【NBA】施蒙斯不再怕射波？休季重點訓練　重拾樂趣準備新挑戰

76人控衛的賓施蒙斯射術不佳人所共知，不少對手都會故意拉開距離，讓他起手避免入楔鏟籃。 施蒙斯害怕投球怕得要命，上季外投場均只得0.1次。不過，今季這個情況可能有改變。 這6尺10寸的控衛今夏休季不停練習跳投，而且大有改善，新一季已準備好重新出發。

今個夏天社交網站不時都會見到施蒙斯跳投得手的影片，這名明星級球員近日表示自己已準備好再上一層樓，下周76人開操會開始新的挑戰。「我覺今夏自己似乎重新愛上打籃球，」施蒙斯說：「我變回了享受樂趣的自己。去季我失去了這感覺，所以今個夏天休季對我說很重要。」

施蒙斯今夏重點練習投球。（Getty Images）

施蒙斯表示自己重拾籃球樂趣。（Getty Images）

施蒙斯指今夏訓練量頗大，因此「很高興見到了顯著的成果」。施蒙斯2016年被76人在選秀會以狀元錄取，2017年正式登陸，成為該季最佳新秀，去季又成為明星隊成員，過去兩季都成功帶領球隊打入季後賽，場均16.4分、8.5個籃板及7.9次助攻。

惟施蒙斯的球風缺乏投球，在今時今日講究盡用球場闊度的比賽Style，施蒙斯曾被傳媒質疑是否對他期望過高，實質是否「水貨」一件。76人仍對這名6尺10寸的高大控衛投信心一票，7月時與他續約5年，總值1.7億美元。

施蒙斯休季訓練片段

施蒙斯坦承自己去季不太享受比賽。（Getty Images）

承認太在意別人批評

為了新球季，施蒙斯選擇休季操練，拒絕為澳洲上陣參加籃球世界盃。這名澳洲國手承認自己有時太在意別人的批評：「我想有時聽得太多外界的聲音，自己會受批評影響很深。我認為不應該太過執著於這些批評，除非那些是正面、會令到自己進步的建議。」

施蒙斯希望永遠留在費城76人。（Getty Images）

76人球迷去季有時會對施蒙斯報以噓聲，但他對此毫不介意：「我愛費城，我不會想去其他球隊。我覺得費城是最好的歸宿，我只要以行動回應批評聲音就好了。」23歲的他已準備好帶領76人再次挑戰新球季：「作為球員，我已準備好繼續進步，這是個需要時間的進程。當然，大家都想即時看到成績，但這不是世道常態。」