【學界精英賽・張振興】 振興與寄望　誓要摘冠的籃球使命

也許對很多人來說，籃球只是夏迎春。 如果「無事」才能「夏迎春」，那學業又是不是必然能幫助學生的「鍾無豔」？我只知道，這一次籃球幫了一間學校和一班學生。 張振興伉儷書院今年重奪學界港島區D1決賽冠軍，從4強不入，到去年加時輸1分，他們能捧起獎盃並不是一條直路；畢竟上一次經已是名宿譚偉洋時代的18年前。

當籃球隊成為張振興的士氣，他們打球是有一份使命。（林若勤攝﹚

一次改變學校的使命

「能否不要讓學校的運動風氣消失？」是舊生，也是教練，馮逸朗這樣說。

張振興，老實說稱不上是一所學業成績優秀的學校，加上近年校內其他校隊成績不復當年勇，也難怪所有寄望集中在籃球隊身上。「張振興由譚偉洋年代是出名運動好的中學，想靠籃球隊幫學校挽回更好的聲譽⋯⋯」這是馮逸朗一直努力，畢業後回母校執教至今的原因。沒有人喜歡輸，只是渴望勝利的背後，有他們的故事。

張振興多數到學校附近的銜場或是體育館練球，讓球隊能不受天氣和場地影響，這是學校最大的支持。（林若勤攝﹚

一級只有60多人，雖然比一般學校少，但好處就是全級都可以玩在一起。（林若勤攝﹚

現時全校只有500人，一級只有三班各不足30人，相比一般中學，張振興正面對嚴峻的收生問題。當我一邊寫著張振興的故事，身旁一名為該校舊生的同事告訴我近日學校發起諮詢，研究轉為男女校的可行性以解決收生不足的現況。「我想未到要殺校，但籃球隊對學校收生有一定的幫助，始終是關乎學校形象」，馮逸朗認為前景仍是樂觀。

男校的生活，不外乎上課、打球和玩，人數少讓他們更緊密，更團結。（林若勤攝﹚

+ 45 + 44 + 43

運動，對一間學校來說會是玩樂性質的「夏迎春」？還是確確實實能幫助學生的「鍾無豔」？但無論如何，籃球為張振興標記是不爭事實。教練續道：「想別人提起張振興，就知道這是一間運動很出名的學校，至少近年因為精英賽的宣傳，讓人記得學界籃球有我們。」

事實籃球隊在張振興除了影響學生，教師們亦為他們的努力而自豪。（林若勤攝﹚

18年後，張振興重返榮耀，他們的目標和野心不不只是學畀而是四冠王，下一步就是精英賽。（林若勤攝﹚

掀起全校情緒的籃球隊

傳聞學校會將較頑皮的學生交給馮逸朗，我也抓緊機會求證，這名年輕教練未有否認：「讀書成績好與壞不重要，但做人一定要有興趣，可能籃球讓他們找回自信心和成功感；一項專長去改變一個人。」這名不相信「人性本惡」的教練續道：「背負張振興三字，是學校信任我，我要將籃球隊處理得最好，給他們一顆定心丸。」

事實籃球隊在張振興除了影響學生，教師們亦為他們的努力而自豪。

說起冠軍，「嘩，我也等了很多年了！去年三個亞軍好可惜......」任教21年的洪老師，在我們拍攝休息的途中說出了這一句。一個本來不必對校隊有感覺的老師，說出這一句，證實了文俊傑和郭凱文所言甚是。

每一次的出征，都好似背負著甚麼，是同學們和老師的期望和全校的榮耀。（林若勤攝﹚

「籃球隊對張振興來說是光榮。」文俊傑堅信。

老師一句的寒暄，一句問比賽的日期和時間，在學生心中是有份量的。「去年三個亞軍，不只是籃球隊，我知道老師們都覺得很可惜。」平常酷酷的文俊傑，偏偏在說到學校同學和老師，感覺有點動容。其實他們一群硬漢子，並不需要任何安慰，自己心中有數，「但身邊一些可能不關籃球事的同學和老師，感覺到他們都上心；原來大家那麼關注球隊，我一定要更努力。」意想不到彼此互相影響，有着一份使命，不要再讓他們失望。

可能籃球讓他們找回自信心和成功感，一項專長去改變一個人。（林若勤攝﹚

平平無奇的日子，籃球隊為這裡添了一陣子的喜悅；文俊傑和郭凱文不約而同地講出張振興，將這次的學界冠軍珍而重之。「老師在學校大肆宣揚球隊得了冠軍，很開心，很多同學都跟我們慶祝，連上課都不時提這件事。」「自己人」的認同及肯定，有時候比勝利來得感動。

張振興一步一步，從打入決賽，決賽輸一分到捧盃，下一步誓要在精英賽登上王位。（林若勤攝﹚

就讀第二年的文俊傑，去屆不過是一個精英賽「新丁」的黃毛小子，惟一年間後的他要學會承擔重任。「今年目標是甚麼？」學界小組賽尾場曾問過文俊傑。「4冠王！」，這名中鋒的口氣讓人吃一驚，但我知道這絕不是輕狂之話。今屆精英賽，張振興乘着學界冠軍的氣勢，絕不能容下犯錯。文俊傑認為背負着張振興之名，就是全力搏盡的理由：「這可能是我第一次的精英賽冠軍，也應該是最後一次。」

「一生人可以打一次精英賽已經很滿足。」郭凱文用了這一句去總結自己的訪問，接下來就是要穿起張振興的球衣，用這個第一次和最後一年告訴大家：「張振興 in the house！」