【NBA】巴保沙回憶太陽美好歲月　難忘馬貝利髒話制敵「心法」

（編按：巴西籃球名將巴保沙（Leandro Barbosa）在NBA戰績出眾，效力太陽時於2007年獲選為最佳第六人，2015年協助勇士奪得總冠軍。他接受訪問，回憶NBA作戰的往事。） 我的好友Steve Nash在2016年來當助理教練，並對我們提供了很多幫助，但是一開始我的感覺是很奇怪的，當年我和Nash在太陽當隊友的時候，我們總是笑成一團，那是多麼美好的時光。 我想跟你們聊聊有關我在NBA的旅程中交到的朋友。而且我保證，在文章結束之前，Shaq當年在U.S. Airways Center的作為將被我赤裸裸的揭露。（譯按：我也向各位保證，文章中間有一段字糊糊的看不清楚，所以我沒辦法翻譯，年紀大了老花眼敬請見諒。） 文：josephhou／運動視界

不過現在還沒輪到他，2017年6月，我們先來談談金州勇士隊。你現在正在看季後賽，對吧？勇士隊，天啊……他們簡直難以置信，大家都知道這點，但是可能不知道為了達到這個水平，他們做了多少努力。我記得，因為我就在那裏，在2015年拿到冠軍之後，我們甚至在下個球季表現得更好，這是非常瘋狂的。

我的好友Steve Nash在2016年來勇士當助理教練，並對我們提供了很多幫助，但是一開始我的感覺是很奇怪的。當年我和Nash在太陽當隊友的時候，我們總是笑成一團，那是多麼美好的時光。但是作為教練他非常認真，完全公事公辦，他甚至不像以前，習慣性的經常改變髮型了。

巴保沙（左）與拿殊，曾在太陽及勇士，以不同身分合作。（資料圖片/Getty Images）

巴保沙曾效力NBA球隊（按圖放大）

+ 3 + 2

他希望這支勇士隊能夠再進化，尤其是Klay Thompson和Stephen Curry。

Klay已經是一位非常好的球員了，但是Nash還是看到了些什麼。以往Klay在練球結束後都會留下來，以一般的投籃姿勢加練一個多小時的三分球，但是Nash不喜歡這點。他跟Klay說比賽的時候，才不會總是有這麼舒服的空檔讓你好好投。但是Klay總是命中每一個三分，所以他看起來有點像是「我為什麼要改變什麼」。因此，他花了一點時間才接受Nash說的話，不過Nash點醒他之後，Klay花了很多時間練習，最後Klay將運球後的出手融入了他的日常投籃中。效果如何，你現在也看到了。

和Curry一起打球，讓我知道他對我們當年在鳳凰城的成功有多麼了解。Nash經常和我在練球結束後，一起練習投籃，然後Curry就會出現，開始問Nash關於當年那支太陽隊的問題。他非常喜歡我們的打法，而且他想知道要如何讓勇士打得像那支球隊。

Klay Thompson與Stephen Curry▼▼▼

聽到這些讓我感到光榮。整個職業生涯都待在聯盟中的最佳球隊之一，也是這個星球上的最佳球員之一，卻整天在問要怎麼打得像我們當年在鳳凰城打的那樣。我們的小球風格，當年還被認為有些不合時宜，甚至有很多人不屑，但是現在變成了主流。我也可以想像遲早有一天，它會發展得比我和Nash做到的更好。

如果你在12年前跟我說，我們這種不適合主流的打法，會激勵勇士去做他們過去幾年完成的一切。我一定會說你瘋了，不過我的整個NBA生涯就是這麼瘋狂。

巴保沙貌似台灣藝人金剛，在NBA上陣850場，場均入10.6分。（資料圖片/Getty Images）

我在巴西聖保羅的貧民窟長大，那是個很艱困的環境。如果你在不認識任何人的情況，走進我的鄰居家，你搞不好就出不來了。

我早上和媽媽一起賣水果，晚上打籃球、並睡在我家的地板上。我記得當我八歲，我在朋友家看Michael Jordan的電視轉播，在那之後我思考了自己的未來。無論如何，我都必須要去NBA，我想要在Jordan的聯盟中打球。更重要的是，我要帶我的家人離開這裏。如果我做不到，我們家的某個人可能隨時就會死在那裏。

巴保沙與Curry合力成為NBA2015總冠軍。

籃球對我來說是一種遊戲，但是這就是我離開我鄰居的方法，這就是我們的出路。而在2003年，我終於得到了離開的機會。

我還記得騎車穿越曼哈頓前往麥迪遜廣場花園參加NBA選秀會的畫面。在巴西，每個人談到美國都很興奮，彷彿那是個夢想世界，即使成真的這一刻，看起來也仍然不像是真的。紐約……我不敢相信我看到的，我很震驚，一切看起來都是如此不同。建築物、人、所有的人……太多了，我覺得我那天整個晚上應該講不到10個字，我只是痴痴的看着一切，這實在太超現實了。即使場內唸到我的名字，我仍然沉浸在震驚的情緒中，每個人都站起來鼓掌，但我還是坐在那裏。

原本我是被馬刺選中的，不過幾分鐘後，幾個太陽的工作人員來到我身邊跟我說，我被交易到鳳凰城了。我其實搞不懂發生了甚麼事，這兩座城市我聽都沒聽過，我只是點點頭就跟着他們走了。隔天，我到了亞利桑那州，我直接從機場前往球場，有幾個太陽隊的工作人員帶我到球員休息室，向我介紹我的儲物櫃，上面有我的名字、我的球衣和鞋子。

巴保沙在太陽出道，在2006/2007球季場均入18.1分。（GettyImages）

當我看到我的儲物櫃寫着我的名字，天啊，這感覺太神奇了。我跟他們說，當然是透過我的翻譯，說我今天晚上不打算回旅館了，我想直接住在這裏。

「你不能住在這裏啊！這裏又沒有床，這裏.......只能睡地板。」他們說。

我跟他們說，這裏的環境已經比我巴西的家好太多了。我說如果你們看到我在聖保羅都住在什麼地方，你們就會明白的，我不覺得他們相信，但是我才不管，我今天就是要睡這裏。這裏有一台大電視、一台雪櫃、背後還有我在NBA的儲物櫃，我還需要甚麼？我整夜都睡在休息室的地毯上，那是我人生睡得最安穩的一夜，隔天，我遇見了兩位對我來說即將成為家人的人：Shawn Marion和Stephon Marbury。

Shawn Marion▼▼▼

Marion第一個抵達休息室，而且他完全搞不懂我為什麼會在這裏。

「大哥，你在這裏做什麼？你瘋了吧，兄弟，你瘋了！」Marion說。

他一直說我是「瘋子」然後帶着微笑，我已經知道他是個好人了，那一天我們一起笑了好多次，一直到我們不再是隊友之前，也都是如此。Marion向我提供了更多球隊的情況，並向我介紹了一些隊友，那天下午我遇見了Marbury，他問了我關於我的媽媽、我的兄弟、以及我們要如何適應美國生活。在鳳凰城的頭幾個月，他都把我保護在他的羽翼下，我經常去他家打幾小時的遊戲機，不管我們什麼時候想去哪裏，他都會開着他其中一台帥氣跑車載我們去。當時我的英文還講得不太好，但我猜他喜歡我這樣，因為這樣就都是他在講話，但是當我們在車裏一起聽rap的時候，我們終於有了共同的語言。

Stephon Marbury▼▼▼

他在聽的歌我都知道，Jay、Snoop、Dre，所有的人，我的rap唱得很糟糕，但是Marbury很愛，他在開車的時候都在聽音樂。Marbury有好多輛車，每一輛都超棒的。有一天，在我們暑假訓練開始的幾周後，他在練球後把我拉到一邊。

「嘿，兄弟，我有些東西要給你。」

他帶我到外面，指着一台全新的Escalade。

「不不不，這個我不能收。」我說。「我希望你收下它，這是我給你的禮物，我愛死你了，兄弟，這台車以後就是你的了。」

我馬上就哭了出來，我真的做到了，我根本不相信他居然會送我一輛車，你知道嗎？我從小就過得很窮困，煩惱下一餐在哪是我的日常。但是現在，居然有人會送我一台車？我永遠不會忘記這種感覺，Marbury，兄弟，他永遠是我的家人。

Curry多年來都極為欣賞Nash，後者在勇士助他成長。（資料圖片）

他甚至還教我英文！呃……多半是髒話啦，但是他教我要怎麼在正確的時機使用它們，比如說，用垃圾話的形式。他就像是這樣：「Leandro你聽着，我教你怎麼用這些字眼，所以，當比賽開始的時候，眼睛盯着你即將要防守的人，看到他的眼睛深處，如果他把頭轉開，那你就已經贏了。你只要睥睨着他，一腳踹向他的屁股，然後你就可以開始講那些狗屁，你愛講什麼都可以，全部往他頭上噴過去。」這一點Marbury做得超好，他會站上球場，講出他的那些狗屁並把它紀錄起來，他是真正的明星球員。

最後，我仍然覺得我還是那個來自巴西的小男孩，NBA，以及我在這段旅程中交到的朋友，幫助我成長為我現在的樣子。我的旅程還沒有結束，我的人生還有很長的路要走，我的雙腿還是很年輕，我仍然能提供大量的火力。最重要的是，我很感激，隨着另一個球季的結束，我的朋友們繼續以各種不同的方式取得成功，這感覺就是分享一些故事的好時機，並且向大家說聲謝謝。

謝謝，每一個人。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：NBA自由市場正式進入閃婚時代】

太陽三度於西岸決賽飲恨▼▼▼