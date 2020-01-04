【邱益忠】當錫也「歸邊」　波鞋市場要興盛必先踢走壟斷　

2019/2020球季，不經不覺已經過了四分之一球季，有力奪冠的球隊已經縮減到5、6隊。西岸必定是「洛杉磯雙雄」湖人及快艇，而東岸則是公鹿、塞爾特人、熱火及76人。 文：邱益忠

對大帝勒邦占士（LeBron James）來說，今年最好的聖誕及新年禮物，似乎不是湖人穩坐西岸一哥，而是15歲大仔Bronny在高中比賽展露出MVP氣勢。日前Bronny全場10射7中得15分，幫助Sierra Canyon以59：56擊倒父親母校St. Vinvent-St. Mary，更榮獲賽事MVP。親自捧場的大帝占，必定感受到「兒子生性」那份加倍安慰。

大帝占士能否成為G.O.A.T（史上最佳）仍是未知之數，但如果他能將其球場及商場上的個人魅力傳承給兒子，兩仔爺將James家族霸權的影響力在NBA燃燒30年，或者能把G.O.A.T的榮譽搶走。這一點，確實連籃球之神佐敦（Michael Jordan）也做不到。

占士仔與占士，笑容九分相似。（資料圖片／AP）

MJ兩位兒子「唔爭氣」，未能成為NBA球員，我們也沒法證明效力熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）是不是MJ的私生子，但看到球星們出場前皆穿上off white Jordan 1，又或者球員們不怕受傷穿上23年前的Jordan 13拼戰，就知道MJ在聯盟的影響力未有減退。

對Jordan Brand最好的新年及聖誕禮物，大概是與現時聯盟最火熱的球員當錫簽下合約。（資料圖片／路透社）

對Jordan Brand最好的新年及聖誕禮物，是在聖誕節期間和現時聯盟最火熱的球員當錫（Luka Dončić）簽下合約，合約金額未有透露，但相信和另一位未來皇者威廉遜（Zion Willamson）7年7500萬美元，不會相差太遠。當錫對Jordan Brand來說，是一個最佳的互補及後備方案，皆因若威廉遜未來因傷提早在球場絕跡時，至少有另一位球星可以壓場。對MJ本人來說是最好消息，根據美國《Forbes》 2019年5月有關《NBA 球員年度最佳球鞋收入榜》調查指出，MJ每年可以從Jordan Brand分到1.3億美元的分紅，比當家不少球星搵得更多。

要知道大帝占從波鞋合約每年袋走3,200萬美金，已是聯盟裏同類收入中最多，但即使加上NBA 3,600萬美元的年薪，及2,100萬美元的場外收入，年收近9,000萬美元，依然不及MJ。籃球之神及G.O.A.T的皇位誰屬，暫時不用爭論了。

米高佐敦與占士，籃球之神及G.O.A.T的皇位誰屬，暫時不用爭論了。（Getty Images／資料圖片）

筆者認為，金錢未必是吸引當錫加盟Jordan Brand的主因，你看他未簽約前穿的波鞋多姿多彩，由十多年前的Kobe 6 螢光綠色、龍珠手繪波鞋到最新款的Curry 7 螢光綠色，就知道這位年輕球王最重視是波鞋的養眼度，而非品牌規模。

當錫波鞋多姿多彩（按圖放大）：

當錫選擇了Jordan Brand，絕對是意料之內，皆因環顧現時多個運動品牌，只有Nike夠財雄勢大，有力搶下當錫。背後市場營銷的能力，亦相信是吸引當錫加盟的原因。

只是對波鞋界來說，當大部分球員被同一個品牌收歸旗下，未必是好事。筆者始終認為一個行業百花齊放，才會爆發更多良性競爭及更多創意萌生。而且波鞋已經由奢侈品變成「必奢品」，已經不再是簡簡單單的產物，而是可以透過「貨源歸邊」的方式，成為炒價物品，有時不知道是好事還是壞事。

另一NBA未來王者威廉遜亦與Jordan Brand簽約；對波鞋界來說，當大部份球員被同一個品牌招募入隊，未必是好事。（Getty Images／資料圖片）

一個行業不可以由一間企業壟斷，否則只會停濟不前。筆者經常回想，假若當年聘請3,000人的HKTV申請電視牌照獲批，不但可為觀眾提供高質素節目，激發一哥TVB奮力還擊。業界為追求人才必會高薪挖角，業內人士的薪水才可回到合理水平。NBA也一樣，假若勇士去年達成三連霸霸業，而沒有受傷的杜蘭特（Kevin Durant）選擇留下，勇士要達成四連冠，甚至五連冠似乎是理所當然，但被一支球隊壟斷的NBA，卻會自然流失一定數量的觀眾，這也是NBA高層不希望見到的。

勇士若非杜蘭特離隊，以及居里、K湯臣受傷，延續連霸似乎理所當然，但被一支球隊壟斷的NBA，卻會流失一定數量的觀眾。（資料圖片／Getty Images）

今年NBA隊隊有機會登上寶座，年輕球員亦開始有空間向上游，準備接班。這樣的環境才可締造太平盛世及歌舞昇平的場面。