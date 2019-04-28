【NBA季後賽】馬刺作客不敵金塊　末段因球迷打氣聲太大錯失指令

馬刺以西岸第7種子打入季後賽，首圈遇上金塊，兩軍力戰到周日（28日）上演的第7場。 馬刺在最後階段需要執行犯規戰術，但偏偏因為金塊主場球迷歡呼聲蓋過了教頭普波域治的指令，最後只能以86：90輸波，場數3：4出局。 普波域治已經70歲，會否繼續留在NBA成為了一大話題，但Coach Pop賽後未有正面回應。

雙方今仗手感一般，馬刺全隊投球命中率僅36.5%，主隊略佳為近四成命中率。馬刺半場落後13分，最多落後過17分，但力追之下，第4節剩52秒時將分差拉近至2分。不過，今戰勝負關鍵竟然是打氣聲。當時間變得愈來愈少之際，金塊控球在手，客軍主帥普波域治在場邊不斷大叫犯規，希望令比賽時停止。惟由於金塊主場球迷呼叫聲太大，場內的馬刺球員完全聽不到普帥的聲音，令到金塊可以消耗比賽時間，並開始慶祝球隊2009年首次打入次圈。

艾德列治表示聽不到普帥指令。（美聯社）

祖傑三雙助球隊打入次圈。（Getty Images）

今戰得16分、11個籃板的艾德列治，賽後亦感到無奈：「我真的聽不到，能說的就是這麼多。」祖傑今戰為金塊貢獻21分、15個籃板及10次助攻，上陣43分鐘用盡所有技倆，賽後說：「碰撞也好，瘀傷也好，這時候就是要對抗他們。」

馬刺全隊上下今戰手感一般。（路透社）

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普帥大讚祖傑

談及祖傑表現，普波域治亦不得不大讚：「他太出色了，太出色，我就只能這樣形容他有多好。」在第6場前，美國傳媒就已經傳出，普波域治未必會繼續教馬刺，或者會在今季後退出NBA，專心教美國男籃。

不過，普帥面對傳言，未有選擇正面回應，只說：「我是NBA其中一個主教練，我不知道在未來這代表什麼。」金塊在次圈將與拓荒者決戰，另一戰線為勇士撼火箭。

普帥：「我是NBA其中一個教練，我不知道這在未來代表什麼。」（美聯社）

NBA季後賽形勢。（01美術製圖）

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