【超級工商盃】永倫雙塔硬淨防守致勝首奪冠　方誠義膺MVP

永倫首奪超級工商盃國際籃球邀請賽冠軍！ 超級工商盃經過一周激戰後，終於進入最後直路。永倫在星級球員泰那領軍下，一路過關斬將殺入決賽主場迎戰廣西威壯，今場他更保持以往的「着火」表現，個人轟入全場最高32分，助球隊以86：79力壓對手封王。 泰那獲選為最佳射手，方誠義更榮膺最有價值球員，雙喜臨門！

永倫昨晚（15日）與東方龍獅一場激戰後，相隔15小時再迎來與廣西威壯的一場決賽。

面對有身高優勢的廣西威壯，永倫由泰那為首不斷以靈活速度衝擊對方防線，加上梁民熊在外線保持炙熱手感，配合方誠義在內線及中距離頻頻得手。全隊永倫今場表現甚有活力，攻守行雲流水，令他們在泰那貢獻24分下，首三節以70：58大比數拋離對手。

超級工商盃－方誠義擅於保護籃板球之餘，近年他在中距離及入楔得分表現突出。（任祉羲攝）

超級工商盃－方誠義（右）憑其強壯健碩的身體素質硬爆入內線強硬上籃得手。（任祉羲攝）

反觀廣西威壯在上半場發揮沉寂，似乎未能適應永倫的速度型打法，他們嘗試起手可惜在永倫壓迫防守下失準。縱有陣中表現全面的陳金龍不斷剷籃得分穩住球隊軍心，可惜他在第四節初段五犯離場，為廣西威壯添上隱憂。

超級工商盃－泰那（右）繼續他一如以往的水準表現，今場繼續率領永倫奪勝而回。（任祉羲攝）

超級工商盃－賀斯福硬爆廣西威壯內線毫無難度。（任祉羲攝）

不過他這犯滿離場似乎激起球隊士氣，眾將在末節打出一陣高潮，尤其是尹天任不斷在三分線建功，助廣西威壯將比數追至70：72，為永倫帶來一波危機。

超級工商盃－近幾場永倫亦有派出年輕球員魏詠輝（左）、廖健鋒落場，汲取經驗。（任祉羲攝）

超級工商盃－泰那（後）除了擅於以速度突破上籃外，三分球的表現亦非常穩定。（任祉羲攝）

然而永倫在泰那射入一記三分球拉開至75：70打起士氣。對手戰將尹天任以三分球還以顏色，雙方隨後繼續拉鋸，鬥到完場前1分12秒時，方誠義搶得關鍵防守籃板，周迎堅接應隊友助攻以fade away得分拉開至86：77。

超級工商盃－周迎堅雖然年屆39歲，但狀態甚勇。（任祉羲攝）

廣西威壯的尹天任再入楔上籃得手，可惜球隊已返魂乏術，最後永倫在泰那個人轟入全場最高32分下，助球隊以86：79力壓廣西威壯，首次奪得超級工商盃冠軍殊榮。

泰那賽後獲選為最佳射手，今場貢獻20分、7籃板、1助攻的方誠義更榮膺最有價值球員。

超級工商盃－方誠義今場貢獻20分、7籃板、1助攻榮膺最有價值球員。（任祉羲攝）

接連一星期的超級工商盃賽期，每支球隊近乎背靠背的賽程，尤其是永倫在決賽前一晚經歷與東方龍獅的激戰，再迎接對賽節奏明快的決賽，他們今場除了贏到手感炙熱的泰那之外，方誠義多年來在球場的經驗亦是致勝關鍵。

超級工商盃－方誠義賽後邊抱住囝囝方洛文邊接受訪問，旁為太太Jessie。（任祉羲攝）

「連續幾天的比賽，大家已經疲累，有如職業球員般，同時亦因為緊湊賽程，大家保持到比賽節奏狀態，令我們開局順暢。至於MVP獎項，其實都是意料之內，自己都是發揮一貫水準，不過這雙喜臨門的獎項令我很開心。」方誠義賽後邊抱住寶貝囝囝方洛文邊接受訪問，一臉慈父之愛表露無遺。

榮升爸爸後，方誠義的生活不像以往只有籃球而已，他大嘆照顧兒子比打波更累：「以前操練後會跟隊友用餐才回家，現在的我一心只想趕快回家看看兒子。雖然照顧他很疲累，每次回家都要收拾一番，想休息睡覺時他會哭鬧起來，但是看到他這麼可愛，都想多點陪伴在側。」

超級工商盃－梁民熊（左）的太太及囝囝Terris都有到場支持爸爸。（任祉羲攝）

超級工商盃冠軍戰永倫Vs廣西威壯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

超級工商盃：永倫主將泰那（左）獲選為賽事最佳射手。（任祉羲攝）

第22屆超級工商盃國際籃球邀請賽賽果： 冠軍：永倫 亞軍：廣西威壯 季軍：東方龍獅 殿軍：南華 第5名：美國南加州福建同鄉會 第6名：印度國家隊 第7名：泰國國家隊 第8名：滿貫 第9名：馬來西亞國家隊

超級工商盃－陳翊麟今仗倒戈與南華一戰。（任祉羲攝）

季軍戰南華復仇失敗負東方

至於季軍戰方面再次上演東方龍獅與南華這場甲一聯賽總決賽翻版，可惜南華未能一報當日之仇。

東方龍獅首節未能站穩陣腳，以13：17稍為落後南華。

超級工商盃－鄧志恒（前）殺入籃下嘗試得分，惜被南華快速回防力阻。（任祉羲攝）

不過球隊在漢尼拔穩守內線下，全隊在進攻方面相當流暢，李琪、劉子禮、陳兆榮等外線球員能夠在三分線屢次起手，即使未能中鵠亦有漢尼拔在籃下補籃得分，令到東方龍獅在攻守方面更穩妥。

超級工商盃－楊睿騏（中）在今場比賽末段5犯離場。（任祉羲攝）

東方龍獅從第二節開始大部分時間佔有優勢，其中陳兆榮從三分線的發揮甚有效果。

超級工商盃－東方龍獅的漢尼拔（左）有身高、身型優勢，令他打入內線如入無人之境。（任祉羲攝）

反觀南華因主力中鋒朱亮因傷缺陣下，陣中要由陳張敏、黃德文兼顧籃板的工作，令他們體力消耗更快。

南華輪流派出李劍煌、梁兆華、蔡再懃等經驗戰將率領年輕小將曾湛元、張延隆上陣，讓他們汲取大賽經驗。這班球員年紀雖輕，但是敢衝敢搏，甚有活力，不時為梁兆華、陳張敏助攻，張延隆更把握機會從外線得分。

超級工商盃－南華張延隆初生之犢不畏虎，除了勇於防守之外，更投中三分球建功。（任祉羲攝）

不過小將們經驗始終尚淺，面對東方龍獅漢尼拔這支高塔的防守，把握力略顯不足。最後東方龍獅在漢尼拔及陳兆榮分別攻入24分及14分下，助球隊以73：59擊敗南華，榮獲今屆超級工商盃的季軍。

超級工商盃－南華由李劍煌（右）控球進攻。（任祉羲攝）

超級工商盃－去季因左膝前十字韌帶撕裂導致幾乎報銷賽季的陳兆榮，在今屆的超級工商盃表現活躍，逐漸找回比賽節奏。（任祉羲攝）

超級工商盃季軍戰東方Vs南華（按圖放大）