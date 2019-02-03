【學界精英賽】不願歷史再重演　顧綽姿盼來年捲土重來

學界女子籃球中，彷彿大家都有着同一個目標，就是打贏協恩；不管做什麼，用什麼方法，彷彿這是最終極的目標。 去年精英賽當家控球徐穎榆說過：「很多球隊都以協恩為目標，好像打敗協恩就贏了全世界」，直到今年，教練任明敏也說：「打敗協恩，又如何呢？」但也許這不是針對協恩，而是每個人都想打敗最強的原始欲望。 因為打球，有誰想輸？

每年的Nike全港學界精英籃球比賽就是最強鬥最強，勝者就是全港最強的感覺，然而這個后座協恩經已穩坐了七年。

七年之間，漢華中學兩度在決賽不敵協恩中學；場景不同，陣容不同，但結局一樣。

這一次漢華的女孩顯得非一般的失落，比數曾一度追平，更在開局不久就狠拆協恩拿手的全場緊迫；明明距離勝利和后座只差一點點，卻又無法圓夢。

好想贏協恩，哪怕只是一次，這不只是顧綽姿的心聲，可能是其他學界女籃的共同願望。（楊宇翹攝）

今年只是中四的顧綽姿，只想來年再捲土重來。（楊宇翹攝）

今年從福建中學（觀塘）轉校到漢華的顧綽姿完場後和隊長馬丹鳳雙雙坐在板凳上，沒有對話，只靜靜的攤坐，與協恩的慶祝形成對比；兩人走到後台準備訪問時，顧綽姿不時拍拍馬丹鳳的背，轉學的這半年，漢華最明顯的收穫也許是默契。

從前在福建獨挑大樑，到漢華顧綽姿學會「隊友」兩個字，「以前在福建是『打死』一、兩個其實是很累的，加上『停足錶』，但漢華大家都願意多走一步去得分是很不一樣的，很少打到第四節仍有氣有力。」自己不行還有隊友上，壓力和體力負擔都得以減輕。

從個人的單打獨鬥到漢華的團隊籃球，顧綽姿這一年長大了不少。（楊宇翹攝）

漢華的球員來自五湖四海，大概受到不少批評，但至少她們勇於為自己的夢想赴諸行動，而不是空口說白話。

「我覺得中學生涯要贏協恩一次。」目標很明確，很簡單。顧綽姿續說：「外面可能有很多很難聽的說話，像什麼雜牌軍，打贏協恩也沒有意思。」轉校，有一班新隊友，大家也是一樣努力操練，用汗水換來勝利，她們不是全明星隊，轉校生不代表就沒有付出。

來年馬丹鳳畢業，顧綽姿要再次擔起大旗，相信這一年過後會是更成熟的她。（楊宇翹攝）

顧綽姿身上，我看到了改變，情緒智商變高，球場上更收放自如：「翁sir常說我EQ不好，加上他真的很『Mean』，有時候會跟他火星撞地球……」

「那你最近最深刻的一句是？」我問。漢華主帥翁金驊的風格人人皆知，很多時候都會被他的「金句」震撼到。

每一球剷籃，都只可以「瞓身」，對着協恩每一球都是關鍵。（楊宇翹攝）

「不明白為什麼外面的球隊會要你。」顧綽姿回答道。

「那時候心想：用不用這樣說？」如果要形容這可能是激將法吧，讓球員刻骨銘心，這是翁sir最拿手的一招；一箭穿心，卻讓顧綽姿反思：「靜心下來就會想，自己憑什麼值得自己所擁有的東西和機會，因為不夠就要更努力。」