【NBA】AD為奪生涯首冠加盟湖人　自爆從小怕黑由來

贏過NCAA錦標、奧運金牌、6次獲選入明星賽，安東尼戴維斯籃球生涯只欠一個NBA總冠軍。 這名星級大前鋒近日表示自己轉投湖人，全是目標為本，誓要奪得生涯第一校總冠軍指環。

湖人今夏不惜將恩格蘭等年青且具潛力球員送走，從塘鵝帶來戴維斯。籃球路至今仍欠一個總冠軍，會否是種挫折？AD在訪問中說：「我不認為我曾嘗過失敗，如果我到了生涯結束，仍未贏過一次總冠軍的話，那就是最大的失敗了。不過，現時的我場內場外仍有不少事要做。」

AD今夏由塘鵝轉投湖人。（Getty Images）

湖人總經理比連卡指勢要重返爭標行列。（Getty Images）

「我沒感到我有失敗過，」AD續道：「我會繼續爭取直到我成功為止。」

這名前選秀狀元由2012年加入NBA後，與總冠軍一直都有段距離，效力塘鵝7年只入過兩次季後賽，最佳成績為2018年在西岸次圈以1：4被該年總冠軍勇士踢出局。

安東尼戴維斯指若生涯完結時仍未奪得一次總冠軍，那就是最大的失敗。（Getty Images）

戴維斯轉投湖人，與勒邦占士（LeBron James）及吉辛斯（DeMarcus Cousins）組成強勁的前場組合，「紫金軍團」被美國博彩公司列為2019至20年球季奪標第二大熱，僅次於今夏得到尼納特（Kawhi Leonard）及保羅佐治（Paul George）的快艇。

AD自爆小時候看太多恐怖片，因而十分怕黑。（Getty Images）

看太多恐怖片致怕黑

AD來投令湖人戰力大增，亦令到總經理比連卡（Rob Pelinka）目標定得更高，「沒得到冠軍就是失敗」。有趣的是，湖人球迷要希望主場史達普斯中心，如百老匯將燈光集中球場，觀眾席會變成漆黑一片的照明方式，不會影響這名超級新兵的表現。沒錯，戴維斯對黑暗有種恐懼。

「一眉道人」訪問中自爆：「我睡覺時會開電視、開廁所燈及房內部分的燈。但願我不是怕黑的人，但小時候看太多恐怖片，令我對黑暗產生了恐懼。」AD效力塘鵝時，主場Smoothie King Center除了射向球場的燈光外，下層觀眾席亦是燈火通明。