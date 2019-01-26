【學界精英賽】寶覺王健朗力撐到尾　收起眼淚迎接季軍戰

與Nike全港學界精英籃球比賽決賽只相距一步，這一步到底有遠？寶覺中學眾將花了無數時間準備，全為了踏進灣仔伊利沙伯體育館這一刻，可惜最後未能如願，內線防守未及對手張振興伉儷書院，分數在末段已被拉開至56：73的17分之差。寶覺主力蔡再南、劉榮浩先後因體力不繼離場治療，內線更是失去最大助力，令他們無法逆轉形勢，最後以71：87落敗。

最能夠競逐冠軍的一屆，人腳成熟齊整的一屆，難得奪得地區D1冠軍的一屆，能夠再進一步便看今場四強戰，可惜便是差在這一步。寶覺在第三節尾段已被張振興大大拋離，蔡再南及劉榮浩體力不支，抽筋離場治理，隊長兼射手何旭峰更是五犯離場。在各個不利因素下，場內仍有一個身影堅持住，王健朗仍未放棄地向內線施壓，「精神啊！阿朗！」寶覺後備席的教練、老師一開波便向場內博得罰球的王健朗喊著。他沒有辜負教練、老師的期許，首節在寶覺像是站不穩陣腳時，被對手領先6：2時，他以一記清脆三分球追至5：6，穩住軍心。這一節他與蔡再南合作，撐住寶覺僅以17：22落後。

寶覺的蔡再南（右）是陣中一大主力前鋒，不過今場戰況激烈，他在第四節因抽筋離場。（楊宇翹攝）

在寶覺陷入苦戰時，王健朗（後）挺身而出以一記三分球穩住軍心。（楊宇翹攝）

王健朗人如其名，「硬朗、硬淨」，每每以為寶覺快要撐不下去的時候，他偏偏能夠突破張振興防線剷籃得分，或許出奇不意來一球三分球追分。直到第三節已落後49：66時，他從中距離得手時再追貼51：66。「我沒想過尾段防守會崩潰，上半場仍能緊咬不放，可惜下半場越打到後面，士氣更被對手越打越沉，全隊不專注導致比數被越拉越開。」王健朗賽後淚水不禁在眼眶打轉，可是面對逆境，他還是靠自己能力、意志一直堅持住，「我當時告訴自己一定多搶籃板，就算搶不到亦要把球拍走，絕不能讓對手輕鬆在籃底得分。就算只得我一個都一直要『頂落去』，一定要盡力。」

寶覺後備席在一開波向場內的王健朗喊著「精神啊！阿朗！」，他以表現回應球隊期許。（楊宇翹攝）

寶覺的劉榮浩（後）今場防守張振興主力中鋒文俊傑時，表現亮眼，可惜對賽激烈令他體力不繼。（楊宇翹攝）

劉榮浩最後被隊友抬離場邊治理。（楊宇翹攝）

+ 3 + 2

王健朗做到球隊對自己的期望，在蔡再南、劉榮浩在第四節相繼離場之後，他嘗試從三分線起手不果，沒有高大球員在內線接應？沒關係，他自己多走一步，搶得籃板再突破上籃得分，力追至66：78，這就是他為教練、隊友們的所能做的，可惜還是以71：87落敗。「其實我們外線與對手真的不是差太多，可是內線確是不如對手。大家都力撐到最後，我是最後一年打精英賽，很想打入決賽，想看看自己的體力能夠撐到多遠，可是還是做不到……」

這句「做不到」盡是遺憾、惋惜，還有無奈，王健朗強忍住淚水，像是一下子被打沉。「自己確是有點被打沉，半場在休息室檢討時比數還是緊咬，怎麼第三節被拋離呢？大家目標是打入決賽，最終結果是這樣。」可是寶覺不能在這刻被打沉，他們明天仍要迎接季軍戰，抹掉眼淚、掃走陰霾，「不過，就算我們輸了這場，尚有明天一場對賽還是要盡力應戰！」王健朗最後抖擻精神說著，為自己、為球隊打打氣。

為了球隊，王健朗（右）除了得分，更兼顧防守工作。儘管疲憊，他仍然撐下去。（楊宇翹攝）