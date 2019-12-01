【NBA】夏登3節輕鬆轟60分再創紀錄　火箭47分狂炒鷹隊

火箭的夏登（James Harden）周日（12月1日）只花了31分鐘就轟入60分，助球隊主場以158：111狂炒鷹隊，贈對手10連敗。

夏登只花了31分鐘就攻入今季個人最高60分，助球隊以47分之差大勝狀態低迷的鷹隊，客隊現已連輸10場。

「大鬍子」成為高比拜仁（Kobe Bryant）及K湯臣（Klay Thompson）之後，過去25個球季第3名可於3節內攻入60分的球員。

夏登攻入60分，成為過去25個球季第3名3節砍下60分的球星。（路透社）

夏登締造最少起手次數入60分紀錄。（美聯社）

火箭教頭迪安東尼（Mike D'Antoni）賽後一句概括夏登表現：「他所做的一切真的太不可思議了。」

夏登在第3節後就退下火線，當時火箭以127：73領先。30歲的夏登今戰24投16中，其中14次起手為三分球，有8球中鵠，23度上罰球線入20球，24次起手是NBA史上得60分球員起手最少紀錄。

夏登、韋斯保克今場神情輕鬆。（美聯社）

李華士賣口乖

夏登隊友奧斯丁李華士（Austin Rivers）指夏登於當今球壇獨一無二：「外界對他的讚美根本不夠，我的好友夏登連第4節都沒有打就得到60分，你說一個可以有這種表現的現役球員名字給我聽聽。」

今仗亦是夏登職業生涯第4次單場攻入60分或以上，追平「波神」米高佐敦（Micheal Jordan），並排聯盟紀錄第3位，在他及MJ前面的有高比拜仁（6次）及名將張伯倫（Wilt Chamberlain、32次），夏登並是現役唯一一名生涯有多於一次60+的球員。

崔楊格入37分仍未能阻止鷹隊慘敗。（美聯社）

夏登不追生涯新高：讓其他人出場

夏登不願多談自己表現，只說一句「Nope」就了事。夏登只差兩分就平生涯個人紀錄，第4節於後備席時一度問向計分板，然後假裝驚訝，對此他說：「我跟球迷開個玩笑而已，但我真的不知道（與個人紀錄差兩分）。我們今場打得很好，尤其是頭3節，所以到了第4節也是時候讓其他球員得到他們應得的上陣時間。」