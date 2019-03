【NBA】嚴師下的高徒Jason Kidd：Payton令我考慮轉玩其他運動

遠在社群媒體發達的年代,一名高中畢業生上大學前便譽滿全美, Jason Kidd在 1992 年選擇加盟家鄉大學時便締造此一「現象」。

「人們不知道,J 是第一個 LeBron,他從高中畢業後引起周圍對這名球員引起注意,他很好,真的,真的很好。在灣區,總是在談論 – Jason Kidd。」 Gary Payton

在上世紀 80 年代末 90 年代初,Jason Kidd 即被認為是下一個偉大可形成「現象」的籃球員,身高 6 呎 4 吋的優勢體格加上純熟的控衛技術,引起全國注意的他被與殿堂級的 Magic Johnson 和 Bob Cousy 進行比較,進行比較的還有另一名球員:Joe Montana,此美式足球傳奇「四分衛」自 1979-92 年效力灣區對岸的舊金山 49 人達 14 年,帶領球隊拿下四座超級碗(Super Bowl),這位名人堂級的傳球手,Jason Kidd 有幸在當時即被灣區球迷相提並論。

Jason Kidd大學就讀The University of California, Berkeley。

「我在 1986 年離開灣區(去俄勒岡州大),然後 J 突然來了,他們(Joe Montana 和 Jason Kidd)是當時灣區最大的談論話題。」Gary Payton 回憶說到。

Gary Payton 會如此熟悉這位差五歲小老弟,當然與 Al Payton 有關,他是名奧克蘭地區有名的籃球教練,他更是 Gary Payton 的老爸,雖不苟言笑,但行動中充滿暖暖的愛,這也影響到兒子雖在場上得理不饒人但有一顆熱情回應後輩的心。Gary Payton 可是「奧克蘭後衛精神傳統」的奠基者;2018 年 Jason Kidd 入選籃球名人堂(Naismith Memorial Basketball Hall of Fame),引薦人便是這位讓他又愛又恨的老大哥「The Glove」Gary Payton。

Gary Payton(左)對 Jason Kidd 的「指導」極其嚴峻與殘酷。(資料圖片)

Jason Kidd 還在奧克蘭念高中時,1990 年選秀會榜眼順位進入 NBA 的 Gary Payton 便用高壓防守,讓後輩迫使自己精益求精,即使他被稱為現象級的學生球員;Gary Payton 對 Jason Kidd 的「指導」極其嚴峻與殘酷,這種訓練模式容易打垮一名籃球員,造成心理上的挫折與精神上的崩潰。即使是 Jason Kidd 也不例外,他甚至萌生出離開籃球圈的念頭…即使上了大學(加州大學柏克萊分校),與 Gary Payton 持續訓練的 Jason Kidd 說過自己甚至還是無在法訓練或者比賽的對戰中取分,更逞論佔上風。

「哦,那時有淚水,」Jason Kidd 告訴 ESPN。「我父母會問我,『發生甚麼事?』我想,我認為我應該選擇其他的運動,因為籃球我不是很擅長。他讓我無法得分,他會告訴我你不會得分...我球風軟弱,我還不夠好。對於一個優秀的高中籃球員的年輕人而言,這是非常震撼且難以接受的。」

Jason Kidd 便是在這種嚴苛的環境下成長茁壯,Gary Payton 生涯 9 次入選 NBA 最佳防守陣容第一隊,更是歷史上唯一一名獲得 NBA 最佳防守球員獎項的控球後衛。

回到 Jason Kidd 的高中時代,Gary Payton 的跨級指導無疑讓 Jason Kidd 在同齡層難逢敵手,帶領學校聖約瑟聖母院高中(St. Joseph Notre Dame High School)打出 122 勝 14 負的漂亮成績,更連續兩年拿下州冠軍,高中最後一年場均 25 分 10 助攻 7 籃板 7 抄截的全方位表現,贏得美國籃球先生(Mr. Basketball USA)、年度最佳球員(Naismith Prep Player of the Year Award)、《今日美國》、《Parade》授予的「年度最佳高中球員」(Parade & USA Today High School Basketball Player of the Year)等多項個人大獎。

Jason Kidd10次入選明星賽。(資料圖片)

聖約瑟這天主教學校總人數甚至不到 500 人,學校場管太小不得已常常需借用奧克蘭競技場體育館(Oakland Coliseum Arena),即現在金州勇士主場的甲骨文體育館(Oracle Arena),由此可知 Jason Kidd 高中時期的號召力。

Jason Kidd 在那時甚至與 Gary Payton、金州勇士時任主力的「Run TMC」Tim Hardaway、Mitch Richmond 與 Chris Mullin 等人合作,在比賽中出售其球衣與海報,並被運動畫刊(Sports Illustrated)評為全美最受矚目的球員之一;在運動畫刊 2002 年二月封面將還是高中生的 Lebron James 讚譽其為『The Chosen One』的十年前,Jason Kidd 是前景最廣被看好的高中球員。

Jason Kidd在2011年圓夢,助MAVS成為NBA總冠軍。(資料圖片)

在加州大學效力兩個賽季,二年級入選全美第一陣容的 Jason Kidd 選擇參加 1994 年的 NBA 選秀會,普度大學出身的 Glenn Robinson 拿下狀元身份,擁有「榜眼籤」的達拉斯球隊選擇這位東灣奧克蘭出產的控球後衛,巧合的是此順位與 Gary Payton 進入 NBA 的順位一樣。

新秀賽季 Jason Kidd 的 11.7 分 5.4 籃板 7.7 助攻 1.9 抄截,與探花順位降臨汽車工業城的「那個人」一同拿下「NBA 年度最佳新秀」,甚至最後一同進入「名人堂」,感嘆命運的安排如此奇妙。

歷經與 Jim Jackson、Jamal Mashburn 組成「3J」的失敗,在太陽接下 Kevin Johnson 的控衛棒子,無奈鬧出家庭風波後離開亞利桑那;帶領籃網兩度殺入總冠軍賽締造隊史輝煌,可惜碰到巔峰 Shaquille O'Neal 與 Tim Duncan 僅能鎩羽而歸;重返達拉斯後終在 2011 年與 Dirk Nowitzki 將士用命擊敗擁有 LeBron James、Dwyane Wade 與 Chris Bosh 的熱火,拿到職業生涯的唯一一座冠軍獎盃;轉戰紐約人效力一個賽季後於 2013 年宣布退役,結束璀璨的打球生涯。

Jason Kidd NBA精選45助攻片段

Jason Kidd 的 12091 次助攻與 2684 次抄截皆為聯盟歷史第二的存在(皆僅次於 John Stockton),8725 個籃板球為控衛最多,107 次大三元更為他贏得大三元先生(Mr. Triple Double)的稱號,在 NBA 生涯成功的背後,可看出 Gary Payton 對其亦師亦友的砥礪幫助 Jason Kidd 初入聯盟便有了駕馭球隊的能力。

Jason Kidd 何其幸運,有 Gary Payton 這位老大哥幫他做職前訓練,這愛的方式雖然嚴厲卻很實用,對 Jason Kidd 偉大的打球生涯有著決定性的影響。

最後,Jason Kidd,恭喜你進入籃球名人堂。

