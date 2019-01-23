【學界精英賽．寶覺】父子間的承諾　何旭峰不留遺憾的一次

一個籃球，連結起何旭峰祖、父、孫三代。 爺爺是廈門軍隊籃球教練，爸爸小時在籃球場勇戰打歪鼻骨，兒子何旭峰是籃球隊長，領軍寶覺中學力壓拔萃男書院，勇奪九龍區D1 A grade冠軍兼打入Nike全港學界精英籃球比賽4強，三代人都和籃球寫下不解之緣。因為籃球，何旭峰從一位「為食」肥仔蛻變成大將，但今屆精英賽令他特別一生難忘：「因為爸爸終於第一次來現場看我比賽。」

「你有看過《五個小孩的校長》嗎？」旭峰突然間問我。

「當然有看過！畫面及情節感動我哭成淚人！」一套我很喜歡的香港電影，原來由眼前球員何旭峰爸爸Perry參與拍攝的電影。「爸爸為電影拍攝掌機，主要在內地工作及『睇景』，很少時間留在香港。《五個小孩的校長》是他鮮有在香港拍攝的電影。我當時有到戲院欣賞，畢竟是爸爸的作品，我一定要支持。」旭峰分享爸爸電影作品時，滿臉驕傲及崇拜。不過，父親用時間、努力換來工作上的成就，代價是與旭峰聚少離多，但旭峰心裏總是記掛努力工作、撐起全家的好爸爸。

一說起爸爸的工作，旭峰流露出驕傲的笑客。（李倩霞攝）

何旭峰爸爸Perry從事電影拍攝工作。（受訪者提供）

以北京為工作基地的Perry多數在內地工作，《五個小孩的校長》是少有在香港拍攝的電閨，令他有機會能在香港多陪伴家人。（受訪者提供）

最後一屆 最刻骨銘心

旭峰由中二開始打籃球，但是爸爸從未到過球場觀戰，一次也沒有過。

「今屆是我最後一年出戰精英賽，爸爸再不來看便不知道要等到何時。」旭峰不禁苦笑。人生中有些事或許可以重來，但是中學生涯卻一生只有一次，學界籃球賽亦然，錯過便無法再多來一次。旭峰等了又等，等到最後一屆出戰精英賽，終於盼來他一直所期望的畫面。的確，也許美好回憶有時需要等待，如願一剎的快樂才最刻骨銘心。

學界生涯總有完結一天，旭峰亦迎來他最後一屆出戰的精英賽，更讓他一圓多年來的心願，令他這個一生一次的旅程更添意義。（羅君豪攝）

儘管Perry回港只有10多個小時，但他還是特地去球場支持旭峰，這就是爸爸的愛。（羅君豪攝）

2018年12月18日，可能是平凡的一天，但是對旭峰父子而言，卻是他們一生一次的紀念日。

Perry終於現身支持愛兒比賽，令旭峰賽前已經異常期待及興奮：「爸爸答應今天來看我比賽，即使可能只有今次機會，而縱使這只是首階段賽事，但我終於確實感受到他坐在場邊的支持，已令我非常滿足。」

旭峰當天非常緊張，不時打電話確定爸爸的位置。（李倩霞攝）

即使拖住行李箱甚為不方便，但Perry為了支持旭峰還是風塵僕僕趕到球場。（李倩霞攝）

「我答應旭峰無論如何一定會來」

前往賽場途中，光說起爸爸旭峰已顯得興奮，惟絲絲的緊張亦同時滲透，這名男生更不時致電爸爸「檢查」所在位置。事實緊張的不只一人，參與兒子首個籃球比賽的爸爸一樣緊張。拖著一大一小的行李箱的，從深圳趕來的何爸爸急急忙忙走到球場。甫坐下，這名攝影師隨即拿起相機拍攝，惟有別工作，鏡頭下不再是演員或巨星，是為着籃球奮鬥的兒子。「我答應旭峰無論如何一定會來」，爸爸直言以往比賽的時間總與工作相撞，「不過我明早回北京，再到甘肅『睇景』，新電影在19年1月開拍直到農曆新年，所以未必再有機會看他打精英賽。」

Perry把握每個拍攝旭峰的時刻，因為這可能是父子的第一次或最後一次。（羅君豪攝）

Perry是資深電影人，平日拿起器材拍攝，鏡頭下都是明星或演員。不過，這次舉行相機的Perry，身份是何旭峰的爸爸何紹芬，為兒子紀錄每一個比賽英姿。（羅君豪攝）

為履行承諾、創造父子間可能是「one and only」的珍貴回憶，爸爸匆匆回港的10多個小時亦成為旭峰背後最大支持力量。就算之後可能無法再次抽空觀戰，那天的球賽對父子已是彌足珍貴。難得爸爸現身到場，旭峰在比賽休息時曾偷偷望向觀眾席，40分鐘的不再只有球賽，還有的是父子情。

可能是唯一一次爸爸能夠坐在場邊支持自己，旭峰忍不住在比賽期間望向爸爸。（羅君豪攝）

父子間不宣之於口的愛

比賽過後，爸爸把握與旭峰的親子時刻。步往餐廳期間，這對父子卻鮮有並肩而行交流，反而是旭峰跟朋友領先在前，爸爸一人拖住兩個行李箱緊隨在後。走進日本餐廳，爸爸分享着他於北京工作日常愛吃日本料理，在旁的旭峰裝作不在乎地淡然低聲一句：「所以我才帶你來這裏……」傳統父子不將「愛」宣之於口，但愛一個人全看行動，何需時時掛在口邊呢？

難得爸爸回港，可是旭峰在半路遇到朋友並肩而行，讓拖住行李的爸爸獨個緊隨其後。（羅君豪攝）

或許是尷尬，也許是害羞，旭峰面對爸爸像是有種疏離感。（羅君豪攝）

雖然相處看似滿有疏離感，深知爸爸愛吃日本料理，特地帶爸爸到日本餐廳吃晚飯，「愛」有時真的不用宣之於口。（羅君豪攝）

籃球改變旭峰一生

問到旭峰的童年往事、頑皮過去精彩之處，爸爸總會開懷大笑。歲月在爸爸眼角留下的痕跡，事實亦是他20多年來以一己之力撐起全家的見證，同時也是親子相處間的遺憾。父親不在旁時，旭峰的成長期曾經頑劣不已，更曾被踢出校；但運動的妙處，就是有改變生命的魔力。「籃球令旭峰改過，更變得懂事，由以前空白一片、欠缺目標、學業差又頑劣，到認真打籃球後變得非常專注。在自己喜歡的事情上，我很開心他找到興趣，最重要學業成績有改善。」爸爸不禁拍拍旭峰長大後已變得有承擔的肩膊，流露欣慰眼神，「因為他知道讀書才可打籃球，成績不佳被踢出校或留班超齡又怎能打籃球呢？」

不論是小孩或長大後，父親仍是我們最穩的牆，面對困難總會第一時間想向家人求助。（羅君豪攝）

籃球「教好」旭峰，亦令他學懂團體合作和堅持，一洗「少爺仔」脾氣。旭峰更笑言籃球令他的性格拉近拍攝電影的父親：「我倆最相似是堅持吧！作為導演或攝影一定會面對無數突如其來的壓力，爸爸入行31年來總有低潮的時候，但他仍能堅持至今。我要兼顧籃球及學業，堅持到平衡兩方面，我相信爸爸捱得過，我都一樣可以。」雖然背起一頭家的壓力、活在光怪陸離電影圈的複雜難以理解，但是逐漸成長的旭峰懂得了體諒、關心，更像父親般挺起胸膛地堅持着。

Perry工作高峰間一年起碼飛15萬公哩，看著他密密麻麻的飛行路線，便感受他為了維持家計而苦苦耕耘多年。（羅君豪攝）

「上一次與爸爸一起吃飯，已經是2個月了。」我們與家人坐下來吃一頓飯很容易，但對於旭峰父子而言一年數起來的次數並不多。（羅君豪攝）

盼望父親在旁的心願

儘管在場內如何堅持，旭峰還是一個18歲的中學生，內心深處還帶一點孩子氣，渴望得到最依賴的爸爸支持。他忍不住想向爸爸撒嬌：「從小與爸爸的相處時間不多，是遺憾……對爸爸，一定是時常掛念。小時候總想著他何時回家，他回來的話一家人的生活會更滿足。我喜歡他在我身邊，甚麼事都可向他訴苦，他可以陪伴我、開解我，幫忙我解決問題。」孩子氣不是壞事，只要父母健在，孩子永遠都是孩子，而父母都是最穩的牆、最信任的避風港。

「只要有時間，我一定會抽時間趕回來看他比賽」，是愛、是情，一切令旭峰最後一屆的精英賽添上難以言喻的意義。

「我最喜歡爸爸在我身邊，有甚麼事都可以向他訴苦。」旭峰說到自己所期望與爸爸相處時光，似是強忍住男兒淚。（李倩霞攝）

Perry決定放下手邊工作回港看四強戰，旭峰在自己最後一年的精英賽終於能夠實現打波以來的願望，這一生一次的經歷對旭峰父子來說已經無憾了。（羅君豪攝）

後記：

雖然爸爸之前透露未必能趕回香港觀戰4強賽，惟心思思的他最終決定暫時放下工作，見證兒子穿起寶覺球衣亮相伊館一刻。

「只要有時間，我一定會抽時間趕回來看他比賽。」父親對兒子許下的承諾，無論如何都一定會實現，因為令旭峰的學界生涯不留一絲遺憾，更是爸爸的心願。