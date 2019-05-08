【女籃】協恩孖寶重出江湖　偉邦奪開季首勝

女子高級組銀牌賽中負方決賽止步的偉邦，於聯賽第一場就再遇加時憾負一分的對手南華。 上半場打好基礎，保持20分領先偉邦雖然稍有鬆懈但仍以63：46大比數贏出，取得開季第一勝。

曾被南華加時擊敗的偉邦今場入局奇快，最快將比數拉開以免有後顧之憂。

雖然主將雷淑怡缺陣，但陳欣汶和劉芳盈DSE完過後首現女甲，偉邦的人腳調動較銀牌鬆動，首節內外開弓以25：10領先。

陳欣汶文憑試後再戰女甲，但手感未及以往炙熱。（張倩儀攝）

隊長李祉均今場轟入全隊最高24分。（張倩儀攝）

南華內線身型佔優，有黃詠彥博得「And1｣ ，但籃板方面則由偉邦掌握，其衝搶為球隊增加多次進攻機會。徐穎榆狀態大勇，除了三分得手外，防守積極連面對協恩師姐施萍萍也毫不留手，打出多次反擊快攻。南華雖然有張家淇轟入三分但仍以23：46落後。

劉芳盈屢屢在內接應外圍，狀態漸見回復。（張倩儀攝）

20多分的分差讓偉邦在換邊後毋須有追分的壓力，李祉均雖然手感未見炙熱，但多次博得罰球機會，加上內線有劉芳盈接應射入「Easy Basket」南華難以收窄分差。

南華繼續有施萍萍切入分球，為籃下的陳靜珩造製空位，但偉邦人盯人的防守，面對速度佔優的偉邦南華的單打未能成事，第三節繼續落後35：55。

南華外圍再開火，吳婉琪的「Long Two」仍未能助球隊走出困局，最後偉邦以63：46大比數勝出，不再加時也不用再歷史重演。

南華憑中鋒黃詠彥單打博得「And1｣和罰球機會。（張倩儀攝）