【NBA】勒邦占士近13年來首度缺陣季後賽　羅素親手送舊東家上路

NBA進入最後大直路，各隊為季後賽席位爭崩頭。今季表現令人失望的洛杉磯湖人今日主場迎戰布魯克林籃網，只要今場湖人落敗，便正式無緣季後賽。今季進化為全明星球員的羅素（D'Angelo Russell）倒戈舊東主並未有手軟，交出21分13助攻的「雙雙」數據，協助網隊作客以111：106擊敗湖人。

湖人今場進攻表現不俗，勒邦占士（LeBron James）交出「準三雙」25分、14助攻、9籃板的數據；而麥基（JaVale McGee）更攻入職業生涯新高的33分。然而湖人的問題在於防守，頻頻放任籃網的外線投射，今場籃網全隊攻入16球三分球，比湖人多7球。

剛傷癒的占士可謂「頭頭碰着黑」，今仗連運球亦出現「蝦碌」，一度「跣腳」失誤，丟失控球權。

占士跣腳一剎。（美聯社）

勒邦占士關鍵時刻「跣走」季後賽機會

LeBron James went down hard on a late slip against the Nets at the end of the game. 😮 pic.twitter.com/EliTq9V2qu — House of Highlights (@HoHighlights) March 23, 2019

麥基今場創下生涯最高得分（33分），可惜未能難挽狂瀾。（美聯社）

至於倒戈的羅素上半場表現平平，僅得6分5助攻。這名往往在關鍵時刻發威的球員在第四節發功，連續射入兩球三分，為籃網拉開比分，最終亦能帶隊戰勝舊東家。

「DLO」關鍵三分：

D-Lo silenced the L.A. crowd & the Nets knocked the Lakers out of playoff contention. ❄️🤫 pic.twitter.com/G8KBPKt2zZ — NBA on TNT (@NBAonTNT) March 23, 2019

由被湖人交易，到在籃網重生，羅素今季證明自己。（美聯社）

假若羅素沒有離開湖人，今日戰情又會否相同？（美聯社）