【CBA】阿不都沙拉木曾因落敗而沮喪　不欲重演更奮力刻苦訓練

在去年雅加達亞運會男籃決賽，中國隊在大落後時逆轉勝伊朗奪冠，讓大家印象深刻。作為此仗贏波功臣之一的90後球員、來自新疆的「小鮮肉」阿不都沙拉木．阿不都熱西提除了球技厲害之餘，帥氣臉龐的他相當受球迷歡迎，更被重返籃球鞋市場的Converse相中，成為品牌首名簽約的中國籃球員，乘勢打入年輕實戰籃球鞋市場。

阿不都沙拉木．阿不都熱西提首次穿上Converse重返實戰鞋的重頭作All Star Pro BB，為他帶來不少驚喜。「Converse是一個經典、有態度的品牌，All Star Pro BB非常輕盈。穿上後能夠自如的跑動，緩震性能（採用Nike嶄新React技術）也很好，抓地力強，可以幫助我在打球時減輕傷害。」外表有如經典Chuck Taylor All Star系列，流線型設計令球鞋看起來沒有笨重感覺，其網面織布相當透氣，加上全新的緩震系統，令球鞋有姿勢有實際，難怪阿不都沙拉木．阿不都熱西提不忘特別補充一句：「第一眼看到All Star Pro BB的感覺像我一樣顏值高，有型又能打球。」

阿不都沙拉木在去年雅加達亞運會中，為中國男籃在決賽逆轉勝奪冠的功臣。（視覺中國）

阿不都沙拉木成為Converse重新推出籃球鞋後首位簽約中國籃球員，他首次穿上All Star Pro BB時感到球鞋輕盈，能讓他做出多種動作。（Converse提供）

阿不都沙拉木（左二）在早前男籃熱身賽穿上All Star Pro BB出戰。（視覺中國）

自初中接觸籃球至今，阿不都沙拉木．阿不都熱西提的籃球路說得上是順遂，尤其他在高中時期已經被CBA球隊新疆廣匯三隊邀請試訓及成功入選。在百花齊放的高中階段，與他同期有不少具有潛質的年輕球員，不過阿不都沙拉木．阿不都熱西提憑其實力被球探發現，這就證明了他無限的進步可能。從當初的興趣變成職業，籃球成就了阿不都沙拉木．阿不都熱西提，「籃球是我一生所愛，因為熱愛所以打籃球，也給我一個舞台來展示自己。」球員打球因為興趣、因為渴求勝利，不過阿不都沙拉木．阿不都熱西提認為更是不想遺憾：「曾經聽過深刻說話『是甚麼給你的傷害更大？是勞苦之痛還是遺憾之痛？』以前比賽落敗的沮喪之情影響我的生活和休息，為了避免這種情況，我更渴求勝利，更能刻苦訓練。」

阿不都沙拉木最崇拜的是米高佐敦，選23號球衣也是向偶像致敬，他同時喜歡《男子當入樽》內的三井壽。（視覺中國）

阿不都沙拉木．阿不都熱西提正積極備戰9月在中國舉行的男籃世界盃，對於準備情況及心態，他直言做好自己最重要：「我們沒辦法影響同組對手，一定要做好自己，發揮出自己的水平，一定沒問題。」