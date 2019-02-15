【NBA】韋斯保克延續聯盟三雙紀錄　塘鵝雙雄挺身而出挫雷霆

雷霆主將韋斯保克再度取得「大三元」，並連續11場拿下「三雙」的紀錄，延續其聯盟中的紀錄，可惜他的數據無助球隊作客取勝而回，雖然塘鵝主力安東尼戴維斯受傷退下火線，但仍以9分力挫雷霆。

韋斯保克（Russell Westbrook）與隊友保羅佐治（Paul George）在上仗對拓荒者，二人同時交出20分以上的「三雙」，成為首對隊友取得該數據。韋斯保克亦打破張伯倫連續9場「三雙」的紀錄，成為聯盟史上連續10場「三雙」的第一人。韋斯保克在今日（15日）對塘鵝一仗中，再度取得「三雙」，延續紀錄至11場。

韋斯保克再取「三雙」，延續其聯盟的「三雙」紀錄至11場。（美聯社）

安東尼戴維斯在今仗左肩受傷，在下半場未有再上場。（美聯社）

由韋斯保克及保羅佐治帶領的雷霆，作客塘鵝，主隊的主力安東尼戴維斯今仗左肩受傷，下半場休息未有上陣，但蘭度（Julius Randle）及賀里迪（Jrue Holiday）挺身而出，分別攻入33分及32分，取代安東尼戴維斯一人的得分重任。雖然韋斯保克的「三雙」，以及保羅佐治交出28分，但無法延續球隊連勝之勢，亦是韋斯保克近11場「三雙」中，僅第2場敗仗。

塘鵝以131：122擊退雷霆，取得今季第26場勝仗，但仍列西岸「尾三」位置；雷霆則以37勝20負，暫列西岸第3位。

蘭度今仗交出33分，今季第4次攻入30分以上。（美聯社）

賀里迪亦交出32分，與蘭度齊齊挺身而出，彌補安東尼戴維斯的傷出，助球隊主場贏波。（美聯社）

韋斯保克今仗獨取44分﹑14個籃板及11個助攻，今季第24次單場取得「三雙」，亦是他職業生涯第12次取得40分以上的「大三元」，聯盟史上排名第二位，僅次於夏登。韋斯保克今仗取得44分後，使他成為球隊史上，合計超音速及雷霆的最高得分球員，多年共攻入18208分。