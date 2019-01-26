【學界精英賽】輸了沒關係的豁達　永隆盡了所能憾負

浸信會永隆中學被外界視為大熱黑馬，最有機會挑戰協恩中學的一隊；從去年八強一分不敵青年會中學，到打入四強，真正踏上伊利沙白體育館的台板。只是偏偏走了一條「下下籤」的線，就是早在四強的第一仗，永隆就碰上6連霸的協恩中學。上半場緊咬的比數，最後協恩還是靠經驗和體能，毫無懸念的以53：38勝出，直入決賽。

首次接觸到新伊館的場上，兩隊都顯得有點緊張，但相較之下，永隆顯得更手緊，畢竟這是她們第一次打「大場」，第一次的精英賽四強。賽後，當陳樂如哭得瀏海也亂了的時候，她在一旁，冷靜的摟著關海珮，就像她連入兩球三分一般淡定。

「連續兩球三分球！李雪游⋯⋯」場內的主持大聲說。

李雪游場內場外都一般的冷靜，這種大心臟是未來之星的氣魄。（楊宇翹攝）

教練林碧怡在場外一直說要放膽打，李雪游真的做到。（楊宇翹攝）

一度追至單位數的分差，四強的目標達到了，面前就是越級挑戰，李雪游額前的汗沒有因為腳步停下而靜止：「四強我們做到了，更要打到決賽。」打球的有誰想輸？即使知道對手是不敗金身，也不能想太多，打得一球是一球，「上半場入局慢了一點，但下半場我們咬實牙關。」

面對協恩是真的難打，但每一球永隆都沒有鬆懈，出盡奶力。（楊宇翹攝）

「輸了真的不要緊，就不要想太多。」反正她們已經是超額完全，李雪游笑笑說：「知道協恩是強隊，即便是我們輸了，大家也只會覺得是正常。」沒有驚叫，沒有哭喊，完場了協恩和永隆，運自己都好像預期之內，李雪游心中有那麼一點信念，「但萬一期蹟出現，我們贏了，就真的是英雄。」全港學界女子最強的一隊，每個球員會想挑戰的協恩，最後還是穩穩的打入決賽，永隆只能落入季軍戰。

學界就是這麼一回事，小小的身軀，卻背負著很多人的期待。（楊宇翹攝）

「輸了真的不要緊，就不要想太多。」反正她們已經是超額完全，李雪游笑笑說：「知道協恩是強隊，即便是我們輸了，大家也只會覺得是正常。」沒有驚叫，沒有哭喊，完場了協恩和永隆，運自己都好像預期之內，李雪游心中有那麼一點信念，「但萬一期蹟出現，我們贏了，就真的是英雄。」全港學界女子最強的一隊，每個球員會想挑戰的協恩，最後還是穩穩的打入決賽，永隆只能落入季軍戰。

射手的冷靜，協助著每一個隊友，就像李雪游口中的高妹一樣，撐起全隊。（楊宇翹攝）

她們說的，輸了沒關係，關係不在輸贏，只在這是「高妹」黃惠婷的最後一年，最後一次打入決賽的機會。「『高妹、高妹』，我們以前都會停這麼叫，她在球隊中真的很重要，特別是去年靠她打得更多。」李雪游本來很平靜，說起隊友，聲音突然哽咽：「她團結起我們全隊⋯⋯」停一停，平伏情緒續道：「高妹一定是全港最強的中鋒，她說得對，這個精英賽四強來得不太遲，剛剛好，我們都成熟了，這是最好的時候。」

輸了，永隆還有一戰，沒有決賽還是要打好接下來的季軍戰。（楊宇翹攝）

外線在這一年成熟了許多，不再單靠高妹的一己之力，這是她們說的，來得剛剛好，是最好的陣容。今年中四的李雪游，場內場外都沒有甚麼表情，全場轟入三球三分都沒有慶祝，只著急的回到防守崗位，「小組賽對過協恩輸很多，到四強再對，心中有團火想贏她一次；我想從防守帶起全隊，想跟隊友說，射失了不要緊，防守可以做更好。」不過是中四學生，信來年可捲土重來。