物 / 化學 / 物理作為第1選修；

2: 英文；

1.5: 生物 / 化學 / 地理/ M1/M2 / 物理作為第2選修"

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1051

課程：能源及環境學 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)]

計分方法：最佳5科包括英文、數學、生物/化學/物理其中1科 【比重】

中位數：37.5

下四分位數：36.5

-

課程編號：JS1053

課程：理學士(環境及可持續發展商業) [特點：環境科學 / 商業可持續發展 / 環境、社會和管治]

"計分方法：最佳5科包括英文、數學、生物/化學/物理其中1科 【比重】2.5: 數學；

2.5: 生物 / 化學 / 物理作為第1選修；

2.5: 經濟 / BAF作為第2選修；

2: 英文；

1.5: 生物 / 化學 / 地理/ M1/M2 /

物理作為第2選修"

中位數：新增課程

下四分位數：新增課程

-

課程編號：JS1061

課程：法律學學士

計分方法：最佳5科包括英文 【比重】1

中位數：24.5

下四分位數：23.5

-

課程編號：JS1052

課程：工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融)[雙學位；特點：環境、社會和管治 / 綠色金融 / 環保技術 / 跨學科教育]

"計分方法：最佳5科包括英文、數學、生物/化學/物理其中1科 【比重】2.5: 數學；

2.5: 生物 / 化學 / 物理作為第1選修；

2: 英文；

1.5: 生物 / 化學 / 地理/ M1/M2 /

物理作為第2選修"

中位數：36

下四分位數：35

-

課程編號：JS1062

課程：法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位)

計分方法：最佳5科包括英文 【比重】1.5: 英文

中位數：29

下四分位數：24.5

-

課程編號：JS1123

課程：社會科學學士(犯罪學)與法律學學士 (雙學位)

計分方法：最佳5科包括英文

中位數：22

下四分位數：20.5

-

課程編號：JS1221

課程：理學士（電腦科學）與理學士（計算金融及金融科技）(雙學位；特點：企業會計與經濟 / 計算金融 / 高階統計 / 金融科技軟件工程)

計分方法：最佳5科

中位數：21

下四分位數：20