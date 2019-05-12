【女籃】黃婉瑩上女甲的最好時機　「甲組要玩得有智慧」

「每件事都有它的Right Timing。」 今季偉邦多了她，在這個時間點回到球壇，黃婉瑩說她要完成這一項成長階段對妹來說很重要的事。相較之下，偉邦的內線沒有他隊的身型和份量，卻感受到甚麼叫「Hustle」。偉邦聯賽開季首仗輕取南華，一切除了要歸功得分，也要為抓籃板的她們鼓掌。

「你上次寫我拿籃板，對，這就是我的特色，籃板和工兵。」黃婉瑩笑說。自2016年效力乙組球隊後就一直醉心工作，「突然有一天，覺得我好像有一件事未完成；籃球，是我在成長階段中一件很重要的事，感覺還未到頂。」突然間，這個從球圈淡出的面孔，又回來當個小球迷看球，今年踏上女甲的台板。

黃婉瑩雖然在場上不是主攻的球員，但其「孭位」和籃板在防守上起了很十的作用。（張倩儀攝）

回來，除了因為要有始有終，也是想告訴大家，打籃球的這麼多年，她終於準備好了：「我覺得打甲組心態要很ready，以前打乙組，其實是覺得自己沒有必要打到那麼elite，找不到目的去打。」籃球也許不能打一輩子，為這條走過童年的路立一個終點的路牌：「有點像是打完今年就不再打了吧⋯⋯」語畢，大眼睛瞄了瞄旁邊正與其他隊友說話的Miss Yum。

即使球出界，黃婉瑩也盡力飛撲。（張倩儀攝）

回到籃壇，是為了有始有終。（張倩儀攝）

即使打了多年籃球，從學界到大專再到乙組，每個階段的玩法都不一樣，一直以來黃婉瑩是那種拼了老命的球員，但發現甲組不僅是體能走天下的地方。「但原來打甲組這件事很好玩，因為要超級專注；以前自己是無意識的打球，很多都是體能和身體上的本能，但原來甲組要玩得很有智慧，但我又是沒有策略的人，回來好似是球場智障，對球場上的概念都有點不清。」不過不管身處那個場上，她只想做好自己本份。

如果拿到冠軍記已經是在籃球上打爆機，沒有甚麼可留戀。（張倩儀攝）

打上甲組也算是給自己一個交代，「除了想finish這條路，還是想看看自己如果盡100%的努力可以走多遠。」她笑著續說：「當然心是100%，但身體有時候還是軟弱的，直到現在，80%吧我想。」打上甲組，下一個目標老套的說就是冠軍，拿到冠軍她也能算是完滿：「當然再上去可能港隊也會想，但是見前先為冠軍努力吧。」接著說：「如果能夠拿冠軍，我已經是在籃球上『打爆機』了！」

「如果拿不到冠軍，是不是就會留下來？」我笑說。

「或許吧，球員的去留都是一定⋯⋯」又要回到開初的第一句：「Right Timing」