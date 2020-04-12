【NBA】Kobe導師艾迪鍾斯　生涯輾轉六隊兩度錯過冠軍指環

時間來到1994年，當時剛畢業離開天普大學（Temple University）不久的Eddie Jones，在該年選秀會上以第十順位被洛杉磯湖人給選走。當時的湖人隊已經不是80年代的豪強名門，經歷Magic Johnson因愛滋病退休的重擊之後，比較像是失去昔日風華的落魄大戶，1993賽季整季只有33勝，過去的榮景只能追憶。 文：ThunderGod／運動視界

作為湖人隊自1982年的James Worthy以來的唯一樂透區球員，Jones被寄予得期待自然是高的。而儘管身材以得分後衛來說較為纖瘦，但具備強大運動能力的Jones，很快成為了聯盟中冉冉上升的新星。他加入後，湖人隊靠着Jones搭配原有的Nick Van Exel、Cedric Ceballos與Vlade Divac等人，重新擦亮了昔日豪門的招牌，1994/95賽季湖人隊的戰績大幅提升到48勝晉級了季後賽，並且在首輪淘汰了當時擁有Shawn Kemp以及Gary Payton的西區強權西雅圖超音速。一切看似十分的順利，湖人或許可以以Jones等人為核心，重返過去的榮耀。

Jones在湖人出道，在1994至1999效力這支洛杉磯球隊。Jones在黃蜂打出生涯高峰的賽季。（資料圖片/Getty Images）

然而，湖人在1996年有了迎來超級巨星Shaquille O'Neal的機會，因此毫不猶豫的拆散了原有的組合迎來了O'Neal，並且大膽的交易來了剛在選秀會上被選夏洛特黃蜂選中，還只是高中生的Kobe Bryant。從結果論上來看，O'Neal和Kobe的加入未來幫助湖人取得了三連霸，使湖人成為了2000年初期最可怕的球隊。對湖人而言，這兩筆交易十分的成功，然而對Jones來說就不是這樣了。

原本是球隊主力得分點的他，不再是球隊的進攻第一選擇，但Jones透過優異的防守，成為了稱職綠葉的角色，並且扮演起了新手Kobe的導師。不過，Jones的犧牲並沒有幫助他繼續留在湖人隊，隨著Kobe開始嶄露了大將之風，Jones的位置可以說是徹底地被取代了。1998-99賽季中，Jones被湖人交易至黃蜂，交換射手Glen Rice，結束了近5年的湖人生涯。

Jones在黃蜂打出生涯高峰的賽季。（資料圖片/Getty Images）

不過離開湖人後，Jones也開始迎來了生涯的高峰，1999/00賽季，Jones整季繳出了平均20.1分、4.2助攻、4.8籃板以及聯盟第一的2.7抄截。這樣優質的成績，使得他入選了該年明星賽的東岸正選後衛。該賽季結束後，成為了自由球員的Jones透過先簽後換，以7年8600萬的合約加入故鄉球隊邁阿密熱火隊。

Eddie Jones曾效力球隊（按圖放大）▼▼▼

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原本熱火總教練Pat Riley的盤算是，讓Jones搭配原有的Alonzo Mourning，組成攻守兼備的內外組合。然而，2000/01賽季Mourning便因為腎病缺賽了69場，讓Riley的如意算盤成為一場空。但靠着Jones的發揮，熱火該季依舊以50勝的成績晉級季後賽，然而首輪便遭到了Jones的老東家黃蜂隊橫掃，也使不少人認為他無法成為帶領球隊更上一層樓的頂級球星。

緊接着的幾個賽季，由於Mourning的腎病一直沒有明顯的好轉，熱火便開始邁向了重建之路，而此時已經近30歲的Jones沒有選擇離去，而是成為了這支重建球隊中的中流砥柱。隨着球隊迎來了Lamar Odom、Caron Butler以及Dwyane Wade等優質的年輕戰力，年紀漸長的Jones逐漸地轉變自己角色，改從在經驗以及防守上幫助球隊。

Eddie Jones曾與史比威爾較技。（資料圖片/Getty Images）

令人感到悲催的是，2006年熱火的奪冠陣容中並沒有Jones的身影，他在2005年便被球隊交易至孟菲斯灰熊隊。但是，他於2007年熱火面臨Wade因傷缺陣的時候，選擇重返邁阿密，幫助老東家度過那個艱困的賽季。2008年，Jones在達拉斯小牛隊打完了他的最後一個賽季，球季後被交易到了印第安納溜馬隊，並和溜馬達成買斷合約的協議，幫助溜馬有更多的薪資空間可以在簽下其他球員。

Jones雖然終其生涯並未嘗過冠軍的滋味，然而無論是在哪一支球隊，他總是能夠以不同的角色為球隊做出貢獻，甚至對連他一場都未效力的溜馬隊亦是如此。能這樣犧牲自己成績以團隊為重的球員，實為不可多得。

【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：你不認識的Shawn Bradley】