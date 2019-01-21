【學界精英賽・協恩】連霸以外的節錄　成就輝煌的神之隊宗旨

還記得去年學界籃球馬拉松後，協恩再一次成為「四冠后」，當時準備畢業的徐穎榆說：「（學界）沒有遺憾，再也沒有。」協恩六年，她們沒有錯失過任何一個后座。 這一代的協恩女生，沒有失敗的概念，這不是我說的，而是從她們主帥任明敏（Miss Yum）口中所道出。「一直都那麼順利，對於後期的學生來說未必稀罕（贏球），現在看到中三、四、五的她們可能仍未夠努力，大概是因為未經歷過失敗。」

這是教練任明敏的第26個年頭，每一年的這個時候，她都做著同一樣的事，未曾停下來過。（黃寶瑩攝）

協恩的故事包括失敗

近十年女子學界籃球的班霸、九龍區學界籃球女子組總冠軍的26連霸、九龍區D1 A Grade14連霸以及連續6年精英賽封后，「協恩取勝」在這個年代如家常便飯般普通；惟你（甚至現役協恩成員）又否知道，在過去的13屆精英賽中，協恩曾3度失落冠軍。

「知道學校曾經失落過3次精英賽冠軍嗎？」我問。

「好像有聽說過，但不清楚」，隊長吳欣潼面有難色，又有一點尷尬。

事實「失敗」在協恩籃球隊字典中比較陌生，對這班活於長勝輝煌中的一群，勝利背後的一些節錄，究竟又有幾理解？

師姐一年一年的離開，當天的小師妹終於也要接班，本性文靜的吳欣潼也在努力的站出來，帶起協恩。（黃寶瑩攝）

近13屆年 3度失落精英賽

2006-08年，精英賽還於淘汰制的年代，那時候的女子學界球壇掀起異變，於九龍區的D3球隊崇正中學隨着卓婷、林佩汶、朱敏彤等「Nike League」球星加盟實力大大增強。這支D3隊一口氣殺入精英賽決賽，更連續兩年擊敗那時候以黃芷晴及陳嘉汶領軍的協恩。

陳欣汶卸任隊長一職，卻卸不下主力的責任，這一年她成熟了許多，不論在球場內或外。（黃寶瑩攝）

2017年替任明敏做了第一個訪問，兩年後的今天溫故了一遍，她的白髮更多了一點，她曾笑說想著想著就白頭了。（黃寶瑩攝）

「對我們那個年代來說，勝利並不像現在這麼平常不過，我們沒有背負連霸，很多時候我們是望著強隊打，拿一個冠軍一點都不容易。」陳嘉汶，從昔日的隊長搖身成為今日的協恩教練，以前的景況，是後輩無法想像的。



別說小朋友，連身邊同是「老鬼」的彭曉欣和王文詩都像在上課：「一直視她們為學習對象，所以很難想像她們都會有輸的情況，因為在自己印象中看她們打球都是能擔大旗、獨當一面的。」事實協恩自那兩年失利後，隨即調整過來，其後連續3年精英賽稱霸，2009-10年度更獨攬九龍D1組A Grade、精英賽、邀請賽及馬拉松冠軍，成為學界籃球首支「四冠后」。「可能我見證過她們在最後一年輸波，從她們的失敗中去學習個人之處和團體合作，直到自己那一年再輸，再感覺自己都未夠秤可以贏到」，經歷兩代交替，見證三次「失敗」的施萍萍說道。

再說協恩的故事大概沒有太大的興趣，但其實協恩不只有霸業、冠軍和神之隊這些關鍵詞，這次我想找別人不會談起的協恩。（黃寶瑩攝）

協恩「老鬼」：我們曾經輸過。

她們是協恩的「old girls」，跟別的師妹不一樣，她們輸過，不是一分，是一個實實在在的冠軍。（黃寶瑩攝）

2011-12年度精英賽協恩保持3年的「金身」終遭中華基督教會桂華山中學擊破，惟近13屆年來的3次失敗，成就來的是精英賽6連霸。「入學前都知道協恩的成績，聽得最多是施萍萍那一年，聽說她那年很神，帶領全隊在精英賽打倒桂華山；也有聽過她們曾在精英賽桂華山擊敗，但我想打波沒有 一定不會輸，也沒甚麼，下年再贏就好了。」吳欣潼似懂非懂的，但肯定輸贏在她心中有了準備。

一個是協恩教練，一個是寶覺女籃教練；陳嘉汶和黃芷晴，一個中鋒一個控球後衛，是當年協恩中不折不扣的最佳拍擋。（黃寶瑩攝）

今年學界決賽驚險取勝

「輸」和「贏」，只是不足一秒的時間，但「然後」很長很遠。

她們說，輸的那一刻，異常安靜，大家都垂頭喪氣各自散去。「應該是在消化失敗吧，在心態上怎樣去面對失敗。」輸了，然後呢？黃芷晴說：「只是很想快到下一個比賽贏回來，不服輸的心態比較強吧。」隊友陳嘉汶續道：「這次輸一分，下一次要贏多於這分數。」五個「老鬼」，大概都有同一種氣焰，可是就是協恩女生的氣質，輸了的「然後」，就是要贏回來。

看著前人的失敗，她們心中的感悟了一些事，震撼教育在於那麼強大的師姐也會輸，協恩是因為努力而存在，卻不是因為連霸。（黃寶瑩攝）

當年的崇正擁有最強的人腳，卓婷、黃琪琪、區麗菁等等，Miss Yum笑說：「我只記得是被技術性擊倒，比數不近，但印象是桂華山那一場比較大感覺，因為大家較近，是尾段才失分。」惟在舊生們的記憶中，失落冠軍後的Miss Yum卻沒有責罵，這名教頭續道：「要她們明白輸的原因，是自己打得不好？對手超水準？抑或是你根本技不如人。」今年學界，協恩曾被寶覺追近至4分的差距，拿手的全場緊迫被一拆再拆，7分的勝利球隊再次響起警號，當時主力劉芳盈哭得不似人形：「這是一個很好的經歷和警號提醒我們要更用心練球。」這是比賽後不加思索的真心話，是7分的危機所警剔的效果。

她們都曾是精英賽的全明星陣容成員，但輸了一冠軍，再多的虛名就如吃龍肉都沒有味道。（黃寶瑩攝）

「勝利從來都是靠練習得來」

失敗是警號，亦是一個教育震撼，但連勝背後的關鍵，會是單單3次的失利？「我相信我們的練習量在學界女子籃球中真的是數一數二。」王文詩說。練習不會騙人，可以險勝一次、兩次，那連霸說到底就是真功夫，「勝利從來都是靠練習得來，就算你球技多出眾，沒有訓練就等於空談。」協恩的實力貴為「神之隊」，接班的師妹的確要努力把守該名銜的份量，像吳欣潼說的：「今年不能在依賴師姐，是時候要站出來帶領球隊，要自己去搏、去贏冠軍回來。」

一次的失敗，比千千萬萬次的被罵更發人深省，最差的情況，才是激發小宇宙的時候。（黃寶瑩攝）

「再努力一點練球吧，女生打球很講性格，今年的她們性格不是那麼要強；但教練的角色，不是要帶領球隊贏多少比賽，而是有困難的時候與她們一起面對。」Miss Yum說着。6連霸也許是失敗後的come back，但當危機再現協恩如何再更強，才是比賽真正的開始。「這都是個人成長，正因為我們輸過，一個好大的刺激令小宇宙要爆發出來。」黃芷晴笑說。每一代人都為着協恩二字付出血汗，有練球和輸球苦澀才得連霸的甘之如飴。

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