【學界精英賽】籃球員背後的男人　「用另一種方式撐男拔」

「贏，我陪你君臨天下；輸，我陪你東山再起。」 這一句很肉麻，但更「骨痺」的是，發生在一所男校、一群大男生身上。 攝影：楊宇翹、張倩儀

輸了，今年拔萃男書院在兩個學界大賽中都屈居亞軍，更在Nike全港學界精英籃球賽中以49：76不敵去年的決賽對手張振興伉儷書院。同樣的戲碼，不同的是，男拔今年淪為輸家。「贏的一起贏，輸的一起輸。」眼前這兩個披着男拔打氣頸巾的男生，身穿校服，每場球賽都叫得聲嘶力竭；說出這一句的時候，聲音都顯得有點沙啞。

陳灝驊（左）和陳翰庭（右），兩年來帶着這班「球員背後的男人」，和男拔男籃共同進退。（張倩儀攝）

陳灝驊和陳翰庭，拔萃男書院的Head Prefect（總領袖生），在學校是維持秩序的「乖乖」，在球場是叫得最大聲的啦啦隊。我們總發現，學界球隊不管輸球贏球，第一時間除了哭，就是回到後備席向自己的啦啦隊和打氣同學深深的鞠躬。這班場外的「鬥士」，一直陪着場上的隊友征戰。

每場賽後，球員都會走到後備席前，向場外的「隊友」表示謝意。（楊宇翹攝）

「男生不是都愛自己成為英雄，為什麼你們甘心當背後的男人？」我問。

剛面對敗陣的他倆，認真的想了想。陳灝驊說：「拔萃就像是一家人，當一個家庭有兄弟出去比賽，他們的榮耀就是大家的；雖然我們只能在他們背後打氣，不論怎樣都好，只想盡力而為，幫助球場上的兄弟。」轉眼看到落敗的男拔球員一面沮喪，觀眾上的打氣團默默守候，「他們開心的時候，我們也會開心」，陳翰庭補充，也許這就是他們口中的兄弟情。

不管今年還是去年，是學界還是精英賽，這就是傳統。（楊宇翹攝）

過去半季，男拔兩度在決賽中受挫，兩個亞軍很是重重的一擊。（楊宇翹攝）

這種凝視，是「You’ll Never Walk Alone」的表現。「男拔輸又輸過，贏又贏過，要在輸的時汲取經驗。落敗，我會覺得不甘心，但一定可以捲土重來。」陳灝驊說。他不是只會叫「Defence」的人，而是用另一種方式撐住男拔：「哪怕叫到聲沙，他們用一整年的時間練習只為了今天，我們不過是用一兩天的時間去準備。」陳翰庭補充：「我記得有一次，大家手工做了一條打氣橫額，當時拿出來拍照的時候被球員看見了，他們很開心，以及每次完場他們會走過來多謝我們，我已經覺得很足夠。」

「拔萃同心，其利斷金，無論怎樣都好，全校就是一個整體。」陳翰庭一直強調。

贏的時候，這群戴着打氣頸巾的男生，叫得大聲，要宣告天下；落後的時候，他們更落力，要把球隊的士氣喊回來。不只是籃球，只要有男拔校隊出戰的場地，都有他們的低沉的打氣聲。

在新伊館這個「大場」，不僅給了球員們一次難忘的球賽，打氣團也是一同感受的一員。（楊宇翹攝）

「有為男拔流過男兒淚嗎？」我笑說。

「有……」陳灝驊不多加思索，「手球精英賽，拔萃已經有二十年沒贏過，那一次贏了，我很感動，忍不住哭了」。每次看到場上的隊友奮戰，都是很好哭的點，「我感覺這是用另一種努力去撐起拔萃；其實我們每一次都很享受過程，因為出自己的一分力幫他們打氣，也是一種無悔。」

球員的身體在場上征戰，打氣團在場外聲嘶力竭，彼此並肩。（楊宇翹攝）

學界賽場，每個人都在追求無悔，球員也好，教練也好，觀眾席上還有一群人。他們不是安份的看球，而是繼音樂和主持後，最用力帶起全場球賽氣氛的人。他們沒有咪高峰，聲音都沙啞了，不為什麼，只想用自己的方法為學校正名，實在值得一個個深深的鞠躬。

不同球隊的「場外隊友」